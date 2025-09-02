Babiš nebyl první. Útok zažil i Dolejš, Paroubek či Klaus se Zemanem

  11:57
Účastník předvolebního mítinku v pondělí v Dobré u Frýdku Místku napadl lídra hnutí ANO Andreje Babiše, který skončil v nemocnici. Nejrůznější útoky provázejí českou politiku už řadu led. Od házení vajec a kamení, přes facky a údery pěstí. Někdy jsou projevem nesouhlasu s ideologií, jindy s konkrétním člověkem. Redakce iDNES.cz přináší přehled útoků na politiky z posledních let.
V lednu 2018 došlo k incidentu, kdy na Miloše Zemana zaútočila polonahá...

Miloš Zeman

Při odhalení pamětní desky k 25. výročí pádu komunistického režimu 17. listopadu 2014 protestovaly na Albertově stovky lidí proti prezidentu Miloši Zemanovi. Na hlavu státu létala vajíčka i další předměty, osobní strážci bránili Zemana deštníky. Další, trochu kuriózní, útok zažil 12. ledna 2018. Ukrajinská přívrženkyně hnutí Femen přiběhla k Zemanovi polonahá s hanlivým nápisem na těle ve volební místnosti v pražských Lužinách. Žena dostala ve zkráceném řízením podmínku a byla vyhoštěna.



Černochová připustila vyslání vojáků na Ukrajinu. Metnar to považuje za hazard

2. září 2025  12:06

