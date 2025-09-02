Podle Babiše útočník na předvolební setkání nepřišel diskutovat. „Jak jsem se dozvěděl z médií, dlouhodobě mě nenávidí. Zbaběle mě napadl holí zezadu,“ přiblížil.
Řekl také, že si moment útoku nepamatuje a že musí ještě podstoupit další vyšetření. Muž ho holí udeřil do spánkové oblasti nad obočím. „Budu se snažit co nejdříve vrátit do kampaně. Tohle mě nezastaví,“ dodal.
Podle Babiše se jeho tým snaží vést pozitivní kampaň. Včerejší útok se nesmí opakovat. „Prosím, aby se to nestalo žádnému českému politikovi. Ať rozhodnou volby,“ uvedl šéf hnutí ANO.
|
Mítinky hlídáme dostatečně, říká policie po napadení Babiše a plivanci na Fialu
Zkrat, ozval se útočník
Vladislav N. napadl Andreje Babiše v obci Dobrá. Útočník v úterý promluvil pro iDNES.cz o svých motivacích k činu. Podle jeho slov to byl zkrat, který ani on sám nečekal.
„Já vůbec nechápu, že jsem na veřejnosti byl něčeho takového schopen,“ popsal. „Bylo to ve mně,“ dodal ale vzápětí. Na české politice mu prý nejvíce vadí, když někdo „donekonečna lže“.
|
Nemohl jsem se udržet a flákl mu, byl to zkrat. Útočník na Babiše promluvil
Babiš po napadení odjel do frýdecko-místecké nemocnice, kde podstoupil rentgen. Později oznámil, že ruší svůj úterní program v Olomouckém kraji.
„Děkuju všem za podporu, budu doufám v pořádku. Zítra budu čekat ještě na další posouzení výsledků vyšetření, doktoři mi ale doporučili klid, proto budu muset bohužel minimálně zítřejší program v Olomouckém kraji zrušit. Moc se omlouvám všem, kteří jste se chtěli setkat,“ napsal Babiš v pondělí večer po vyšetření v nemocnici.