Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

V Praze se nám dlouhodobě nedaří, dejte ANO šanci, vyzval Babiš na startu kampaně

Lucie Procházková
  17:21
Zahájení hlavní fáze kampaně hnutí ANO ke komunálním a senátním volbám. Na...

Zahájení hlavní fáze kampaně hnutí ANO ke komunálním a senátním volbám. Na snímku premiér Andrej Babiš (ANO). (7. září 2026) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Zahájení hlavní fáze kampaně hnutí ANO ke komunálním a senátním volbám. Na...
Zahájení hlavní fáze kampaně hnutí ANO ke komunálním a senátním volbám. Na...
Zahájení hlavní fáze kampaně hnutí ANO ke komunálním a senátním volbám. (7....
Zahájení hlavní fáze kampaně hnutí ANO ke komunálním a senátním volbám. Jan...
21 fotografií
Česko bude zase makat, slibuje hnutí ANO před senátními a komunálními volbami. O hlasy prosí i voliče Prahy, kde se hnutí podle jeho předsedy Andreje Babiše dlouhodobě nedaří. Také v Senátu tahá vládní ANO podle prvního místopředsedy Karla Havlíčka za kratší konec provazu. „Práci, kterou děláme ve vládě, nabízíme voličům také v komunále,“ prohlásil Babiš v pondělí na ostrém zahájení kampaně.

„Není to ani rok, co jsme slavili historický úspěch – vítězství v parlamentních volbách. Nikdy v minulosti nedostala žádná strana ani hnutí tak silný mandát od vás občanů,“ prohlásila na úvod místopředsedkyně hnutí a ministryně financí Alena Schillerová. „Naše vláda je akceschopná. Nebojíme se dělat těžká rozhodnutí, která vám zlepšují život,“ uvedla. Stejně tak to podle ní bude vypadat na komunální úrovni, pokud hnutí ANO zvítězí ve volbách.

Následně pozvala na pódium premiéra Andreje Babiše. „Přichází náš největší motor, který nenechá nikoho vydechnout, a to je dobře,“ uvedla jej. Na pódiu za představiteli hnutí ANO střídavě svítila česká vlajka a zelenomodrý banner s heslem Česko bude zase makat, což je hlavní slogan kampaně.

Je čas oslovit i zklamané voliče hnutí ANO, vyhlásil cíl STAN Rakušan

Za hnutí na podzim kandiduje do obecních zastupitelstev devět tisíc lidí. Voliče žádá o hlasy v hlavním městě, kde se bude konat ostře sledovaný souboj o primátorské křeslo. „Prosíme o vaše hlasy, abychom dostali šanci i v Praze, kde se nám dlouhodobě nedaří,“ uvedl Babiš.

ANO tam vyšle do boje Jana Hušbauera. Ten na kandidátní listině nahradil Ondřeje Prokopa, který skončil ve všech politických funkcích kvůli kauze nepřiznaných bytů. „Podle průzkumu 9 z 10 Pražanů kritizuje situaci na silnicích. Bydlení je čím dál dražší a nedostupnější, přitom Praha drží na účtech přes 200 miliard korun. Běžná pražská rodina z nich má ale čistou nulu. My je začneme investovat – do všech částí Prahy, i těch zapomenutých,“ nastínil Hušbauer svoji vizi.

Zatočit chce podle svých slov také s alkoholem a drogami. „Chci město, kde se lidé nebudou bát pouštět své děti ven nebo jet večer MHD. Praha potřebuje nové vedení,“ pokračoval.

Toto jsou naše volby, věří lidovci s „Grolich károu“. S vozem chtějí objet co nejvíc obcí

Ke kritice předchozího magistrátu se připojil také ministr průmyslu a obchodu Havlíček, který tvrdí, že chtějí naplnit její nevyužitý potenciál. „Praha experimentuje pod taktovkou Pirátů a ODS jim to přenechala. Hlavní město se potácelo dozadu přesně tak, jak chodili Piráti ve Sněmovně,“ uvedl. Narážel tak na to, když Piráti jeden lednový den ve Sněmovně chodili pozadu, protože Babišova vláda podle nich povede zemi zpět.

Podobné vize představil také kandidát na brněnského primátora Václav Trojan. „Brno by mělo mít ambici být městem, které využije svůj obrovský potenciál a bude udávat směr. Musíme propojit vědu s podnikáním a používat inovace. Nechci město, které bude skvělé jen na papíře, ale kde bude fungovat doprava a člověk se v noci nebude jít bát po ulici,“ nastínil.

Komunální volby 2026 se blíží: Kolik bere starosta a jak probíhá jeho volba

Lidé by podle Babiše měli volit ANO kvůli kompetenci. „Jsme snad jediné hnutí, které vám může nabídnout tři lidi, kteří mohou řídit vládu, protože na to máme schopnosti a zkušenosti – a to jsme my tři tady,“ ukázal na sebe, Schillerovou a Havlíčka. Prohlásil, že v obcích chce stavět koalice, které budou dávat smysl. „Proto bychom chtěli, abyste volili naše hnutí. Plníme, co jsme před volbami slibovali, a máme výsledky,“ míní.

Opozice vám v Senátu prodražuje život

Zástupci hnutí svorně popisují Senát jako opoziční těleso, které vrací Sněmovně zákony mnohdy bezdůvodně. „Rozhodují politicky a ne skutečně obsahově, což nás mrzí,“ uvedl Babiš. „Všem vám prodražuje život, protože nám vrací dobré zákony. Pojďme dát hlas našim kandidátům,“ vyzvala Schillerová.

Senát nyní ovládá opozice, podle Havlíčka tak hnutí tahá za kratší konec provazu. Klub vládního ANO v něm má 15 členů a obhajuje jediný mandát. Zbylé dvě koaliční vládní strany SPD ani Motoristé nyní žádného senátora nemají. Za hnutí ANO do horní komory Parlamentu na podzim kandiduje 24 zástupců, z toho 10 žen a 14 mužů.

Volby 2026

„Senát nemá být místem politických naschválů. Slýchám, že je horní komora pojistkou demokracie, předseda Miloš Vystrčil to velmi zdůrazňuje, ale realita je úplně jiná. Za čtyři roky vlády Petra Fialy Senát zamítl jen jediný zákon,“ uvedla senátorka Jana Mráčková Vildumetzová, která tvrdí, že instituci „provětrala“.

„Ano, udělali jsme v Senátu vítr, to ale nestačí, potřebujeme větší sílu,“ namítla Schillerová.

Například v obvodě Vyškov s číslem 57 kandiduje vrchní sestra Masarykova onkologického ústavu Petra Absolonová. „Jsem zdravotník a jsem zvyklá pomáhat každému bez ohledu na to, co si myslí a koho volí. To samé chci v Senátu. Zasadím se o bezpečnou a kvalitní zdravotní péči, dokončení komory sester a rozvoj domácí péče, aby senioři mohli prožít důstojné stáří doma, pokud si to přejí,“ sdělila priority.

„Vždy budu s plným nasazením bojovat za region, který zastupuji. Jsem na kandidátce v obvodu 36 jediná žena, ale toho jsem se nikdy nezalekla. Ženský element dokáže obrousit hrany a přispět ke shodě,“ prohlásila další kandidátka do Senátu a starostka České Lípy Jitka Volfová.

Makáme od prvního dne

Babiš se následně vyjádřil také k rozpočtu a rozkolům v koalici. „Rozhodli jsme se jít polskou cestou, které pomohlo lidem, na rozdíl od naší minulé vlády. Zainvestovali, ale začínají postupně splácet a snižovat zadlužení – a přesně takhle to chceme dělat my a proto jsme takto nastavili rozpočet,“ řekl Babiš.

Koalice podle něj funguje. „S partnery nyní vyjednáváme o rozpočtu, ale myslím, že ve velmi dobrém duchu,“ poznamenal. Schillerová mezi dosavadní úspěchy vlády zařadila státní dluhopisy, spuštění EET 2 nebo penzijní spoření. „Prostě makáme od prvního dne, co jsme přišli do úřadu. To nás odlišuje od našich předchůdců. S tímto DNA zaměřeným na výsledky můžete počítat i u našich kandidátů do komunálu,“ tvrdí.

Komunální volby 2026: kdy budou a jak se v nich dávají preferenční hlasy

„Jsme akční. I ti, co nás nemají v lásce, musí vidět, že jsme velmi pracovití a nabití energií. Jedem časně od rána a překlápíme slova v činy,“ přidal se Havlíček, který dodal, že každý den vstává v 4:30 ráno.

„Přijďte nás podpořit a my vám slibujeme, že Česko bude zase makat,“ prohlásila Schillerová na závěr. „Nejsme bezchybní, ale důsledně sliby plníme. Až se budete rozhodovat, koho volit, mějte na paměti, že držíme slovo,“ dodal Havlíček.

Volby do zastupitelstev měst a obcí proběhnou společně s prvním kolem senátních voleb v pátek 9. a sobotu 10. října 2026. Druhé kolo senátních voleb se uskuteční následující týden v pátek 16. a sobotu 17. října.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

Čtěte celý iDNES.cz bez rušivých reklam. S iDNES Premium na 5 měsíců za 19 Kč

Čtení bez vyskakujících reklam

Odemkněte si exkluzivní obsah a čtěte ho nově bez reklam překrývajících text.

Hladina Orlíku je historicky nejníž. Z vody vystoupilo Moravcovo peklo i jeskyně

Voda v orlické přehradě kvůli letošnímu extrémnímu suchu klesla o 15 metrů na...

Dávné lidské osudy a vzpomínky znovu vyplouvají nad hladinu orlické přehrady. Voda v ní kvůli extrémnímu suchu klesla o 15 metrů na dosud nejnižší kótu 335 metrů nad mořem. Z Vltavy opět vystoupilo i...

OBRAZEM: Letadlovka Abraham Lincoln při návratu šokovala svým vzhledem

Americká letadlová loď USS Abraham Lincoln kotví v přístavu Laem Chabang v...

Když americká letadlová loď Abraham Lincoln ve středu zakotvila v přístavu jižně od thajského Bangkoku, mnohé lidi šokoval její vzhled. Plavidlo je totiž od přídě až po záď pokryté korozí. Ač je to...

Dcera Macronové si našla o 20 let mladšího partnera. Déjà vu, píší média

Tiphaine Auzi&#232;reová (31. května 2024)

Dvaačtyřicetiletá Tiphaine Auzièreová, dcera francouzské první dámy Brigitte Macronové, se zamilovala do dvaadvacetiletého studenta a instruktora vodních sportů. Jejich věkový rozdíl přitáhl...

Prostitutky? Ne, radši pedikúru. Námořníci z letadlovky se vyvalili do ulic Pattaye

Hostesky nabízejí v noční čtvrti v thajské Pattayi slevy pro příslušníky...

Američtí námořníci se po více než devíti měsících na moři ve středu vylodili ve východním Thajsku a mnozí z nich místo barů a erotických podniků zamířili rovnou na nákupy. Utrácejí za dobré jídlo,...

Tisíc a jedna grimasa. Meloniová slaví, její kabinet vládne nejdéle od Mussoliniho

Italská premiérka Giorgia Meloniová (11. června 2026)

Vláda italské premiérky Giorgie Meloniové se stala nejdéle sloužícím kabinetem v historii republikánské Itálie. To znamená od roku 1946. Meloniová je přitom první ženou v čele italského kabinetu. Na...

Když Trumpovi půjčíte umělou inteligenci: víkendový bizár z Truth Social

Obrázek AI, ve kterém je Trump jako vůdce vesmírných sil.

Smršť bizarních AI portrétů, kterou Donald Trump o víkendu zaplavil svou síť Truth Social, se opět snažila překonat vše, na co byli jeho sledující dosud zvyklí. Odpoutání od reality, militaristická...

7. září 2026  17:21

V Praze se nám dlouhodobě nedaří, dejte ANO šanci, vyzval Babiš na startu kampaně

Zahájení hlavní fáze kampaně hnutí ANO ke komunálním a senátním volbám. Na...

Česko bude zase makat, slibuje hnutí ANO před senátními a komunálními volbami. O hlasy prosí i voliče Prahy, kde se hnutí podle jeho předsedy Andreje Babiše dlouhodobě nedaří. Také v Senátu tahá...

7. září 2026  17:21

Prima sport rozšiřuje program. Od nové sezony nabídne přenosy z Maxa ligy

Litoměřice, 4. 1. 2026. HC Stadion Litoměřice - Piráti Chomutov, Maxa liga....

Stanice Prima sport rozšiřuje programovou nabídku o přímé přenosy z hokejové Maxa ligy. Prima sport coby oficiální vysílatel nabídne jeden přímý přenos z Maxa ligy každou hrací sobotu a v průběhu...

7. září 2026

Únik toxické chemikálie v Brně. Jednoho člověka poleptala, zasahovali hasiči

Zásah IZS v ulici Studentská v Brně, kde v pondělí dopoledne v jedné z budov...

V laboratoři v jedné z budov univerzitního kampusu v brněnských Bohunicích dnes dopoledne uniklo menší množství žíravé, toxické látky, likvidovali ji hasiči. Ještě před příjezdem hasičů se z budovy...

7. září 2026  12:08,  aktualizováno  16:48

Opilý muž rajtoval na koni po celé obci, pak v sedle ujížděl policistům

ilustrační snímek

Kuriózní pronásledování zažili policisté na Brněnsku. Opilý muž, který vedl koně po ulici, jim minulý týden ujížděl v sedle.

7. září 2026  16:46

Zakopejte válečnou sekyru, vyzval Babiše Kupka ke schůzce stran o bezpečnosti

Předseda ODS Martin Kupka a stínový ministr zahraničí Jan Lipavský na tiskové...

Předseda opoziční ODS Martin Kupka vybídl premiéra a šéfa ANO Andreje Babiše, aby se kvůli válkám na Blízkém východě, na Ukrajině a také kvůli situaci v Německu uskutečnila schůzka předsedů stran...

7. září 2026  16:40

Hoch utekl ze školky, vystrašeného ho v MHD našli strážníci. Pomohla sušenka

Chlapec zmizel ze školky, odjel autobusem MHD. Strážníci ho našli díky...

Na zhruba čtyřletého chlapce, který se v Pardubicích bez doprovodu dospělého vydal autobusem městské hromadné dopravy neznámo kam, upozornilo v pátek odpoledne městskou policii hned několik lidí....

7. září 2026  16:36

Autobusu na dálnici vzplál motor. Hasil řidič, cestující utekli za svodidla

V pondělí odpoledne začal hořet autobus na dálnici D3 u Ševětína. (7. září 2026)

Na dálnici D3 na Českobudějovicku začal odpoledne hořet autobus, plameny se objevily v motorové části. Požár uhasil řidič ještě před příjezdem hasičů. Všech 55 cestujících vyčkalo za svodidly, nikomu...

7. září 2026  16:25

Oscarový režisér, exporadce Nixona... Kdo jsou Putinovi nejlépe placení propagandisté

Premium
ilustrační snímek

Na válce se dá vydělávat. To dobře ví i síť více či méně blízkých spolupracovníků Vladimira Putina, kteří mají na starost prezentaci speciální vojenské operace, jak Rusko invazi na Ukrajinu nazývá,...

7. září 2026  16:23

Šli jsme po pěšině a z kopce na mě svítil. Muž našel houbařskou raritu

Hřib smrkový albín (září 2026)

Dva úplně bílé hřiby smrkové našel o víkendu Filip Mastník s dcerou v lese u Sychrova na Turnovsku. Neobvyklou albínskou formu této houby už na stejném místě lidé viděli i v minulosti. A podobný...

7. září 2026  16:19

Balíky už nečekají do pondělí. GLS je nově vozí do boxů i o víkendu

Přepravní společnost GLS nově spouští doručování balíků i v sobotu. (7. září...

Kurýrní společnost GLS spustila sobotní doručování zásilek do své sítě výdejních boxů po celé České republice. Služba se týká více než dvou tisíc GLS boxů. Firma chce síť dál rozšiřovat, do jara...

7. září 2026  16:16

Zbytečný risk. Senior málem smetl auto v protisměru, předjížděním si ale nepomohl

Senior riskantně předjížděl před zraky policistů

Na riskantní a nebezpečný manévr si minulý čtvrtek troufl senior, který se rozhodl předjet nákladní auto na silnici mezi Vranovskou Vsí a Olbramkostelem na Znojemsku. Zřejmě přecenil dynamické...

7. září 2026  16:14

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×