Babiš v hodinovém rozhovoru natočeném již v úterý večer, který dnes server zveřejnil paralelně se stejně dlouhým rozhovorem s Fialou, nechtěl jmenovat subjekty, se kterými si umí představit povolební spolupráci. Uvedl, že před hlasováním nevábí koaliční partnery, ale voliče.
Zopakoval, že by chtěl získat více než 50 procent nebo alespoň sestavit menšinový kabinet podporovaný dalšími stranami na základě programu. Experty podle něj hnutí má na všechny resorty. Řekl také, že pokud by měl být premiérem, vyhoví všem požadavkům kladeným českými i evropskými normami a má na to právní experty. Zákon o střetu zájmů měnit nechce.
Fiala se bojí směřování na východ
Fiala podle svých slov usiluje o pokračování ve funkci premiéra, aby země byla úspěšná. „Nejen teď, ale chci, aby moje děti, vnuci a další generace měli stejnou šanci jako moje generace naplňovat svoje sny, žít ve svobodné společnosti, těšit se z kvalitní demokracie. Vidím, že to je ohroženo nejen v ČR. A chci bojovat za to, abychom ta nebezpečí dokázali odrazit,“ uvedl.
Varoval před tím, že by ANO s Babišem posunulo Česko na východ, prozrazuje to podle něj i záměr prosazovat všeobecné referendum, čímž se ANO sbližuje s SPD a Stačilo! „To, že SPD a Stačilo! prosazují referendum hlavně proto, aby to mohlo být o členství v NATO a EU, s tím oni se vlastně ani netají,“ řekl. Příklon ANO na východ spatřuje i v tom, s jakými stranami hnutí spolupracuje na evropské úrovni.
|
S Babišem bych do koalice nešel, ani kdyby byla země v ohrožení, řekl Fiala
Babiš odmítl, že by se ANO plánem na zavedení všeobecného referenda podbízel menším uskupením, se kterými by mohl složit většinovou vládu, tedy SPD či Stačilo! Předvolební programy stran ostatních subjektů podle svých slov nečetl.
Na dotaz, zda by pozici ministra zahraničí v jeho vládě mohl vykonávat europoslanec a volební lídr Motoristů ve Středočeském kraji Filip Turek, Babiš konstatoval, že Turka to baví a vidí se v tom. „Důležité je, aby nedělal politiku proti premiérovi,“ uvedl s tím, že špatnou zkušenost v tomto udělal s exministrem Tomášem Petříčkem z tehdejší ČSSD.
V oddělených rozhovorech, které server uspořádal namísto původně plánovaného duelu předsedů dvou nejsilnějších volebních subjektů, Babiš stejně jako Fiala odpovídal na dotazy týkající se další podpory Ukrajiny, která čelí ruské agresi, či plánům na vyzbrojování. Zopakoval, že v pomoci při obnovování Ukrajiny by čeští podnikatelé měli využívat jiné než národní peníze, protože ty jsou třeba v Česku.
|
Hlasovali byste jako Fiala, nebo Babiš? Inventura hlasování ukáže shodu s politiky
Končícím kabinetem organizovaná muniční iniciativa, prostřednictvím které proudí na Ukrajinu munice, podle Babiše není netransparentní. „Muniční iniciativu má dělat Severoatlantická aliance, ne soukromé firmy,“ uvedl.
V případě opozicí kritizovaného nákupu stíhaček F-35 uvedl, že ANO nezná uzavřené smlouvy. Na základě jejich budoucí znalosti a výše částky složené na zálohách však přichází podle Babiše v úvahu jednat s prodejcem a možná zakázku přeprodat, například Izraeli.
Předvolební průzkumy pro parlamentní volby
Zdroj: průzkumy agentur STEM, Ipsos, Kantar, Median, NMS
Hnutí ANO je favoritem sněmovních voleb, na druhém místě se v průzkumech s odstupem umisťuje koalice Spolu, tedy ODS, KDU-ČSL a TOP 09. Do voleb, které se konají 3. a 4. října, se předsedové obou uskupení zřejmě zúčastní volebních duelů na televizích CNN Prima News a Nova.