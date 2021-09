Piráti se zahákli na billboard ANO. Odpověděli na Babišův slib po svém

„Budeme nás bránit před Pirátostánem,“ stojí na tom, který si nechalo vyrobit hnutí ANO. A Piráti pod něj zahákli jak při útoku na cizí loď svůj vlastní: „Pirátostan, země, kde se nekrade,“ uvádějí v něm.

„Nejlepší volba je ta informovaná. Proto jsme současnému premiérovi doplnili billboard, aby bylo jasno, proti čemu chce bojovat,“ vysvětlili Piráti nový způsob boje o pozornost potenciálních voličů na Twitteru.

Zároveň uvedli, že netušícímu majiteli reklamní plochy za pronájem poslali odpovídající částku. „Stojí nám to za to. Pravda se totiž nedá přepočítávat na prachy,“ uvedli ještě Piráti.

Poslanec za ANO Patrik Nacher Piráty ve svém tweetu obvinil, že plakát vyvěsili načerno. „Takže mohu pověsit plachtu k vám na barák a pak vám něco pošlu, nějaké peníze. Bez dohody, bez smlouvy, vy o tom nemusíte přece vědět, když je to tady cajk…“ uvedl Nacher.

Piráti ⚫⬛ @PiratskaStrana Nejlepší volba je ta informovaná. Proto jsme současnému premiérovi doplnili billboard, aby bylo jasno, proti čemu chce bojovat. Majiteli plochy jsme samozřejmě poslali odpovídající částku za pronájem. Stojí nám to za to. Pravda se totiž nedá přepočítávat na prachy. https://t.co/9c16OwVeSc oblíbit odpovědět

Narážel také na facebookový status Jakuba Michálka, který se naopak dříve opřel do Trikolory, jež zatarasila chodník na náměstí Jiřího z Poděbrad.

Poutač Pirátů byla však nakonec odstraněn. „Právní stát zatím naštěstí funguje a černá piratská reklama byla sundána, tweetoval místostarosta za ANO v Praze 11 Ondřej Prokop.

„Věřím, že za tuto akci piráti dostanou zaslouženou pokutu a že to je hlavně výstraha pro voliče, co by mohlo přijít po volbách, kdyby Piráti byli u moci.Vezmou si, co je naše.Klidně naše byty a chalupy,“ tvrdil.



Předvolební boj

Koalice Pirátů se Starosty přišla v poslední době do několika konfliktů s hnutím ANO, navzájem se několikrát nařkly ze lži. Tak trochu v pozadí slovní přestřelky ale zůstávají Starostové, kteří mohou být podle Bartoše ve složité situaci.

„Už několik měsíců je proti Pirátům veden masivní útok ze všech stran včetně pana premiéra. Bojí se a lžou o nás. Starostové třeba nejsou na takový tlak zvyklí,“ uvedl Bartoš v pořadu 360° Pavlíny Wolfové na CNN Prima News.

Babiš dává dlouhodobě najevo, že Piráti, kteří kandidují v předvolební koalici s hnutím STAN, jsou pro něj tentokrát největším protivníkem.

„My v Česku nechceme žádný multikulturní ekofanatický Pirátostan. Nechceme. My nechceme sdílet naše auta. My nechceme sdílet naše byty. My nechceme sdílet naši zemi. My nechceme, aby naši zemi řídil Evropský parlament. Nějací zelení fanatici, se kterými by se Piráti spojili,“ burcoval premiér už začátkem června před hlasováním o nedůvěře vládě.

Ostré vymezení vůči Pirátům potvrdil i předvolební spot ANO. „Důchodci mají dost, chceme vaše prachy, pusťte sem migranty,“ skandují v částečně animovaném spotu demonstranti, z nichž někteří jsou maskovaní a Babiš na to říká: „Tohle fakt ne.“

Ve volebním spotu koalice Pirátů a STAN pak Bartoš s Rakušanem apelují na voliče, aby se šli zbavit pijavic, které zemi okrádají o budoucnost. „Nechci, aby moje děti splácely dluhy za zlodějiny jiných. Chci, aby politici brali ochranu krajiny vážně. Nechci už nikdy zažít chaos a bezmoc, kdy zbytečně umírají lidé. Máte hlas, kterým to můžete změnit. Zbavme se pijavic, co naši zemi okrádají o budoucnost! Nejvyšší čas vzít si zpět, co patří nám všem. Vraťme zemi budoucnost,“ říkají ve videoklipu.