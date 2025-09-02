Tohle mě nezastaví, řekl Babiš po útoku. Chce se vrátit co nejdřív do kampaně

Autor:
  12:39
Šéf hnutí ANO Andrej Babiš se vyjádřil k pondělnímu útoku holí na mítinku v Dobré na Frýdecko-Místecku. „Ten pán mě dlouhodobě nenávidí. Zbaběle mě napadl holí zezadu,“ popsal na Facebooku. Moment útoku si nepamatuje, své příznivce vyzval, aby se k podobným činům nikdy nesnižovali.

Podle Babiše útočník na předvolební setkání nepřišel diskutovat. „Jak jsem se dozvěděl z médií, dlouhodobě mě nenávidí. Zbaběle mě napadl holí zezadu,“ přiblížil.

Setkání Andreje Babiše s voliči na Litoměřicku, kde měl ve středu devět zastávek. (6. srpna 2025)
Setkání Andreje Babiše s voliči na Litoměřicku, kde měl ve středu devět zastávek. (6. srpna 2025)
Setkání Andreje Babiše s voliči na Litoměřicku, kde měl ve středu devět zastávek. (6. srpna 2025)
Předseda ANO Andrej Babiš při výjezdu politiků opozičního hnutí na agrosalon Země živitelka
36 fotografií

Řekl také, že si moment útoku nepamatuje a že musí ještě podstoupit další vyšetření. Muž ho holí udeřil do spánkové oblasti nad obočím. „Budu se snažit co nejdříve vrátit do kampaně. Tohle mě nezastaví,“ dodal.

Podle Babiše se jeho tým snaží vést pozitivní kampaň. Včerejší útok se nesmí opakovat. „Prosím, aby se to nestalo žádnému českému politikovi. Ať rozhodnou volby,“ uvedl šéf hnutí ANO.

Mítinky hlídáme dostatečně, říká policie po napadení Babiše a plivanci na Fialu

Zkrat, ozval se útočník

Vladislav N. napadl Andreje Babiše v obci Dobrá. Útočník v úterý promluvil pro iDNES.cz o svých motivacích k činu. Podle jeho slov to byl zkrat, který ani on sám nečekal.

„Já vůbec nechápu, že jsem na veřejnosti byl něčeho takového schopen,“ popsal. „Bylo to ve mně,“ dodal ale vzápětí. Na české politice mu prý nejvíce vadí, když někdo „donekonečna lže“.

Nemohl jsem se udržet a flákl mu, byl to zkrat. Útočník na Babiše promluvil

Babiš po napadení odjel do frýdecko-místecké nemocnice, kde podstoupil rentgen. Později oznámil, že ruší svůj úterní program v Olomouckém kraji.

„Děkuju všem za podporu, budu doufám v pořádku. Zítra budu čekat ještě na další posouzení výsledků vyšetření, doktoři mi ale doporučili klid, proto budu muset bohužel minimálně zítřejší program v Olomouckém kraji zrušit. Moc se omlouvám všem, kteří jste se chtěli setkat,“ napsal Babiš v pondělí večer po vyšetření v nemocnici.

Vstoupit do diskuse (78 příspěvků)

Nejčtenější

Erotický portál zveřejňuje fotky italských političek. V galeriích je i Meloniová

Italské političky kritizují erotický portál, který bez svolení zveřejňuje jejich fotografie. Pod snímky jsou pak často komentáře uživatelů s jasným sexuálním podtextem. Nejméně dvě političky již...

Lékaři mi radí klid, ruším program, vzkázal Babiš po napadení na mítinku

Předsedu hnutí ANO Andreje Babiše napadl muž berlí. K incidentu došlo na setkání s voliči v Dobré na Frýdecko-Místecku. Podle různých svědectví ho zasáhl do hlavy či krku. Policie na místě pachatele...

Tragédie na Klatovsku. Smrt hocha na brigádě řeší policie jako ublížení na zdraví

Kriminalisté z Klatov se zabývají tragickou událostí, která se ve středu ráno stala ve firmě ve Velkých Hydčicích. Teprve patnáctiletý chlapec tam zemřel po vážném pracovním úrazu. Podle Deníku ho...

Prázdné pláže, všude strážci. Rusové popisují Kimův resort, udivila je čistota

Ruští návštěvníci, kteří navštívili nový severokorejský resort Wonsan Kalma, popisují, že je všude doprovázela ochranka a průvodci. Kdykoliv o něco požádali, čekali na ně ochotní zaměstnanci....

Obří Airbus A380 přerušil v Praze přistání. Manévr se podařilo natočit

V sobotu 23. srpna kolem 13. hodiny šel na přistání na pražském Letišti Václava Havla stoj Airbus A380 spol. Emirates, let EK139 z Dubaje do Prahy. Dopravní obr však přistávací manévr přerušil a...

Jak se máte? Žiju. Fico se v Číně setkal s Putinem, měli žertovnou náladu

Ruský diktátor Vladimir Putin se v úterý v Číně sešel se slovenským premiérem Robertem Ficem. Na schůzce ocenil to, co označil za nezávislost slovenské diplomacie. Rusko prý nikdy nebylo proti vstupu...

2. září 2025  13:03

Vyskočil oknem a půlročního syna vzal jako rukojmí. Zastáním od blízkých soud neuvěřil

Vrchní soud v Praze dnes potvrdil pětiletý trest pro muže obžalovaného z braní rukojmí a řízení pod vlivem alkoholu. Podle státního zástupce muž vzal předloni po hádce s partnerkou jejich půlročního...

2. září 2025  13:03

Trvalo to tři roky. Česko-slovenská členka Cirque du Soleil popisuje cestu k souboru

Když před tisíci diváky v São Paulu poprvé vystoupila s Cirque du Soleil, věděla, že si splnila sen. Dnes je Tamara Dikyová jedinou česko-slovenskou zpěvačkou v souboru a její hlas doprovází...

2. září 2025  13:02

Patrioti přejí Babišovi brzké uzdravení. Stejně vyhraje volby, hlásí Orbán

Maďarský předseda vlády Viktor Orbán odsoudil pondělní útok holí na předsedu hnutí ANO Andreje Babiše. To, co se odehrálo na předvolebním mítinku v obci Dobrá na Frýdecko-Místecku, kritizují další...

2. září 2025  12:06,  aktualizováno 

Tohle mě nezastaví, řekl Babiš po útoku. Chce se vrátit co nejdřív do kampaně

Šéf hnutí ANO Andrej Babiš se vyjádřil k pondělnímu útoku holí na mítinku v Dobré na Frýdecko-Místecku. „Ten pán mě dlouhodobě nenávidí. Zbaběle mě napadl holí zezadu,“ popsal na Facebooku. Moment...

2. září 2025  12:39

V Putinově válce padly dva tisíce vojáků z KLDR. Kim chce poslat dalších šest tisíc

V rusko-ukrajinském konfliktu byly zabity přibližně dva tisíce severokorejských vojáků, vyplývá z údajů jihokorejské Národní zpravodajské služby (NIS), podle níž KLDR plánuje do Ruska vyslat dalších...

2. září 2025  12:37

Napadení Babiše je akt současné vlády, prohlásil Metnar na mítinku v Hranicích

Členové hnutí ANO dnes absolvovali první mítink po pondělním napadení svého lídra Andreje Babiše na Frýdecko-Místecku. Sám předseda se dopoledního setkání v Hranicích na Přerovsku nezúčastnil - po...

2. září 2025  12:27

Nemohl jsem se udržet a flákl mu, byl to zkrat. Útočník na Babiše promluvil

Útočník, který napadl Andreje Babiše, promluvil pro iDNES.cz o svých motivacích k činu. Podle jeho slov to byl zkrat, který ani on sám nečekal. „Já vůbec nechápu, že jsem na veřejnosti byl něčeho...

2. září 2025  12:09,  aktualizováno  12:27

Zloděj v podmínce okradl muže o mobil, ten ho doběhl a vzal si telefon zpět

Cestu zpět za mříže si zřejmě vysloužil dvacetiletý zloděj v podmínce. V pátek před půlnocí chtěl v Brně okrást třicetiletého muže o mobil, ale nevyšlo mu to. I tak ho zřejmě čeká vězení. Doplatil na...

2. září 2025  12:17

Gazprom zvýší dodávky plynu do Číny, podepsal dohodu o plynovodu Síla Sibiře 2

Ruská státní plynárenská společnost Gazprom podepsala s Čínou dlouho očekávanou právně závaznou dohodu o výstavbě plynovodu Síla Sibiře 2. Zároveň zvýší dodávky plynu do Číny jinými cestami. Smlouva...

2. září 2025  12:11

Jsem v Chocni, nebo Vysokém Mýtě? Vtipálek zmátl řidiče záměnou cedulí

Překvapení nejen pro řidiče přijíždějící do Chocně a Vysokého Mýta připravil o víkendu neznámý vtipálek, který prohodil cedule s názvy obou měst, která jsou od sebe vzdálena zhruba pět kilometrů....

2. září 2025  12:03

Babiš nebyl první. Útok zažil i Dolejš, Paroubek či Klaus se Zemanem

Účastník předvolebního mítinku v pondělí v Dobré u Frýdku Místku napadl lídra hnutí ANO Andreje Babiše, který skončil v nemocnici. Nejrůznější útoky provázejí českou politiku už řadu led. Od házení...

2. září 2025  11:57

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.