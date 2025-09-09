Z EU vystupovat nechceme, Evropa je byznys, říká Babiš. Trump ho zklamal

RozstřelSledovat další díly na iDNES.tv
„V případě bytu za pět milionů bychom mladým lidem ze strany státu poskytli dvacet procent akontace jako bezúročnou půjčku a následně přispěli na vysoké úroky hypotéky,“ slíbil Andrej Babiš, předseda hnutí ANO.
Podle něj takový balíček srazí ceny bytů. „Chceme pak urychlit stavební řízení, aby se stavělo. Když bude konkurence, půjde to dolů.“ Součástí programu ANO je také okamžité zastavení ETS2, tedy emisních povolenek pro domácnosti a dopravu.
Zestátníme ČEZ
„Okamžitě bychom psali do Bruselu, zavolali Polákům a hledali spojence, aby se to zrušilo,“ prohlásil šéf ANO. V energetice pak slíbil výkup 30 procent minoritních akcionářů společnosti ČEZ: „A musí to zaplatit ČEZ, z rozpočtu to platit nebudeme,“ dodal.
„V NATO je třeba říct Trumpovi, že 5 procent HDP na obranu je nonsens, když nejsme schopni utratit ani 2 procenta,“ řekl Babiš. K Trumpovi se vymezil kriticky i v otázkách zahraniční politiky.
„Jsem trumpista, protože souhlasím s jeho programem, ale on ho neplní. Slíbil, že ukončí válku a zklamal,“ řekl s odkazem na válku na Ukrajině, která začala v roce 2022 ruskou vojenskou invazí. Od Trumpu očekával Babiš i aktivnější přístup v řešení izraelsko-palestinského konfliktu.
„Je to špatně, co se teď v Gaze děje,“ konstatoval k humanitární krizi v palestinské enklávě. Pokud by Babiš po volbách znovu vedl českou vládu, okamžitě by ukončil vojenskou pomoc Ukrajině i muniční iniciativu. „To má dělat NATO,“ prohlásil šéf ANO.
Evropskou unii označil za čistě pragmatickou arénu. „Evropa – to je boj o ekonomické zájmy jednotlivých členských států. Evropa je byznys,“ řekl a připustil, že souhlasí s ústavním zakotvením celostátního referenda. Plebiscit o vystoupení z EU či NATO by nepodpořil. „Z EU vystupovat nechceme, Evropa je byznys,“ konstatoval s tím, že naopak referendum o eutanázii by si dokázal představit.
V migrační politice Babiš trvá na tvrdém postupu vůči pašerákům. „Pašeráky je třeba zavřít, prázdnou loď potopit,“ uvedl. Připustil ale, že české firmy pracovníky ze zahraničí potřebují. „Ať to ale řeší firmy a stát to posuzuje pouze z hlediska bezpečnosti.“
Jako bych dostal kamenem
Lídr hnutí ANO se v Rozstřelu vrátil i k nedávnému napadení v Dobré na Frýdecko-Místecku. „Ještě mě to bolí, ale naštěstí to dopadlo dobře,“ řekl s tím, že dopadla dobře i magnetická rezonance.
„Byla to rána zezadu. Mám tam okno, myslel jsem si, že jsem dostal ránu dlažební kostkou, byla to hrozná pecka,“ dodává Babiš. Podle něj ale už není třeba z případu dělat divadlo. „Útočník je sám obětí různých vlivů. Já mu už odpustil,“ uvedl s tím, že nemá potřebu se s ním vidět.
V oblasti důchodů Babiš zopakoval, že chce zastropovat věk odchodu do penze. „Šedesát pět let platí,“ slíbil. V debatě o infrastruktuře pak přišla řeč i na vodu. „Vodárenství je totální monopol. Vy si můžete vybrat dodavatele elektřiny, ale ne vody,“ prohlásil Babiš. Podle něj je řešením „odkup nebo tvrdá regulace, aby tyto zahraniční monopoly nezneužívaly svou pozici“.
Na závěr padla i otázka střetu zájmů. Babiš rozpustil svěřenské fondy a znovu drží akcie Agrofertu. Pokud by se po volbách stal premiérem, situaci by okamžitě vyřešil. „Udělám to tak, aby to bylo podle zákona a aby to vyhovělo evropským pravidlům,“ uzavřel Andrej Babiš.