„Není to ani rok, co jsme slavili historický úspěch – vítězství v parlamentních volbách. Nikdy v minulosti nedostala žádná strana ani hnutí tak silný mandát od vás občanů,“ prohlásila na úvod místopředsedkyně hnutí a ministryně financí Alena Schillerová. „Naše vláda je akceschopná. Nebojíme se dělat těžká rozhodnutí, která vám zlepšují život,“ uvedla. Stejně tak to podle ní bude vypadat na komunální úrovni, pokud hnutí ANO zvítězí ve volbách.
Následně pozvala na pódium premiéra Andreje Babiše. „Přichází náš největší motor, který nenechá nikoho vydechnout, a to je dobře,“ uvedla jej. Na pódiu za představiteli hnutí ANO střídavě svítila česká vlajka a zelenomodrý banner s heslem Česko bude zase makat, což je hlavní slogan kampaně.
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Za hnutí na podzim kandiduje do obecních zastupitelstev devět tisíc lidí. Voliče žádá o hlasy v hlavním městě, kde se bude konat ostře sledovaný souboj o primátorské křeslo. „Prosíme o vaše hlasy, abychom dostali šanci i v Praze, kde se nám dlouhodobě nedaří,“ uvedl Babiš.
ANO tam vyšle do boje Jana Hušbauera. Ten na kandidátní listině nahradil Ondřeje Prokopa, který skončil ve všech politických funkcích kvůli kauze nepřiznaných bytů. „Podle průzkumu 9 z 10 Pražanů kritizuje situaci na silnicích. Bydlení je čím dál dražší a nedostupnější, přitom Praha drží na účtech přes 200 miliard korun. Běžná pražská rodina z nich má ale čistou nulu. My je začneme investovat – do všech částí Prahy, i těch zapomenutých,“ nastínil Hušbauer svoji vizi.
Zatočit chce podle svých slov také s alkoholem a drogami. „Chci město, kde se lidé nebudou bát pouštět své děti ven nebo jet večer MHD. Praha potřebuje nové vedení,“ pokračoval.
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Ke kritice předchozího magistrátu se připojil také ministr průmyslu a obchodu Havlíček, který tvrdí, že chtějí naplnit její nevyužitý potenciál. „Praha experimentuje pod taktovkou Pirátů a ODS jim to přenechala. Hlavní město se potácelo dozadu přesně tak, jak chodili Piráti ve Sněmovně,“ uvedl. Narážel tak na to, když Piráti jeden lednový den ve Sněmovně chodili pozadu, protože Babišova vláda podle nich povede zemi zpět.
Podobné vize představil také kandidát na brněnského primátora Václav Trojan. „Brno by mělo mít ambici být městem, které využije svůj obrovský potenciál a bude udávat směr. Musíme propojit vědu s podnikáním a používat inovace. Nechci město, které bude skvělé jen na papíře, ale kde bude fungovat doprava a člověk se v noci nebude jít bát po ulici,“ nastínil.
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Lidé by podle Babiše měli volit ANO kvůli kompetenci. „Jsme snad jediné hnutí, které vám může nabídnout tři lidi, kteří mohou řídit vládu, protože na to máme schopnosti a zkušenosti – a to jsme my tři tady,“ ukázal na sebe, Schillerovou a Havlíčka. Prohlásil, že v obcích chce stavět koalice, které budou dávat smysl. „Proto bychom chtěli, abyste volili naše hnutí. Plníme, co jsme před volbami slibovali, a máme výsledky,“ míní.
Opozice vám v Senátu prodražuje život
Zástupci hnutí svorně popisují Senát jako opoziční těleso, které vrací Sněmovně zákony mnohdy bezdůvodně. „Rozhodují politicky a ne skutečně obsahově, což nás mrzí,“ uvedl Babiš. „Všem vám prodražuje život, protože nám vrací dobré zákony. Pojďme dát hlas našim kandidátům,“ vyzvala Schillerová.
Senát nyní ovládá opozice, podle Havlíčka tak hnutí tahá za kratší konec provazu. Klub vládního ANO v něm má 15 členů a obhajuje jediný mandát. Zbylé dvě koaliční vládní strany SPD ani Motoristé nyní žádného senátora nemají. Za hnutí ANO do horní komory Parlamentu na podzim kandiduje 24 zástupců, z toho 10 žen a 14 mužů.
Volby 2026
Komunální: Termín, kandidáti, jak se hlasuje
Senátní: Kde se volí senátor a kdo kandiduje
Voličský průkaz: Jak a kdy žádat
Volební komise: Kdy a kde se přihlásit a jaká je odměna
Křížky, nebo kroužky: Jak se volí v komunálních volbách
Muž či žena na radnici: Jak se volí starosta a kolik za to bere
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„Senát nemá být místem politických naschválů. Slýchám, že je horní komora pojistkou demokracie, předseda Miloš Vystrčil to velmi zdůrazňuje, ale realita je úplně jiná. Za čtyři roky vlády Petra Fialy Senát zamítl jen jediný zákon,“ uvedla senátorka Jana Mráčková Vildumetzová, která tvrdí, že instituci „provětrala“.
„Ano, udělali jsme v Senátu vítr, to ale nestačí, potřebujeme větší sílu,“ namítla Schillerová.
Například v obvodě Vyškov s číslem 57 kandiduje vrchní sestra Masarykova onkologického ústavu Petra Absolonová. „Jsem zdravotník a jsem zvyklá pomáhat každému bez ohledu na to, co si myslí a koho volí. To samé chci v Senátu. Zasadím se o bezpečnou a kvalitní zdravotní péči, dokončení komory sester a rozvoj domácí péče, aby senioři mohli prožít důstojné stáří doma, pokud si to přejí,“ sdělila priority.
„Vždy budu s plným nasazením bojovat za region, který zastupuji. Jsem na kandidátce v obvodu 36 jediná žena, ale toho jsem se nikdy nezalekla. Ženský element dokáže obrousit hrany a přispět ke shodě,“ prohlásila další kandidátka do Senátu a starostka České Lípy Jitka Volfová.
Makáme od prvního dne
Babiš se následně vyjádřil také k rozpočtu a rozkolům v koalici. „Rozhodli jsme se jít polskou cestou, které pomohlo lidem, na rozdíl od naší minulé vlády. Zainvestovali, ale začínají postupně splácet a snižovat zadlužení – a přesně takhle to chceme dělat my a proto jsme takto nastavili rozpočet,“ řekl Babiš.
Koalice podle něj funguje. „S partnery nyní vyjednáváme o rozpočtu, ale myslím, že ve velmi dobrém duchu,“ poznamenal. Schillerová mezi dosavadní úspěchy vlády zařadila státní dluhopisy, spuštění EET 2 nebo penzijní spoření. „Prostě makáme od prvního dne, co jsme přišli do úřadu. To nás odlišuje od našich předchůdců. S tímto DNA zaměřeným na výsledky můžete počítat i u našich kandidátů do komunálu,“ tvrdí.
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„Jsme akční. I ti, co nás nemají v lásce, musí vidět, že jsme velmi pracovití a nabití energií. Jedem časně od rána a překlápíme slova v činy,“ přidal se Havlíček, který dodal, že každý den vstává v 4:30 ráno.
„Přijďte nás podpořit a my vám slibujeme, že Česko bude zase makat,“ prohlásila Schillerová na závěr. „Nejsme bezchybní, ale důsledně sliby plníme. Až se budete rozhodovat, koho volit, mějte na paměti, že držíme slovo,“ dodal Havlíček.
Volby do zastupitelstev měst a obcí proběhnou společně s prvním kolem senátních voleb v pátek 9. a sobotu 10. října 2026. Druhé kolo senátních voleb se uskuteční následující týden v pátek 16. a sobotu 17. října.