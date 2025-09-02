Miloš Zeman
Při odhalení pamětní desky k 25. výročí pádu komunistického režimu 17. listopadu 2014 protestovaly na Albertově stovky lidí proti prezidentu Miloši Zemanovi. Na hlavu státu létala vajíčka i další předměty, osobní strážci bránili Zemana deštníky. Další, trochu kuriózní, útok zažil 12. ledna 2018. Ukrajinská přívrženkyně hnutí Femen přiběhla k Zemanovi polonahá s hanlivým nápisem na těle ve volební místnosti v pražských Lužinách. Žena dostala ve zkráceném řízením podmínku a byla vyhoštěna.