Hnutí ANO oslavilo drtivé vítězství ve volebním štábu na pražském Chodově konfetami a známou italskou písní Sarà perché ti amo. Předseda Andrej Babiš neskrýval radost ze zisku bezmála 35 % hlasů. Uvedl, že preferuje jednobarevnou vládu a je ochotný spolupracovat s SPD Motoristy.
Vítěz voleb a předseda hnutí ANO Andrej Babiš neskrýval emoce. Tiskovou konferenci zahájila slavná italská píseň Sarà perché ti amo, kterou si oblíbil.
Následně měl Babiš proslov, ve kterém uvedl, že by si přál jednobarevnou vládu. K tomu však nemá dostatek poslanců. Jednat proto bude se zástupci Motoristů a SPD.
Babiš vítězství připsal i tomu, že hnutí ANO tvořilo jeden ucelený tým. „Jsem strašně rád, že jsme lidi přesvědčili, že jedině hnutí ANO má jasný plán,“ dodal.
„My budeme stále s vámi a pokud budeme ve vládě, každého půl roku budeme veřejně skládat účty tak, jak jsme to dělali vždy,“ prohlásil Babiš. Řekl, že výsledek je vrcholem jeho politické kariéry. Posláním hnutí ANO je podle něj pracovat pro lidi.
Do volebního štábu v pražském Chodově dorazil lídr hnutí ANO ve veselé náladě. Z reproduktorů pouštěl slavný italský, který ho doprovází celé předvolební období.
Italskou píseň si pouštěl také ve čtvrtek na cestě z duelu s premiérem Petrem Fialou na TV NOVA.
Babiš novinářům při příjezdu neodpovídal na dotazy a zamířil rovnou do štábu. Ti se ale nenechali odradit a do horního patra, kam dosud mohli jen členové hnutí, šli s ním.
Z horního patra volebního štábu hnutí ANO se ozývalo „bravo“ a „nádhera“. Lidé při příchodu Babiše tleskali a zpívali.
Nechybělo ani pohoštění, které ve volebním štábu ANO vyřešili formou sendvičů a sladkého pečiva.
Alena Schillerová odmítla říct, zda svou roli vidí spíše v Poslanecké sněmovně, kde dosud vede poslanecký klub ANO, nebo na ministerstvu financí, kterému šéfovala ve vládě Andreje Babiše do roku 2021.
Tiskové konference se zúčastnil také Karel Havlíček, jehož jméno bylo často skloňováno v souvislosti s možnou kandidaturou na premiéra. To však Havlíček odmítl. „Pan Babiš je náš předseda i kandidát na premiéra a já ho v tom budu podporovat,“ uvedl.
„Byl jsem lídr, naši voliči chtějí, abych byl premiérem. Jsem rád, že jsem vybudoval hnutí, kde jsou mladí politici jako Karel (Havlíček) a Alenka (Schillerová),“ řekl Babiš. Na otázku, zda je na stole možná změna zákona o střetu zájmu, odpověděl, že pro to nevidí důvod. „Budeme řešit to, co jsme slíbili,“ zdůraznil.
Pro ANO je podle Babiše klíčové, aby mohlo plnit svůj program. V něm slibuje například levnější energie, zkrácení čekacích lhůt na zdravotní zákroky, radikální zrychlení stavebního řízení a bezúročné půjčky na první bydlení pro mladé rodiny.
Na tiskové konferenci pak Babiš označil výsledek za historický. „O to jsme přece usilovali. Svobodné volby,“ řekl Babiš a poděkoval voličům.
„Mám obrovskou radost, že hnutí ANO dosáhlo historického výsledku. Uvidíme, jak to dopadne, ale určitě máme skvělá čísla, nejlepší čísla v historii,“ radoval se.
ANO po volbách nechce spolupracovat s žádnou vládní stranou, tedy se SPOLU a STAN. Ani koalice s Piráty podle zástupců hnutí nepřipadá v úvahu.
