Kdo nemaká, skončí. Babiš o volebním výsledku i nutné sebereflexi

Už před sečtením všech výsledků na vás bylo znát, že nejste moc spokojený. Jak tedy konečný výsledek ANO hodnotíte?
Tak zaprvé, na tiskovku jsem přišel poté, co jsem tři dny ležel a nebyl jsem ještě fit. Ale je pravda, že i když jsme vyhráli, tak jsem z výsledku nebyl nadšený.
Vítězi komunálních voleb jsou nezávislí kandidáti. Z politických stran je první na pásce ANO. Jste s tím tedy spokojený?
Ano, na procenta jsme ty volby vyhráli, což mě těší. Ale je to horší výsledek než v roce 2022, byť tehdy byl ten výsledek extrémně dobrý. V porovnání s tím to ale tehdy byly úplně jiné volby. Tehdy jsme byli v opozici a já jsem dělal brutální kampaň. Také tady byla vláda, která způsobila obrovskou inflaci, nedělala nic pro lidi. Mluvila jen o válce, o Rusku, o Ukrajině. Teď je ta situace jiná. My makáme pro lidi.
Proč to tedy voliči neocenili?
Protože od opozice pořád dokola jen slyšeli, jak jsme rekordně zadlužili naši zemi. My jsme byli předmětem masivní vylhané kampaně ohledně schodku. A přitom nám mezinárodní agentura S&P dala nejlepší výhled v historii a zlepšili ho poprvé po patnácti letech.
Takže vaši práci lidé nevnímají?
Spíš ji berou jako samozřejmost. Tak mám levnější elektřinu, dobře. Ale my jsme zdědili díru v rozpočtu 95 miliard. Jsme v kleštích. Na jedné straně máme závazek vůči Evropské komisi, na druhé straně musíme dávat dvě procenta HDP na obranu. Já bych rád důchodcům vrátil peníze, které jim Fialova vláda vzala, ale máme přestat investovat do nemocnic? Do dálnic? Navíc máme před sebou ještě tři roky.
I váš místopředseda Karel Havlíček mluvil o vítězství, ale o menším vítězství než právě v roce 2022. Co to podle vás ovlivnilo?
Já se ale nechci dohadovat jen o tom, jaké to vítězství bylo, kdo vyhrál a kdo ne. Každý si něco vytáhne. My jsme měli největší počet hlasů a vyhráli jsme nejvíc ve velkých městech. Takže logicky mezi parlamentními stranami jsme vyhráli my. A z hlediska úbytku mandátů si myslím, že nebyl tak výrazný jako u jiných. Podívejte se na úbytek mandátů u ODS nebo KDU-ČSL. Mě teď zajímá hnutí ANO a co příště můžeme udělat lépe.
Před volbami padalo, že budou referendem o vládě. Byly tedy referendem o vládě?
Tak to byla snaha polistopadového kartelu a některých médií, aby byly referendem o vládě. Byla tady snaha dělat z toho referendum o nás, stále řešili jen Babiše. Je pravda, že i my jsme před čtyřmi roky říkali, že to má být referendum o vládě Petra Fialy. Ale co dělala jeho vláda? Oni nepracovali. Chápete ten rozdíl? My jsme zlevnili elektřinu, my jsme zastropovali pohonné hmoty, my jsme, já nevím, nenavyšovali třeba odvody živnostníkům nebo jsme udělali Lepší penzijko.
Takže to žádné referendum o vaší vládě nebylo?
Určitě ne. Jsme ve vládě devět měsíců. Ale i kdybyste z toho referendum o vládě udělat chtěla, tak jsme stejně vyhráli.
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V Praze ANO skončilo až čtvrté se ziskem přes čtrnáct procent. Chtěli jste přitom výsledek přes dvacet procent. Je to prohra?
Totální prohra. Z Prahy jsem hodně zklamaný a vůbec ten výsledek nechápu. Honza Hušbauer byl dobrý kandidát, myslím, že je perspektivní i do budoucna.
Odrazila se na výsledku výměna lídra během kampaně?
To si nemyslím. Spíš nám ublížilo to, že tady někdo začal vykládat nesmysly, že chceme vzít velkým městům včetně Prahy peníze z účtů, když mají každý rok přebytkový rozpočet. Ale my jim žádné peníze z účtů brát nechceme. Stejně jako si teď vymýšlejí, že jsem měl Praze vyhrožovat. Co to je za nesmysl? Já jen říkám, že vláda v Praze financuje zdravotnictví, památky, vysoké školství, financujeme taky výstavbu Pražského okruhu a my jsme připraveni s vedením města spolupracovat. Záleží na nich, jestli budou chtít spolupracovat nebo pojedou jen Antibabiš a s vládou chtít jednat nebudou.
Už je jisté, že další čtyři roky v Praze bude ANO v opozici?
Ano a je to v pořádku. Jsem za to celkem i rád.
Proč? To vypadá, že jste ani nechtěli být ve vedení Prahy.
To jsme samozřejmě chtěli, ale to se nepovedlo. V Honzovi Hušbauerovi nicméně vidím člověka, který by mohl znovu vybudovat hnutí v Praze. A to bude mravenčí práce.
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ANO zvítězilo v šesti krajských městech ze 13. Před čtyřmi lety slavilo první místo v osmi z nich. I to považujete za úspěch?
Už jsem řekl, že je to relativní. Celkově jsme volby vyhráli, ale chtěli jsme uspět víc.
V porovnání s volbami před čtyřmi lety ztratilo hnutí ANO Hradec Králové, Jihlavu a Ústí nad Labem. Budete to řešit na krajských úrovních, měli by tam vyvodit odpovědnost?
Určitě uděláme kroky, které já osobně chci udělat už delší dobu. Někteří v hnutí si totiž myslí, že když mají naši značku, tak vyhrají každé volby a nemusejí pro to udělat nic. Teď se ale ukázalo, že nevyhrají. A musíme si to říct natvrdo.
Budou padat hlavy?
Ne. Bude to o tom, že ti, kteří nepracují a myslí si, že volby jim může vyhrát jen značka a po volbách zase nebudou dělat nic, nebudou chodit mezi lidi, starat se o ně a o jejich životy, tak to budou muset změnit.
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Jinak nebudou mít v ANO co dělat?
Rozhodně. Pokud je někdo v hnutí jako člen, tak musí pracovat ve prospěch hnutí, to znamená pracovat ve prospěch lidí. Dělat permanentní kampaň. Lidi, kteří čtyři roky nedělají nic a probudí se před volbami a začnou být aktivní na sítích, tak takové fakt nepotřebujeme. Organizace také nenabírají nové mladé lidi. Vždyť to jsou stále stejné tváře. A my potřebujeme mít Honzu Hušbauera nebo Petra Vránu i v dalších krajích.
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Ti, kteří skvělý výsledek neudělali, měli by na krajských úrovních vyvodit odpovědnost?
K tomu řeknu jediné. Určitě si to zanalyzujeme a určitě budeme mít sebereflexi. Mohl bych se tu teď na oko tvářit, jak jsme v hnutí spokojení, že vlastně není co zlepšovat, ale tak to není. Mám sebereflexi, takže mě zajímá, proč výsledek v některých městech nebyl lepší. Hnutí se zakonzervovalo, ale ukazuje se, že bez práce to nejde. Kdyby platilo, že to lidi ve volbách spočítali vládě, tak to platí plošně, ale my máme města, kde jsme měli skvělé výsledky. Poprvé jsme vyhráli v Plzni, v Opavě jsme posílili a těch měst je víc. Takže tam se odráží práce a aktivita těch lidí.
Volby potvrdily, že ANO je nejsilnější politickou silou v zemi na všech úrovních kromě Senátu. Čím si to vysvětlujete?
Protože jsme vždy pracovali pro lidi a plnili program, proto jsme dlouhodobě úspěšní na různých úrovních. A že nám nejde Senát? Tradičně se vždy všichni spojí proti nám. Vznikla tu atmosféra, že ho chceme ovládnout a že chceme ústavní většinu. A jak bychom to asi udělali, když nemáme ústavní většinu ani ve Sněmovně, kde nám Piráti slibovali, že nám podpoří návrh kontroly ČT a veřejnoprávních médií NKÚ, ale nakonec to nepodpořili?
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Jak bude u ANO vypadat kampaň před druhým kolem?
Bude to o těch kandidátech. Musí si to odpracovat a přesvědčit lidi. Já budu polovinu týdne v zahraničí, Karel Havlíček taky, takže jim moc pomoci nemůžeme, ale všiml jsem si zajímavé věci. Většina opozičních kandidátů, kteří z prvního kola postoupili, jsou muži. Nám do druhého kola naopak postoupilo sedm skvělých žen, tak doufám, že lidi budou volit naše dámy.
Do druhého kola vám postoupilo 13 kandidátů. Jaký výsledek pro vás bude dostatečný?
Každé křeslo je důležité.