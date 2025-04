Havlíček popírá jednání se SOCDEM o společné kandidátce. Nemíříme k tomu, říká

Havlíček v úterním rozhovoru se serverem Seznam Zprávy řekl, že vyloučit nelze nikdy nic, ale ANO a SOCDEM k ničemu takovému nesměřují.

Rouček uvedl, že předsedkyně SOCDEM Maláčová a její statutární místopředseda Zaorálek začali „bez vědomí a otázání se členů zákulisně vyjednávat“ o možnosti, že by se oni dva a někteří další funkcionáři objevili na kandidátce ANO. Maláčová, Zaorálek, ani lídři ANO se v pondělí k informaci nevyjádřili.

Libor Rouček OTEVŘENÝ DOPIS VEDENÍ ČESKÉ SOCIÁLNÍ DEMOKRACIE

JANĚ MALÁČOVÉ A LUBOMÍRU ZAORÁLKOVI



Havlíček v úterý uvedl, že s lídry SOCDEM žádná oficiální jednání ANO nevede. „To, že se s těmi lidmi potkáváme, na tom není nic mimořádného, ale jestli myslíte, že vznikají nějaké seznamy, že by byli na našich kandidátkách, to nikoliv,“ řekl.

Dodal, že s bývalou kolegyní z vlády Andreje Babiše (ANO) Maláčovou se vídají na různých akcích. „Spíš jsme se bavili, s čím do voleb chtějí jít, jaké jsou jejich ambice, jaké lidi chtějí dát na kandidátky, protože ty lidi známe a také to budou naši konkurenti,“ podotkl.

Současně však Havlíček nechtěl možnost kandidatury sociálních demokratů za ANO úplně vyloučit. „Vyloučit nemůžeme nikdy nic, ale my k tomu dnes nemíříme a nechystáme se na to. Spíš je to asi nějaký boj uvnitř SOCDEM, kdy se někdo nedostal na nějakou pozici,“ uvedl. Maláčová a Zaorálek si podle něj o místa na kandidátkách ANO „říct nepřišli“.

Maláčová měla po říjnovém zvolení do čela SOCDEM v úmyslu vybudovat širokou levicovou koalici, která by po čtyřech letech pomohla vrátit stranu do Sněmovny. V únoru však SOCDEM ukončila jednání se Stačilo!, uskupení kolem KSČM podle sociálních demokratů totiž nechce sázet na levicová témata, ale na antisystémový program. Někdejší ČSSD se v průzkumech dlouhodobě pohybuje pod potřebnou pětiprocentní hranicí.