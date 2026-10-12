Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Kdo nemaká, skončí. Babiš o volebním výsledku i nutné sebereflexi

Eva Pospíšilová
Premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš o volebním výsledku i nutné sebereflexi...

Premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš o volebním výsledku i nutné sebereflexi (11. října 2026) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Andrej Babiš v rozhovoru o volbách a sebereflexi (11. října 2026)
Volební štáb Hnutí ANO v Praze na Chodově. Tisková konference Andrej Babiš....
„Někteří kandidáti si mysleli, že značka stačí,“ říká Babiš. (11. října 2026)
Hnutí ANO sice celkově vyhrálo komunální volby v procentech, šéf hnutí a...
31 fotografií
Hnutí ANO sice celkově vyhrálo komunální volby v procentech, šéf hnutí a premiér Andrej Babiš však neskrývá nespokojenost. Zatímco v některých městech hnutí slaví úspěch, v Praze utrpělo „totální prohru“ a ztratilo pozice i v řadě krajských her. Babiš proto volá po sebereflexi a tvrdí, že řada členů spoléhá jen na značku a odmítá pracovat.

Výsledky voleb 2026

Už před sečtením všech výsledků na vás bylo znát, že nejste moc spokojený. Jak tedy konečný výsledek ANO hodnotíte?
Tak zaprvé, na tiskovku jsem přišel poté, co jsem tři dny ležel a nebyl jsem ještě fit. Ale je pravda, že i když jsme vyhráli, tak jsem z výsledku nebyl nadšený.

Vítězi komunálních voleb jsou nezávislí kandidáti. Z politických stran je první na pásce ANO. Jste s tím tedy spokojený?
Ano, na procenta jsme ty volby vyhráli, což mě těší. Ale je to horší výsledek než v roce 2022, byť tehdy byl ten výsledek extrémně dobrý. V porovnání s tím to ale tehdy byly úplně jiné volby. Tehdy jsme byli v opozici a já jsem dělal brutální kampaň. Také tady byla vláda, která způsobila obrovskou inflaci, nedělala nic pro lidi. Mluvila jen o válce, o Rusku, o Ukrajině. Teď je ta situace jiná. My makáme pro lidi.

Proč to tedy voliči neocenili?
Protože od opozice pořád dokola jen slyšeli, jak jsme rekordně zadlužili naši zemi. My jsme byli předmětem masivní vylhané kampaně ohledně schodku. A přitom nám mezinárodní agentura S&P dala nejlepší výhled v historii a zlepšili ho poprvé po patnácti letech.

Premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš o volebním výsledku i nutné sebereflexi (11. října 2026)
Andrej Babiš v rozhovoru o volbách a sebereflexi (11. října 2026)
Volební štáb Hnutí ANO v Praze na Chodově. Tisková konference Andrej Babiš. (10. října 2026)
„Někteří kandidáti si mysleli, že značka stačí,“ říká Babiš. (11. října 2026)
31 fotografií

Takže vaši práci lidé nevnímají?
Spíš ji berou jako samozřejmost. Tak mám levnější elektřinu, dobře. Ale my jsme zdědili díru v rozpočtu 95 miliard. Jsme v kleštích. Na jedné straně máme závazek vůči Evropské komisi, na druhé straně musíme dávat dvě procenta HDP na obranu. Já bych rád důchodcům vrátil peníze, které jim Fialova vláda vzala, ale máme přestat investovat do nemocnic? Do dálnic? Navíc máme před sebou ještě tři roky.

I váš místopředseda Karel Havlíček mluvil o vítězství, ale o menším vítězství než právě v roce 2022. Co to podle vás ovlivnilo?
Já se ale nechci dohadovat jen o tom, jaké to vítězství bylo, kdo vyhrál a kdo ne. Každý si něco vytáhne. My jsme měli největší počet hlasů a vyhráli jsme nejvíc ve velkých městech. Takže logicky mezi parlamentními stranami jsme vyhráli my. A z hlediska úbytku mandátů si myslím, že nebyl tak výrazný jako u jiných. Podívejte se na úbytek mandátů u ODS nebo KDU-ČSL. Mě teď zajímá hnutí ANO a co příště můžeme udělat lépe.

Před volbami padalo, že budou referendem o vládě. Byly tedy referendem o vládě?
Tak to byla snaha polistopadového kartelu a některých médií, aby byly referendem o vládě. Byla tady snaha dělat z toho referendum o nás, stále řešili jen Babiše. Je pravda, že i my jsme před čtyřmi roky říkali, že to má být referendum o vládě Petra Fialy. Ale co dělala jeho vláda? Oni nepracovali. Chápete ten rozdíl? My jsme zlevnili elektřinu, my jsme zastropovali pohonné hmoty, my jsme, já nevím, nenavyšovali třeba odvody živnostníkům nebo jsme udělali Lepší penzijko.

Takže to žádné referendum o vaší vládě nebylo?
Určitě ne. Jsme ve vládě devět měsíců. Ale i kdybyste z toho referendum o vládě udělat chtěla, tak jsme stejně vyhráli.

ANALÝZA: Volby jako barometr. Ukázaly velký ústup, stagnaci i nové lídry

V Praze ANO skončilo až čtvrté se ziskem přes čtrnáct procent. Chtěli jste přitom výsledek přes dvacet procent. Je to prohra?
Totální prohra. Z Prahy jsem hodně zklamaný a vůbec ten výsledek nechápu. Honza Hušbauer byl dobrý kandidát, myslím, že je perspektivní i do budoucna.

Odrazila se na výsledku výměna lídra během kampaně?
To si nemyslím. Spíš nám ublížilo to, že tady někdo začal vykládat nesmysly, že chceme vzít velkým městům včetně Prahy peníze z účtů, když mají každý rok přebytkový rozpočet. Ale my jim žádné peníze z účtů brát nechceme. Stejně jako si teď vymýšlejí, že jsem měl Praze vyhrožovat. Co to je za nesmysl? Já jen říkám, že vláda v Praze financuje zdravotnictví, památky, vysoké školství, financujeme taky výstavbu Pražského okruhu a my jsme připraveni s vedením města spolupracovat. Záleží na nich, jestli budou chtít spolupracovat nebo pojedou jen Antibabiš a s vládou chtít jednat nebudou.

Už je jisté, že další čtyři roky v Praze bude ANO v opozici?
Ano a je to v pořádku. Jsem za to celkem i rád.

Proč? To vypadá, že jste ani nechtěli být ve vedení Prahy.
To jsme samozřejmě chtěli, ale to se nepovedlo. V Honzovi Hušbauerovi nicméně vidím člověka, který by mohl znovu vybudovat hnutí v Praze. A to bude mravenčí práce.

Praha je zklamání, připustil Havlíček. SPD chyběla silná témata, řekl Fiala

ANO zvítězilo v šesti krajských městech ze 13. Před čtyřmi lety slavilo první místo v osmi z nich. I to považujete za úspěch?
Už jsem řekl, že je to relativní. Celkově jsme volby vyhráli, ale chtěli jsme uspět víc.

V porovnání s volbami před čtyřmi lety ztratilo hnutí ANO Hradec Králové, Jihlavu a Ústí nad Labem. Budete to řešit na krajských úrovních, měli by tam vyvodit odpovědnost?
Určitě uděláme kroky, které já osobně chci udělat už delší dobu. Někteří v hnutí si totiž myslí, že když mají naši značku, tak vyhrají každé volby a nemusejí pro to udělat nic. Teď se ale ukázalo, že nevyhrají. A musíme si to říct natvrdo.

Budou padat hlavy?
Ne. Bude to o tom, že ti, kteří nepracují a myslí si, že volby jim může vyhrát jen značka a po volbách zase nebudou dělat nic, nebudou chodit mezi lidi, starat se o ně a o jejich životy, tak to budou muset změnit.

Volby 2026 OBRAZEM

Vysypávání volební urny ve volební místnosti na Praze 1. Sčítání hlasů začalo. (10. října 2026)
Volební štáb Hnutí ANO v Praze na Chodově. Tisková konference Andrej Babiš a Karel Havlíček. (10. října 2026)
Jan Grolich má senátorské křeslo prakticky jisté. (10. října 2026)
Volební štáb na Malostranském náměstí v Praze (Starostové). Na snímku Vít Rakušan a David Smoljak. (10. října 2026)
393 fotografií

Jinak nebudou mít v ANO co dělat?
Rozhodně. Pokud je někdo v hnutí jako člen, tak musí pracovat ve prospěch hnutí, to znamená pracovat ve prospěch lidí. Dělat permanentní kampaň. Lidi, kteří čtyři roky nedělají nic a probudí se před volbami a začnou být aktivní na sítích, tak takové fakt nepotřebujeme. Organizace také nenabírají nové mladé lidi. Vždyť to jsou stále stejné tváře. A my potřebujeme mít Honzu Hušbauera nebo Petra Vránu i v dalších krajích.

Babišův výsledek je neúspěch. Vystrčilův odchod mě nezarmoutí, míní Zeman

Ti, kteří skvělý výsledek neudělali, měli by na krajských úrovních vyvodit odpovědnost?
K tomu řeknu jediné. Určitě si to zanalyzujeme a určitě budeme mít sebereflexi. Mohl bych se tu teď na oko tvářit, jak jsme v hnutí spokojení, že vlastně není co zlepšovat, ale tak to není. Mám sebereflexi, takže mě zajímá, proč výsledek v některých městech nebyl lepší. Hnutí se zakonzervovalo, ale ukazuje se, že bez práce to nejde. Kdyby platilo, že to lidi ve volbách spočítali vládě, tak to platí plošně, ale my máme města, kde jsme měli skvělé výsledky. Poprvé jsme vyhráli v Plzni, v Opavě jsme posílili a těch měst je víc. Takže tam se odráží práce a aktivita těch lidí.

Volby potvrdily, že ANO je nejsilnější politickou silou v zemi na všech úrovních kromě Senátu. Čím si to vysvětlujete?
Protože jsme vždy pracovali pro lidi a plnili program, proto jsme dlouhodobě úspěšní na různých úrovních. A že nám nejde Senát? Tradičně se vždy všichni spojí proti nám. Vznikla tu atmosféra, že ho chceme ovládnout a že chceme ústavní většinu. A jak bychom to asi udělali, když nemáme ústavní většinu ani ve Sněmovně, kde nám Piráti slibovali, že nám podpoří návrh kontroly ČT a veřejnoprávních médií NKÚ, ale nakonec to nepodpořili?

Ani úspěch, ani neúspěch. Zatím mi kvůli koalici nikdo nevolal, říká Hušbauer

Jak bude u ANO vypadat kampaň před druhým kolem?
Bude to o těch kandidátech. Musí si to odpracovat a přesvědčit lidi. Já budu polovinu týdne v zahraničí, Karel Havlíček taky, takže jim moc pomoci nemůžeme, ale všiml jsem si zajímavé věci. Většina opozičních kandidátů, kteří z prvního kola postoupili, jsou muži. Nám do druhého kola naopak postoupilo sedm skvělých žen, tak doufám, že lidi budou volit naše dámy.

Do druhého kola vám postoupilo 13 kandidátů. Jaký výsledek pro vás bude dostatečný?
Každé křeslo je důležité.

Vstoupit do diskuse (49 příspěvků)

Nejčtenější

KVÍZ: Augle, fčil, rola, pali. Jak dobře rozumíte brněnskému hantecu?

Hrad Špilberk shlížející na Brno byl založen v druhé polovině 13. století...

Brněnský hantec, neboli slang kombinující češtinu s řadou cizích jazyků, proslavil už před 50 lety bavič a silák Franta Kocourek. Později tuto brněnskou pouliční mluvu zpopularizoval při svých...

Olympionici i mistři světa. Které sportovní osobnosti kandidují v obecních volbách?

Zleva Milan Petržela, Alois Hadamczik a Milan Antoš

Už v pátek a sobotu se uskuteční komunální volby, na kandidátkách zavedených stran i místních hnutí nechybí řada známých aktivních sportovců, trenérů, olympioniků i mistrů světa. Podívejte se, které...

Volební mapa 2026: prohlédněte si, kdo vyhrál ve vaší obci

Mapa s průběžnými volebními výsledky

Jak dopadly volby ve vaší obci? Podívejte se do volební mapy. Výsledky se dají snadno zjistit ve volebním speciálu iDNES.cz. Stačí zadat jméno obce a rozbalí se podrobné výsledky ve volební mapě...

Už nejde jen o školy. Francie se otřásá, vláda hájí nasazení policejních granátů

Ve Francii začal další den blokád škol a demonstrací. Demonstranti a odborové...

Ve Francii začal další den blokád škol a demonstrací, do nichž se v mnoha městech zapojí také odbory. V Paříži je očekáváno až 40 tisíc účastníků protestního průvodu. Kromě toho jsou plánované...

Zrádci 3: Kdo ze hry vypadl, koho zrádci poslali domů a kdy bude nový díl

Reality show Zrádci 2026 prozradila druhou osmičku účastníků.

Hrad Křivoklát znovu otevřel své brány soutěžícím, kteří pod vedením moderátora Vojtěcha Kotka bojují o hradní zlato. Ze 24 hráčů vybral dva zrádce, třetího si zvolili sami. Nové díly reality show...

Kdo nemaká, skončí. Babiš o volebním výsledku i nutné sebereflexi

Premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš o volebním výsledku i nutné sebereflexi...

Hnutí ANO sice celkově vyhrálo komunální volby v procentech, šéf hnutí a premiér Andrej Babiš však neskrývá nespokojenost. Zatímco v některých městech hnutí slaví úspěch, v Praze utrpělo „totální...

12. října 2026

ANALÝZA: Klesající ODS se utěšuje: Jsme silní v Čelákovicích. Pád Kupky se nečeká

Premium
Volební štáb ODS v Praze. Na snímku Martin Kupka, Jana Černochová, Martin...

Když Václav Klaus kdysi obohatil politický slovník o termín „nevýhra“, zřejmě netušil, jak výstižně popíše dnešní kondici ODS. Letošní komunální a senátní volby pro stranu přesně takovou nevýhrou...

12. října 2026

České domácnosti odkládají větší část příjmů stranou. Brzdí tím ekonomický růst

Premium
ilustrační snímek

Tuzemské domácnosti šetří dvakrát více než před pandemií covidu. Rekordně spoří a odkládají pětinu příjmů, ekonomickému růstu tím ale škodí. Většinu úspor navíc drží bohatá menšina, zatímco mnoho...

12. října 2026

Banditi, drogy a únosy. Jak se proměnili teroristi v Africe. Dokážou přežívat na okraji

Premium
Senegalští vojáci se připravují na likvidaci improvizované těžby zlata u...

Od našeho spolupracovníka v Africe V nigerijské metropoli Abuji se mluví o terorismu. Když člověk poslouchá tamní akademiky, bezpečnostní experty a lidi se zkušenostmi z terénu, uvědomí si jednu věc: příběh posledních 25 let rozhodně...

12. října 2026

Večerní obrat. STAN už o koalici s ANO a Žijeme Pardubice dál nejedná

Jakub Rychtecký (Žijeme Pardubice), Jan Nadrchal (ANO) a Daniel Vondra (STAN)...

Ještě během neděle to vypadalo, že je v Pardubicích skoro upečená radniční koalice. Dosavadní členové ANO a Žijeme Pardubice si už v sobotu večer plácli s hnutím STAN a měli v plánu přibrat další...

11. října 2026  22:41

Trump ohlásil energetické příměří. Rusko vzápětí podle Zelenského zaútočilo

Zleva: Vladimir Putin, Donald Trump, Volodymyr Zelenskyj

Ve válce, kterou Rusko vede proti Ukrajině, podle amerického prezidenta Donalda Trumpa s okamžitou platností začíná energetické příměří. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj nicméně reagoval, že...

11. října 2026  16:28,  aktualizováno  22:36

Polská policie zadržela muže podezřelého z plánování útoku na premiéra Tuska

Polský premiér Donald Tusk na schůzce premiérů zemí visegrádské čtyřky (23....

Muž podezřelý z vyhrožování a plánování útoku na polského premiéra Donalda Tuska a ministra obrany Wladyslawa Kosiniaka-Kamysze byl zadržen. Oznámil to ministr vnitra Marcin Kierwiński, aniž by uvedl...

11. října 2026  11:02,  aktualizováno  22:03

Třicet dva let a stále pokračuje. Starostou Hluboké nad Vltavou zůstává Tomáš Jirsa

ilustrační snímek

V Hluboké nad Vltavou na Českobudějovicku zůstane starostou Tomáš Jirsa (ODS). Koalici tam vytvořilo pět subjektů, které mají v 21členném zastupitelstvu 16 zastupitelů. Vedení města o tom informovalo...

11. října 2026  21:49

Rijád den po útoku Húsíů na letiště hlásí další explozi

Záběr na letiště v saúdskoarabském Rijádu po útoku jemenských Húsíů (říjen 2026)

Terminál pro cestující na letišti v saúdskoarabském hlavním městě Rijádu v neděli znovu zasáhl projektil. Stalo se tak den po sobotním úderu, který si vyžádal 12 mrtvých a přes 300 zraněných. K akci...

11. října 2026  16:47,  aktualizováno  21:17

V Plzni utvoří koalici vítězné ANO s PRO PLZEŇ a STAN, primátorem zůstane Zarzycký

Vítězné ANO se na koalici dohodlo s PRO PLZEŇ a STAN. Na snímku zleva: Libuše...

V Plzni se dnes na koalici dohodlo vítězné hnutí ANO a její dosavadní dva koaliční partneři - hnutí PRO PLZEŇ a STAN. Oznámil to lídr ANO a současný primátor Roman Zarzycký. Městská rada bude mít...

11. října 2026  18:18,  aktualizováno  20:28

ANALÝZA: Volby jako barometr. Ukázaly velký ústup, stagnaci i nové lídry

Premium
Petr Hlaváček a Vít Rakušan ve volebním štábu hnutí STAN během tiskové...

V komunálních i senátních volbách nejvíc uspělo Rakušanovo hnutí STAN. Kupkova ODS i Hřibovi Piráti sčítají ztráty. Babišovo hnutí ANO stagnuje.

11. října 2026

Gertu jsem nechtěla hrát jako trpitelku. Četla jsem příběhy pamětnic, říká Váchová

Premium
„Před natáčením jsem četla příběhy pamětnic, které zažily stejné nebo podobné...

Barbora Váchová zazářila ve dvoudílném filmu Gerta Schnirch, natočeném podle knižního bestselleru Kateřiny Tučkové. Přestože zde ztvárnila svou vůbec první hlavní roli, její výkon působí, jako by...

11. října 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.