Nejhorší výsledek ANO v průzkumu je výkyv, SPOLU pomáhá kampaň, říká politolog

„Toto je jen ojedinělý výkyv. Momentálně jsou pořád nad třiceti procenty. To chtějí a je to pro ně slušný výsledek. Kdyby ale měli třeba 25 procent a podobný výsledek by ukázaly další tři nebo čtyři průzkumy, pak by bylo na místě se zarazit a říct si: Hele, letí to nějak dolů,“ vysvětluje Školník.

Odmítl zároveň, že by na postoje voličů mělo momentálně zásadní vliv zahraniční dění a podpora Donalda Trumpa, kterou členové hnutí ANO před volbami hojně vyjadřovali červenými kšiltovkami.

„Je těžké to analyzovat bez předchozího porovnání. Víme, že domácí politika vždycky rozhodovala volby,“ říká s tím, že v minulosti před volbami rezonovala téma, jako například důchody, konsolidační balíček nebo poplatky ve zdravotnictví.

„Zahraniční bezpečností politika sněmovní volby ještě nerozhodovala,“ říká a dodává, že vzhledem ke složitosti současné zahraniční politiky nelze říct, že by toto téma nahrávalo koalici nebo opozici.

Souboj Fiala versus Babiš

Podle Školníka je vidět, že strany začínají výrazně rozjíždět předvolební kampaň. „Babiš tento týden oznámil, že chce být premiérem. To dává smysl, zvlášť když ten boj rámuje tak, že na jedné straně je Petr Fiala a na druhé Andrej Babiš,“ dodává.

Voliči nyní potřebují hlavně čitelnost, nicméně podle Školníka je strategie toho, že doposud ANO nevylučovalo, že by se o post mohl ucházet i Karel Havlíček nebo Alena Schillerová, chytrá.

„Babiš se trošku upozadil a rozprostřel pozornost i na ně a útoky nešly jen na něj. Nyní můžeme očekávat útoky primárně na Andreje Babiše. Na druhé straně ale vidíme, že opozice neútočí na poslance TOP 09, ale na Petra Fialu. Bude to střed těchto dvou pánů,“ míní.

Při zahájení kampaně strany posilují

Právě začátek kampaně pomáhá stranám se zviditelnil a je podle Školníka běžné, že strany v průzkumech posílí. „Když Motoristé vykopli kampaň, tak se v průzkumech najednou také vyhoupli a pak zase trošku klesli dolů. „Stejně se to může projevit i u koalice SPOLU nebo u SPD poté, co začala spolupracovat s dalšími subjekty,“ vysvětluje.

S tím souhlasí i sociolog ze společnosti STEM Martin Buchtík. Podle něj může SPD v následujících týdnech také posílit. „Je to poslední model, kde je SPD samostatně. Ne všichni voliči budou s touto spoluprací spokojeni. Z dlouhodobého hlediska by jim to ale mohlo přinést body,“ zhodnotil Buchtík.

Zajímavý může být podle Školníka i další vývoj u Starostů. „Teoreticky mohou být černým koněm voleb. Když jste ve vládě, tak více méně ztrácíte preference. Jste činitelé, děláte nepopulární kroky. Naopak opozice kritizuje a to je snazší. Starostové ale i přesto dosahují dlouhodobě dobrých výsledků a nikam se nepropadají,“ objasňuje s tím, že se jim daří i ustát kauzu Dozimetr a k výraznému úbytku voličů u nich nedochází.