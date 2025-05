ANO volí hlavně starší ženy. Motoristé bodují u mladých mužů, ukazuje průzkum

Největší nepoměr mezi ženskou a mužskou voličskou základnou je podle průzkumu u Motoristů. Mužských příznivců (6,4%) má toto hnutí více než dvakrát tolik co ženských (2,9%).

ANO zase preferují ženy nad 60 let. U nich má hnutí bývalého premiéra Andreje Babiše 46procentní podporu. ANO zároveň zaznamenává větší podporu s rostoucím věkem voličů. Zatímco v kategorii 18-29 let by ho volilo 20 % lidí, v kategorii občanů starších 60 let by to bylo dvakrát tolik.

Ještě zřetelnější je tento trend u hnutí Stačilo!, které do voleb vede komunistická europoslankyně Kateřina Konečná.

Opačná jsou čísla u Motoristů, Pirátů nebo STAN. Tyto subjekty volí hlavně mladší voliči.

Průzkum agentury STEM

Poměrně stabilní podporu u obou pohlaví i stáří si udržuje koalice SPOLU. Spojenectví ODS, lidovců a TOP 09 preferují zejména dobře materiálně zabezpečení voliči. U chudších Čechů zase nejvíce boduje Stačilo!, ANO a SPD Tomia Okamury.

„Podpora Pirátů a Motoristů se napříč úrovní materiálního zajištění výrazně neliší, což může naznačovat, že jejich voličská základna není primárně definována ekonomickým statusem, ale spíše jinými hodnotovými charakteristikami,“ píše k tomu agentura STEM.

„Data naznačují, že určitá část mladých mužů častěji inklinuje ke konzervativnějším či protestním politickým směrům, zatímco některé mladé ženy se spíše přiklánějí k liberálně orientovaným stranám,“ dodává.

S rostoucím vzděláním pak klesá podpora SPD, Stačilo! a ANO. Babišovo hnutí si přesto celkovým množstvím udržuje silnou pozici i mezi vysokoškolsky vzdělanými voliči, kde se řadí na druhé místo hned za koalici SPOLU.

Použitá data pocházejí z prvních dvanácti vln šetření volebních preferencí, která probíhala od 3. ledna do 25. března, a zahrnují více než sedm tisíc odpovědí.