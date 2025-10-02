Fiala uráží víc než půlku národa, říká Babiš. Vylíčil, co udělá po volbách

Sníte o jednobarevné vládě. To se vám ale asi nesplní. Zvažujete variantu, že by ANO vládlo s SPD?
Jak to víte? My chceme co nejsilnější mandát od voličů, aby tu poprvé byla jednobarevná většinová vláda, která může okamžitě začít plnit svůj program a nemusí dělat kompromisy. Všechny vítězné strany, které tu od revoluce byly, musely vždy ustupovat menším stranám, ale to já nechci. Premiéra Fialu v podstatě řídili neomarxističtí Piráti. Já se vydírat nikým nenechám, ale v obou našich vládách jsme museli dělat kompromisy a dlouhodobě říkám, že největší polistopadovou chybou je, že nemáme většinový systém jako v Americe. Trump složil slib, sedl za stůl a podepsal 27 zákonů. Proto říkám, ať nás volí i všichni ti, kteří o tom třeba nepřemýšleli, za čtyři roky budou další volby, my zase předložíme výkaz práce, a ať si lidi zhodnotí sami, jestli jsme splnili, co jsme slíbili, a hlavně jestli se jim žije lépe. Většinový systém to sice není, ale efektivnější to je určitě.
Když se do Sněmovny nedostanou Motoristé a Stačilo!, budete jednat s Tomiem Okamurou?
On ale sám říká, že do vlády jejich poslanci nepůjdou, že chtějí zůstat ve Sněmovně, takže o tom ani není diskuse. Pro nás bude klíčové, abychom mohli plnit náš program. A pokud většinu nedostaneme, tak se zeptáme, kdo náš program podpoří. Ze všech stran máme totiž program nejkomplexnější a nejkonkrétnější, je pro všechny věkové kategorie, máme dokonce i speciální program pro mladé. A jako jediní jsme představili i hospodářskou strategii, kterou Karel Havlíček chystal s odborníky dva roky. Tam říkáme, kde na náš program vezmeme peníze, měli by si ji přečíst všichni, pak by přestali strašit. To je totiž jediné, co dělají. Straší Ruskem, Maďarskem, Slovenskem, zadlužením a já nevím čím ještě. Ať se čtenáři sami zamyslí, jestli je napadne jedna jediná konkrétní věc, kterou pro ně chce pan Fiala v příštích čtyřech letech udělat. Žádný závazek nedal. Ani v tomto období vláda nikdy nevyhodnotila větu po větě svůj program, protože pro lidi neudělala vůbec nic.
Připadala by v úvahu menšinová vláda ANO tolerovaná SPD, kterému by mohl připadnout třeba post předsedy Sněmovny?
Já znovu říkám, ať nám lidi dají většinu – a vůbec tohle nemusí řešit. My nikde nejsme, neskládáme vládu, nerozdáváme posty a preference nám údajně klesají.
Jaký vztah máte s Tomiem Okamurou? Po prezidentské volbě, kdy vás nepodpořil, byl na bodu mrazu?
Ve Sněmovně jsme se normálně bavili. Byli jsme tam jen jako dvě opoziční strany, takže jsme spolupracovat v některých případech museli. Piráti nikdy opozicí nebyli. Jsou naprosto nekompetentní, udělali šílený průšvih s digitalizací stavebního řízení, kvůli kterému se povolilo nejméně nových staveb za 25 let. V Praze jsou dražší byty než na Západě. A teprve když po volbách oslabili, tak Fiala našel odvahu je vyhodit z vlády, ale ani to nedokázal říct Bartošovi do očí, hrdina. Všichni vědí, že po volbách zase chtějí vládnout spolu, protože mají stejný program Antibabiš, proto mluvím o pětikoalici.
Do dolní komory se v tuto chvíli může dostat sedm subjektů. S kým by ANO za žádných podmínek nejednalo?
Já s vámi tuhle hru hrát nebudu. Všichni se pořád proti všem jen vymezují. Vám nevadí, že pan Fiala tu uráží víc než půlku národa, když tvrdí, že kdo nevolí pětikoalici, není demokrat? Vždyť je to šílené, jak takový člověk může být premiérem? Ale asi je jasné, že bych se nemohl podívat do zrcadla, a hlavně lidem do očí, kdybychom měli udělat koalici se stranami, které tu v posledních čtyřech letech ničily zemi, lhaly, podváděly a kradly. Celé čtyři roky jsme proti nim bojovali, tak teď s nimi nepůjdeme do koalice, to nedává smysl. Voliče nezradíme.
Tvrdíte, že vylučujete povolební jednání se stranami současné vládní čtyřkoalice a Piráty. Co když ale po volbách změní vedení? I tak s nimi jednat nebudete?
Určitě ne.
Logicky se tedy nabízí varianta jednání s SPD, Stačilo!, předpokládám, že s Motoristy byste problém neměl, co se Stačilo!? Mohlo by dojít k variantě, že by vládu tato koalice jen tolerovala? Protože vládu s komunisty už jste vyloučil?
S komunisty do vlády určitě nepůjdeme. Vy ale pořad řešíte, s kým půjdeme do vlády, a já vám říkám, že tam nejsme. Může to dopadnout jakkoliv, pokud naši voliči nepřijdou k volbám, tak prohrajeme a další čtyři roky tu bude Petr Fiala lidi obelhávat a ničit jejich životní úroveň. Ale pokud tam budeme, tak pro mě je důležité, abychom okamžitě začali plnit náš program. Jestli nás v tom někdo podpoří, bude to fajn. Já nechci žádných 100 dnů hájení. Chci začít makat a řešit každodenní problémy lidí.
Čím začnete?
Hned na první vládě bych vzal náš program do ruky, s každým ministrem bych projel jeho resort a chtěl bych termíny ke každému bodu. Na té samé vládě bychom odmítli emisní povolenky pro domácnosti a okamžitě by šel dopis do Bruselu. Ještě ten den bychom volali do Polska, protože ti tu novou zelenou daň už odmítli. V ten samý den bychom schválili paragrafové znění nového stavebního zákona, aby se na stavební povolení nečekalo několik let, ale půl roku. Odblokovali bychom peníze do zdravotnictví. Prostě okamžitě bychom začali makat.
Prezident Petr Pavel si analyzuje, zda by vás kvůli možnému střetu zájmů mohl jmenovat premiérem. Co by se dělo ve chvíli, kdy by vás odmítl jmenovat?
Můžu říct naprosto jasně, že nebude jediný důvod, aby mě pan prezident nejmenoval. Vyřeším to a budu postupovat v souladu se zákonem o střetu zájmů i všemi výtkami EU a českých soudů.
Ministr zemědělství Marek Výborný tvrdí, že v případě, že vyhrajete volby a stanete se členem vlády, počítá ministerstvo zemědělství s jasným plánem: zastaví se vyplácení dotací pro vaše firmy, a to včetně těch nárokových. Jste na to připraven?
Vždyť je to celé úplný nesmysl. Pro lidi neudělali nic, protože mají program jen Ukrajina, Antibabiš a poškozování Agrofertu. Asi si neuvědomují, že ta firma zaměstnává 40 tisíc lidí a místo toho, aby byli hrdí, že tu taková firma je, že v Česku platí daně, ale hlavně odvody na důchody a zdravotnictví, tak ji systematicky poškozují. Možná by bylo dobré, kdyby někdo z nich zkusil sám něco vybudovat, pak by k tomu možná přistupovali jinak. A pro vaše čtenáře – nárokové dotace jsou předem určené a pro všechny jsou stejné podmínky, odvíjejí se od počtu hektarů nebo krav a dalších kritérií. O tom nerozhoduje žádný úředník ani politik a žádný soud ten nárok ani nikdy nezpochybnil. Ministr Výborný jen zneužívá své postavení, úkoluje nezávislou instituci a politicky zneužívá úředníky, na které vyvíjí nátlak.
Jak tedy dostojíte nárokům zákona o střetu zájmů? Prodáte Agrofert?
Prodej určitě není jediná varianta, je jich mnohem víc, já to ale dopředu nebudu říkat nikomu dalšímu, jen panu prezidentovi. Ale, jak jsem už řekl, vyřeším to tak, že žádný problém nebude.
Nová Sněmovna bude znovu hlasovat o vašem vydání v kauze Čapí hnízdo. Necháte se vydat?
Čapí hnízdo je účelová a vykonstruovaná kauza, která mě má dostat z politiky. Jde o 18 let starou věc. Nic protizákonného jsem neudělal a nespáchal jsem žádný trestný čin. Sám o sobě hlasovat nebudu, to nechám na ostatních. Věřím, že si tu kauzu nastudují.
Vrchní soud v případu týkajícím se dotace na farmu Čapí hnízdo uvedl, že je přesvědčen o vaší vině. Soud nižší instance by měl být tímto rozhodnutím vázán. Bojíte se, že budete odsouzen?
Státní zástupce celou věc zastavil a soud mě již dvakrát zprostil obžaloby. Paní soudkyně podle mých právníků postupovala zcela nezákonně, účelově si vybrala pouze nepřímé důkazy, které mají sedět na její příběh, a ostatní důkazy, které se jí nehodí, opomíjí. A navíc si předvolala znalce, jehož posudky jsou neodborné a kritizuje je i samotná justice, například v kauze Opencard. Tento pán, který se označuje za znalce, přímo před soudem lhal. Podali jsme na něj trestní oznámení. Já jsem žádný trestný čin nespáchal, jsem nevinný a za to budu bojovat.
V případě, že byste byl odsouzen, skončíte v politice a opustil byste post premiéra?
Já si vůbec nedokážu představit, že by mě soud mohl odsoudit. Pokud bude rozhodovat na základě předložených důkazů, tak se to stát nemůže, to je prostě nesmysl. Znovu opakuji, já mám svědomí čisté, žádný trestný čin jsem nespáchal. Věřím, že budu znovu osvobozen a doufám, že to pak celé skončí.
Mnohokrát jste říkal, že jste si měl raději rozbít hlavu než jít do politiky. Proč tedy znovu chcete být premiérem?
Ano, to byla největší chyba, kterou jsem kdy udělal. Ale víte, já mám takovou vlastnost, že když se do něčeho pustím, dělám to na 120 procent, stejně tak to je v politice. Někde jsem před lety řekl, že jsem urputné hovado, a to stále platí. A ještě mám jednu důležitou vlastnost, kterou moc lidí nemá – já často umím proměňovat slova na činy, protože ty věci řídím. Rozdám úkoly, termíny a vyžaduji jejich plnění. Tak jsem to dělal ve firmě a tak jsem to dělal i jako premiér – to je totiž to heslo řídit stát jako firmu v praxi. Fiala možná umí mluvit a je ministr světa ve lhaní, ale absolutně nemá tah na branku. Nemá schopnost věci dotáhnout a vůbec nic neřídí. Nerozumí ekonomice a financím. Teď jsme sledovali čtyři roky jeho festival nekompetence. Zničili spoustu našich projektů. A hlavně nechci zklamat stovky tisíc lidí, kteří mě a hnutí ANO podporují, počítají s námi a věří nám. Slíbili jsme jim, že budeme bojovat za jejich lepší život, a to taky uděláme.
Mimochodem, kdo bude plnit roli paní premiérové, bude-li to potřeba?
O tom jsem nepřemýšlel, ale s Monikou máme dobrý vztah a vždy nás reprezentovala skvěle. Umí dobře anglicky, je společenská, takže pokud by to byla nějaká významná společenská událost, pravděpodobně by mě doprovázela ona.
Netajíte se tím, že chcete zrušit českou muniční iniciativu. Jak by za vaší vlády vypadala podpora Ukrajiny?
Zatím jsme se nebavili o našem programu, ale zase řešíme Ukrajinu. My máme program pro české občany a Českou republiku. Kvůli nim kandiduju. Muniční iniciativa v podstatě okradla Ukrajince o 20 miliard korun. Kdyby jim ty zbraně dodávali napřímo, nebyly by tam takové marže, ale taky by na tom nemohli tolik kasírovat. Proto říkáme, že to má dělat NATO, aby to bylo transparentní. A prosím vás, nevěřte těm nesmyslům, že bychom NATO zatáhli do války. To by znamenalo, že ve válce jsou všechny země, které Ukrajině dodávaly zbraně. Donald Trump chtěl taky před pár měsíci dodávat americké zbraně na Ukrajinu přes NATO.
Volby do Sněmovny 3. a 4. října 2025
Vraťme se k Ukrajině.
Té samozřejmě budeme pomáhat dál, posíláme každý rok peníze do Evropské unie a ta pak z části toho koordinovaně pomáhá Ukrajině. My ale chceme hlavně pomáhat občanům ČR. Chybějí peníze na léky, na nepedagogické pracovníky, na sociál, sport, kulturu, vždyť neměli ani peníze na příspěvek na péči.
V programu také máte, že přijmete nový zákon o migraci a azylu a zavedete nulovou toleranci vůči nelegální migraci s důrazem na návrat zadržených migrantů do jejich domovské země. Co to bude znamenat pro ukrajinské uprchlíky?
Ano, ten zákon máme připravený a předložíme ho na jedné z prvních vlád. Nelegální migrace je obrovský problém, který může Evropu zničit. Kdybych společně s V4 nezabránil v roce 2018 kvótám na přerozdělování migrantů, mohlo to tu teď vypadat jako třeba v Hamburku. Ten zákon se ale týká nelegálních migrantů a Ukrajinci jsou u nás z valné většiny legálně. My říkáme, že až skončí válka, zůstanou tu ti, kteří budou mít práci, budou se chovat v souladu se zákony a hlavně budou mít stejné povinnosti jako čeští občané. Žádné zvýhodňování, protože to v konečném důsledku jen vede k prohlubování těch příkopů. A kdo tohle nebude splňovat, vrátí se samozřejmě na Ukrajinu.
Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) předložil vládě návrh státního rozpočtu, který počítá s deficitem 286 miliard korun. Budete ho chtít v případě výhry a sestavení vlády přepracovat?
No samozřejmě! Já kandiduju v Moravskoslezském kraji a pan Stanjura je z Opavy. Opravdu bych vám nepřál slyšet, co tam o něm lidi říkají. Celé čtyři roky na financích dělá triky s čísly a jeho jediná stopa je, že se podílel na praní peněz pro drogového dealera, přestože mu jeho úředníci říkali, aby to nedělal. To, co předložil, se ani nedá nazývat rozpočtem, a kdyby se podle něj hospodařilo, byl by to obrovský problém pro naši zemi.
V čem konkrétně?
Přestaly by se chystat nové dálnice a některé rozestavěné by se musely zakonzervovat. Sebral 4,7 miliardy zdravotnictví, přestože to se s touto vládou řítí do zdi. Školství sebral dokonce 15 miliard, a to vládu vede vysokoškolský profesor a exministr školství, který vždy tvrdil, že je to pro něj priorita. Musíme to zásadně překopat a začít hospodařit zodpovědně, jako jsme to dělali vždy, když jsme byli ve vládě. Ať bude ve vládě kdokoliv, čeká ho po Fialově vládě spousta práce. A já doufám, že lidi nezapomněli, kolikrát je Fialova vláda podvedla, zradila a jak porušila předvolební sliby.