Na Babiše zaútočil na mítinku muž berlí, šéf ANO skončil v nemocnici

,
  17:45aktualizováno  18:47
Předsedu hnutí ANO Andreje Babiše někdo fyzicky napadl. Na setkání s voliči v Dobré na Frýdecko-Místecku jej neznámý muž udeřil berlí do hlavy. Podle různých svědectví ho zasáhl do hlavy či krku. Policie na místě pachatele zadržela. Babiše ošetřovali ve frýdecko-místecké nemocnici.

„Andrej Babiš byl napaden během mítinku v Dobré. Zezadu byl udeřen kovovým předmětem do hlavy a následně odjel na vyšetření do nemocnice,“ sdělil redakci iDNES.cz mluvčí hnutí ANO Martin Vodička.

„Pan předseda byl napaden berlí nějakým pánem. Nějaká kolegyně toho pána – si to natáčela,“ řekla iDNES.cz poslankyně ANO Zuzana Ožanová. „Útok byl veden na hlavu,“ dodala.

Setkání Andreje Babiše s voliči na Litoměřicku, kde měl ve středu devět zastávek. (6. srpna 2025)
Setkání Andreje Babiše s voliči na Litoměřicku, kde měl ve středu devět zastávek. (6. srpna 2025)
Andrej Babiš a Karel Havlíček (oba ANO) si připravili předvolební setkání s občany v Praze (11. 8. 2025).
Předseda hnutí ANO Andrej Babiš zavítal v rámci předvolebním výjezdu do Zlínského kraje, setkal i s obyvateli Napajedel.
Policie krátce před 18:45 na sociální síti X uvedla, že přítomní policisté muže bezprostředně po útoku zadrželi. Incidentem se nyní zabývají frýdecko-místečtí kriminalisté.

„Kromě Andreje Babiše byla ošetřena ještě jedna žena a rozsah jejich zranění bude také předmětem šetření,“ uvedli policisté. „Předběžně jsme právní kvalifikaci stanovili jako trestný čin výtržnictví, nicméně nevylučujeme rozšíření,“ dodali.

Po útoku na Babiše vyzval Fiala k respektu, Havlíček mluví o nenávistné kampani

Reportér iDNES.cz hodinu dvě po incidentu frýdecko-místeckou nemocnici navštívil, ale Babiš už tam nebyl. Zdravotní následky tak patrně nejsou vážné.

„Najednou se objevil muž s holemi“

„Najednou se před stanem objevil starší muž s holemi a začal ho těmi holemi mlátit. Já jsem stál poblíž, zaregistroval jsem to asi jako první a pana Babiše jsem odvedl,“ popsal situaci také poslanec ANO Igor Hendrych.

Babiš se podle Hendrycha po incidentu rozhodl odjet do nemocnice. To na mítinku hnutí ANO v Janovicích následně potvrdil také jeho spolustraník a stínový ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka. „Je ve Frýdku-Místku na CT, snad bude vše v pořádku,“ uvedl.

Do nemocnice ale Babiše podle informací redakce neodvezla sanitka. „Nemáme o tom žádný záznam. Pokud jel do nemocnice, pak to šlo mimo nás,“ řekl mluvčí moravskoslezské záchranné služby Lukáš Humpl.

Jsi Ukrajinec! pokřikovali na Fialu v Budějovicích. Jedna žena na něj plivla

Podle Hendrycha by zranění nemělo být vážné, poslanec ale dodal, že jde zatím o neoficiální informace. „Co jsem letmo viděl, udeřil ho po zádech, možná po krku,“ doplnil Hendrych.

Útok odsoudil předseda vlády Petr Fiala a další politici. I místopředseda hnutí ANO Karel Havlíček. „Nebudu si brát servítky. Ten útok je přímým důsledkem nenávistné kampaně, kterou vede koalice Spolu, Piráti a v posledních dnech opět i STAN,“ uvedl. „Teď to skončilo úderem do hlavy, příště to může být horší. Kampaň založili na vyvolávání strachu a nenávisti, z Andreje Babiše dělají bůh ví co. Varovali jsme, že to může skončit špatně a stalo se,“ dodal.

Kampaňový obytňák hnutí ANO boural v Ostravě, taxi mu poškrábalo plechy

„Podívejte se na billboardy, které vylepili po republice, podívejte se na sociální sítě stran pětikoalice, toto je přímý důsledek. My vedeme kampaň pozitivně, oni jen rozdělují společnost a straší. Přeji Andreji Babišovi, ať je rychle v pořádku,“ uvedla šéfka poslaneckého klubu hnutí ANO Alena Schillerová.

Nábřeží Karla Schwarzenberga. Praha nazve prostranství v centru po zesnulém politikovi

Dosud bezejmenná část pražského nábřeží na Malé Straně mezi Karlovým mostem a Lichtenštejnským palácem ponese jméno zesnulého politika a diplomata Karla Schwarzenberga. Schválili to v pondělí radní...

1. září 2025  15:25,  aktualizováno  16:52

Zneužívaní táborníci promluvili až v dospělosti. Podlehl jsem nemoci, tvrdí vedoucí

Vrchní soud v Praze dnes zpřísnil trest za dlouhodobé sexuální zneužívání chlapců nejen na pionýrských táborech. Místo pěti let vězení si má bývalý vedoucí z Plzeňska odsedět o dva roky víc. Musí...

1. září 2025  16:49

