Důchodců bude přibývat. Co před volbami politické strany slibují seniorům?

  13:34
Populace stárne, a to výrazně. Řečí čísel: v roce 2024 žilo v Česku 211 tisíc lidí nad 85 let, v roce 2030 jich bude 286 tisíc a v roce 2040 dokonce 469 tisíc. Vyplývá to z prognóz ministerstva práce a sociálních věcí. Kapacit v domovech pro seniory je přitom nedostatek už teď a tlak na pečující doma je veliký. Redakce se proto zeptala politiků sedmi největších stran, jak chtějí na tento problém reagovat.
Politici před volbami slibují, že těmto lidem pomohou. Na výstavbě kapacit, podpoře terénních služeb a úlevě pečujícím příbuzným se shodnou všechny oslovené strany.

Lidovecký ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka tvrdí, že pokud znovu budou ve vládě, stanoví si tento problém jako prioritu.„K naším prioritám, což jsou obrana, bezpečnost a dobudování infrastruktury, dodávám ještě jednu – budování kapacit péče o seniory,“ prohlásil Jurečka.

Primárně chce stavět nové domovy a zařízení se zvláštním režimem a také rozšířit odlehčovací služby a denní stacionáře.

Zástupci hnutí ANO, SPD, Pirátů a Stačilo! také zmiňují potřebu lepšího ohodnocení pracovníků sociálních služeb. V Česku jich chybí tři tisíce, potenciální zájemce odrazují nízké platy a náročnost práce. Piráti chtějí těmto lidem zajistit férové odměňování, Stačilo! důstojné mzdy pro celodenní pečovatele o lidi v těžkém stavu.

Hnutí ANO mluví o tom, že by se kromě peněz měla zvýšit společenská prestiž tohoto povolání. S dalšími konkrétními návrhy, jak lépe tyto lidi ohodnotit, přišla SPD: „Výrazně zvýšíme mzdy sociálním pracovníkům a pečovatelům a nabídneme jim speciální benefity, jako je státní penzijní připojištění, hrazená rehabilitační péče či příspěvek na rekreaci,“ navrhla poslankyně SPD Lucie Šafránková.

Aleš Juchelka z hnutí ANO ještě doplnil, že stát bude muset podpořit moderní technologie, jež dokážou v péči o staré lidi asistovat. „Uhlídají zdravotní stav a třeba pohyb osob v jejich domácím prostředí na základě speciálních radarů. To je budoucnost. Kapacity ani na pečovatele nebudou tak vysoké, aby stárnoucí populaci obsloužily,“ poznamenal Juchelka.

Starostové chtějí, aby vznikalo více komunitních center pro lidi, kteří nemůžou zůstat v domácím prostředí. „To bude vyžadovat zapojení všech aktérů – státu, krajů, obcí i soukromého sektoru. Jen kombinací těchto zdrojů zajistíme dostatek služeb a kvalitní péči pro dlouhodobě rostoucí počet seniorů,“ řekla Eliška Olšáková ze STAN.

Právě podporu komunitních a sousedských vazeb na vesnicích a ve městech považuje Kristýna Hypšová z Asociace péče o seniory za klíčovou. Může to pomoci osamělým seniorům, kteří se nemohou spoléhat na příbuzné. V komunitních centrech navážou nové vztahy s lidmi, na které se v případě potřeby obrátí.

Na místo se čeká dlouho

To, že míst v domovech je málo, potvrzují zkušenosti jejich zaměstnanců z celého Česka. „Nejsme schopni poptávku uspokojit a nevyřízených žádostí nám stále přibývá,“ popsala před časem Jana Schmidtová, zdravotně-sociální pracovnice Domova sociálních služeb Meziboří v Ústeckém kraji.

Čekací lhůty na umístění se jim od roku 2018 prodloužily v průměru o čtyři měsíce. Teď je to šest až 12 měsíců. „Dlouhodobě máme nedostatek 10 až 15 tisíc lůžek,“ vyčíslil ředitel Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR Jiří Horecký. „Prognózy se víceméně shodují na tom, že do roku 2040 bude potřeba 30 tisíc dodatečných lůžek a že se bude zvyšovat počet lidí nad 80 let trpících demencí,“ upozornil dále Horecký.

Řešením je větší výstavba, ale také hledání alternativ, aby lidé v závěru života mohli zůstávat co nejdéle doma. Výhled do budoucna ukazuje, že starých lidí bude přibývat a počet zdravotních a sociálních pracovníků, kteří by se o ně mohli starat, klesne.

Čím dál více bude na příbuzných – zpravidla na dětech – aby se o rodiče na sklonku života postarali. Pro tyto lidi je to ale náročné. Své o tom ví Hypšová.

S péčí má osobní zkušenost a také je v kontaktu s řadou lidí, kteří to mají stejně. „Máme v tuhle chvíli dvě generace seniorů. Devadesátníky a sedmdesátníky, kteří pečují o své devadesátileté rodiče a jsou úplně v pasti. Tato skupina obyvatel je přetížená a nikdo ji nevidí,“ shrnula Hypšová.

Možná ještě těžší než sedmdesátníci to mají pečující lidé v produktivním věku. „Vznikají srdcervoucí situace, kdy z pražské nemocnice zavolají chlapíkovi z Teplic do práce, aby si buď přijel pro maminku, nebo ji vystrčí na ulici.

On ani nemá doma připravený pokoj, kam by umístil maminku, která i v domácím prostředí potřebuje lékařskou péči a je třeba dezorientovaná,“ řekla Hypšová. „Nebo jak by vám bylo, kdybyste se na chodbě nemocnice najednou dozvěděli, že si máte odvézt maminku, kterou je potřeba přebalovat a krmit?“ dodala. Asociace péče o seniory si udělala statistiku v Pardubickém kraji.

Jen v něm je 21 procent lidí, kteří o někoho pečují. Hypšová předpokládá stejný podíl pečujících i jinde. Peníze v sociálních službách chybějí dlouhodobě a návrh státního rozpočtu na příští rok nepřináší žádné zlepšení, ba naopak.

Peníze na podporu sociální práce a dotace na sociální služby v něm chybějí. Redakce iDNES.cz proto politickým stranám položila i otázku, kde by chtěly na své sliby vzít, ale SPD a Stačilo! se odpovědi vyhnuly.

Současný ministr Marian Jurečka slibuje, že digitalizace sociálních služeb umožní adresné a efektivnější financování. Část peněz chce najít v evropských fondech. Piráti podle Olgy Richterové ušetří spoustu peněz bojem proti korupci.



15. září 2025  8:25,  aktualizováno  13:34

