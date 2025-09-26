ANO ve volbách 2025: Tváře, program a kauzy Babiše i ostatních

Pravicově populistické hnutí ANO je jasným favoritem průzkumů k volbám do Poslanecké sněmovny v roce 2025. Dlouhodobě mu přisuzují zisk přes třicet procent hlasů. Za hnutím i jeho předsedou se táhnou kauzy, které však většině voličů nevadí.
Tisková konference hnutí ANO. Na snímku Karel Havlíček, Andrej Babiš a Alena Schillerová. (17. června 2025)

Hnutí ANO

Takřka od svého založení v roce 2012 zastává hnutí na české politické scéně silnou pozici. V současnosti opoziční uskupení setrvale vévodí všem předvolebním průzkumům a má tak velké šance na úspěch. Kromě poměrně silného zastoupení v Poslanecké sněmovně se hnutí daří i v senátních, krajských či evropských volbách.

Hnutí, které původně vzniklo jako občanská iniciativa Akce Nespokojených Občanů, založil koncem roku 2011 podnikatel Andrej Babiš, kritizující poměry v Česku s odkazem na údajnou korupci.

Už od počátku se profilovalo jako subjekt určený pro voliče nespokojené s dosavadní politickou scénou. V květnu 2012 se změnilo na politické hnutí a od srpna se jeho prvním předsedou stal právě Babiš.

Na politickém spektru je nejčastěji umisťováno na pravou část, často navíc s přídomkem populistické. Pozice hnutí se však nedá označit úplně jednoznačně.

Sám předseda Andrej Babiš v minulosti hnutí popsal jako tzv. catch all party. Tento termín se používá pro uskupení, které se snaží oslovit a získat voliče z celého politického spektra.

Zaměření hnutí ANO

Spolu s posunem na politickém spektru se posunulo i názorové ukotvení hnutí ANO. V minulosti se hnutí veřejně prezentovalo poměrně liberálně – podporovalo korespondenční volbu, manželství stejnopohlavních párů nebo přijetí eura.

V posledních letech však došlo k posunu. Zastává více konzervativní hodnoty a ke všem těmto tématům se nyní vyjadřuje vesměs negativně. Výrazně se proměnil například také náhled na klimatickou dohodu Green Deal, proti které se hnutí nyní ostře vymezuje. Pro přijetí dohody však v roce 2019 v Evropském parlamentu jako premiér hlasoval sám Babiš.

Volební program hnutí ANO v roce 2025

Svůj volební program drželo hnutí v obavě před údajným kopírováním jinými uskupeními dlouho úzkostlivě v tajnosti. Pod názvem Pro váš lepší život jej představilo spolu se zahájením kampaně počátkem září. Lídr hnutí však již dříve „prořekl“ některé detaily. Celý zveřejněný program má 37 stran, hnutí ale vytyčilo i pět hlavních priorit. Podle ekonomů jsou však sliby nereálné.

  • Levnější energie – odmítání emisních povolenek ETS2 a snížení cen za distribuci i obnovitelné zdroje.
  • Zdravá země – zkrácení čekacích lhůt na zákroky, prevence nádorových a kardiovaskulárních onemocnění, spolehlivé zásobování léčivy a prioritizace duševního zdraví.
  • Bydlení jako veřejný zájem – zrychlení stavebního řízení, státní podpora na hypotéky pro mladé rodiny. Podpora družstev, nájemních bytů a kolejí.
  • Spravedlivé důchody a funkční sociální systém – zastropování věku odchodu do důchodu, valorizace penzí, rozšíření předčasných důchodů. Slevy na dani a školkovné. Důraz na dostupnost sociálních služeb.
  • Bezpečná země – prosazení azylového zákona, nulová tolerance nelegální migrace. Zvýšení platů policistů a vojáků či hasičů.

Hnutí ANO v letošních volbách

Hnutí ANO jde do sněmovních voleb v roce 2025 samostatně. Díky první příčce ve všech známých předvolebních průzkumech koaličního kandidáta hledat nemusí. Šetření mu dlouhodobě přisuzují zisk více než třiceti procent hlasů.

Předpokládaný zisk však na většinu zdaleka nestačí. Hnutí by se muselo domluvit alespoň se dvěma dalšími uskupeními, tedy v případě, že by se nesnažilo o spolupráci s koalicí SPOLU, jež je největším rivalem hnutí.

Předvolební průzkumy pro parlamentní volby

Zdroj: průzkumy agentur STEM, Ipsos, Kantar, Median, NMS

Předvolební kampaň ANO

Ještě před oficiálním vyhlášením voleb začalo hnutí s negativní kampaní, zaměřenou zejména proti současné vládní koalici. Voličům připomínala údajné nižší nájmy či levnější energie a potraviny za Babišovy vlády. Vizuály s hesly „za Babiše bylo líp“, či „za nás bylo líp“ odkazovaly na původní heslo hnutí.

Ve stejném duchu se nesou slogany také po zahájení ostré fáze kampaně, kterou hnutí spustilo počátkem září na mítinku v ostravských Dolních Vítkovicích. Právě tam zazněly i nové předvolební sliby, které se objevily na billboardech po celé zemi. Pokračuje také v silné kritice vládní koalice.

Hnutí také dlouhodobě sází na kontaktní kampaň, kdy zejména předseda hnutí objíždí republiku a setkává se s voliči. Silné je i na sociálních sítích, kde ve spolupráci s influencery cílí zejména na mladé voliče.

Kdo kandiduje za ANO

V čele hnutí stojí už od počátku jeho zakladatel, podnikatel a majitel holdingu Agrofert Andrej Babiš. Mezi další známé tváře se dnes řadí například trio bývalých ministrů Alena Schillerová, Karel Havlíček nebo Richard Brabec.

Výraznými tvářemi hnutí v minulosti byla například někdejší eurokomisařka Věra Jourová, bývalý první místopředseda Jaroslav Faltýnek, někdejší pražská primátorka Adriana Krnáčová či bývalý ministr spravedlnosti Robert Pelikán.

Andrej Babiš

Andrej Babiš

Podnikatel a zároveň podle časopisu Forbes momentálně sedmý nejbohatší Čech se poslancem stal poprvé v říjnu 2013. V lednu následujícího roku byl jmenován ministrem financí ve vládě Bohuslava Sobotky (ČSSD). Po volbách v roce 2017 stál v čele dvou vlád.

Babišovo jméno je spojováno s četnými kauzami, pravidelně je také připomínáno vedení jeho jména jako důvěrníka v záznamech StB. Zahraniční média jej pro zneužívání moci pro osobní prospěch označovala za oligarchu.

V roce 2023 neúspěšně kandidoval na prezidenta České republiky. Ve druhém kole získal 41,67 procenta hlasů a prohrál s generálem Petrem Pavlem. Ve volbách do Poslanecké sněmovny v roce 2025 stojí v čele kandidátky hnutí v Moravskoslezském kraji.

Karel Havlíček

Karel Havlíček

Dvojkou hnutí je někdejší ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy, ekonom Karel Havlíček. První z postů zastával ve druhé vládě Andreje Babiše jako náhradník od dubna 2019, od ledna 2020 stál také v čele druhého resortu.

Poslancem za hnutí ANO se stal po volbách v roce 2021 a od února 2022 je jeho prvním místopředsedou. Zároveň vykonává funkci místopředsedy Sněmovny, do níž ho poslanci zvolili ve stejné době. V letošních volbách vede pražskou kandidátku hnutí.

Alena Schillerová

Alena Schillerová

Mezi nejvýraznější členy strany patří také místopředsedkyně hnutí Alena Schillerová. Dříve působila jako náměstkyně pro daně a cla a měla na starosti zavádění Elektronické evidence tržeb (EET) do praxe a přípravu nového zákona o dani z příjmu.

Do vysokých pater politiky se dostala v roce 2017 právě z této pozice a jako ministryně financí figurovala v obou vládách Andreje Babiše. Do poslanecké sněmovny se dostala až po volbách v roce 2021. V letošních volbách vede kandidátku v Jihomoravském kraji.

Kauzy Andreje Babiše

Hnutí provází reputační problémy spojené hlavně s Andrejem Babišem. K nejvýznamnějším patří vleklá kauza Čapí hnízdo, týkající se oprávněnosti padesátimilionové dotace na areál ve středních Čechách. Loni v listopadu sice Městský soud v Praze Babiše (i spoluobviněnou Janu Nagyovou) zprostil viny, pražský vrchní soud však věc vrátil k projednání a určil další vývoj.

Za lídrem hnutí se táhne víc kauz – například dlouholetý střet zájmů týkající se holdingu Agrofert, jehož akcie na dobu politického angažmá přesunul do svěřenského fondu, nebo mediální skupiny MAFRA. Otázky vzbudil také únik dokumentů pod názvem Pandora Papers, poukazující na komplikované finanční transakce, nesoucí znaky praní špinavých peněz.

Během Babišova působení v křesle ministra financí se objevila nahrávka, dokazující zneužití státní správy pro likvidaci konkurenta holdingu Agrofert: „Ty naši klekli na tu FAU Přerov, takže to je v insolvenci,“ říká předseda hnutí na nahrávce z roku 2017.

Od svých podřízených Babiš také později vyžadoval kompromitující informace na ministra zahraničí Jana Lipavského (tehdy za Piráty): „Udělejte mi teze, podklady na tohoto zm*da. Napište mi příběh Izrael, jak se vykašlal na naše lidi, jak byl v Dauhá, jezdí všude, dělá kampaň, korespondenční volba,“ stálo v e-mailu, jež na veřejnost unikl počátkem minulého roku.

Za dobu existence hnutí se objevily i další problematické informace. Mezi nejznámější patří korupční kauza Stoka, do níž byla zapojená brněnská buňka hnutí, týkající se ovlivňování veřejných zakázek, tresty padly v květnu 2022. Vrchní soud však nedávno vrátil případ na začátek.

Dalším velkým případem je obří korupční kauza Dozimetr, týkající se mimo jiné skupiny politiků, rozdělujících si peníze z veřejných zakázek. Šéf hnutí poukazoval zejména na pochybení politiků STAN a koalice SPOLU, objevila se však i spojitost se zástupci ANO.

V polovině srpna vyšla na povrch kauza poslankyně hnutí Margity Balaštíkové, dvojky na kandidátce ve Zlínském kraji. Čelí podezření, že nechala „zakleknout“ firmu svého bývalého manžela prostřednictvím hygienických kontrol. O den později přišly Seznam Zprávy s informací, že se také pokoušela dojednat zabití psa jeho nové partnerky. Babiš pak oznámil, že Balaštíkovou z kandidátky stáhne.

Hnutí ANO v minulých volbách

Volební úspěchy se dostavily záhy po vzniku – první v roce 2013, kdy ve volbách do Poslanecké sněmovny získalo ANO 47 mandátů a šest křesel ve vládě Bohuslava Sobotky (tehdy ČSSD). O čtyři roky později hnutí slavilo větší úspěch – získalo 78 mandátů a samo sestavilo menšinovou vládu, která však nezískala důvěru Sněmovny.

Tehdejší prezident Miloš Zeman opět pověřil sestavením vlády Babiše. Společně s ČSSD (dohromady 93 mandátů) se mu důvěru získat podařilo. Bylo to s podporou KSČM, komunisté vládu tolerovali výměnou za písemnou dohodu o prosazení některých programových bodů (např. růst důchodů, zdanění církevních restitucí, vyšší minimální mzda). Šlo o první případ od roku 1989, kdy se KSČM oficiálně podílela na podpoře vlády.

Ve volbách v roce 2021 skončilo hnutí těsně druhé za koalicí SPOLU a ve Sněmovně získalo 72 mandátů, členem vlády není.

Uskupení ve sněmovních volbách v roce 2025

Průzkumy pro volby do Poslanecké sněmovny v roce 2025 zahrnují celkem osm uskupení. Složení nové vlády si Češi zvolí ve sněmovních volbách v pátek 3. a sobotu 4. října 2025.

