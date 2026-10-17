Většina z 13 zástupců ANO bude mít velmi těžké se proti svým soupeřům prosadit. Podle bookmakerů je v podstatě každý z nich velkým outsiderem. Jedinou výjimkou je v tomto ohledu Lenka Brzyszkowská, která jde do voleb proti Petrovi Kazíkovi (OK) v Karviné. V prvním kole získala 33,62 procenta, druhý Kazík pouze 14,31 procenta.
Výsledky, rozložení Senátu a seznam zvolených senátorů zde.
V dalších soubojích se kandidáti ANO jako jasní favorité nejeví. Například v České lípě kandiduje za ANO poslankyně a odcházející starostka stejnojmenného města Jitka Volfová. Jejím soupeřem je liberecký hejtman Martin Půta, kterého velmi pravděpodobně ve volbách podpoří i voliči ostatních opozičních stran.
Podobná situace je i v Plzni, kde jde Lucie Kantorová (ANO) proti bývalému šéfovi armády Karlu Řehkovi (nestraník za STAN).
Hnutí ANO se výraznější úspěch v Senátu dlouhodobě vyhýbá. Jeden z lepších výsledků zažilo v roce 2024, kdy dosáhlo na pět křesel. Letos zatím nezískalo jediné a hrozí, že jich ani příliš nepřidá.
Že ANO tyto volby nejdou, potvrdil po prvním kole i předseda a premiér Andrej Babiš. „Hnutí ANO je nejsilnější politickou silou, kromě Senátu,“ řekl s tím, že očekává, že se ve druhém kole ostatní strany proti jeho straně spojí.
Volby 2026 OBRAZEM
Kde má hnutí ANO kandidáty ve druhém kole?
Cheb – Sandra Tsoukernik (ANO) x Miroslav Plevný (STAN)
Louny – Jaroslav Mikoláš (ANO) x Ivo Trešl (STAN)
Plzeň – město – Lucie Kantorová (ANO) x Karel Řehka (STAN)
Pelhřimov – Michal Kozár (ANO) x Ladislav Med (ODS)
Příbram – Barbora Daňhová (ANO) x Petr Štěpánek (STAN)
Česká lípa – Jitka Volfová (ANO) x Martin Půta (SLK)
Kolín – Andrea Brzobohatá (ANO) x Michal Kašpar (STAN)
Znojmo – Jiří Kyněra (ANO) x Tomáš Třetina (TOP 09)
Přerov – Petr Vrána (ANO) x Jakub Navařík (ODS)
Litovel – Martin Škurek (ANO) x Marej Ošťádal (24/7)
Ostrava – město – Lucie Baránková Vilamová (ANO) x Ondřej Šimetka (ODS)
Karviná – Lenka Brzyskowská (ANO) x Petr Kazík (OK)
Uherské Hradiště – Jiří Vašica (ANO) x Josef Bazala (KDU-ČSL)