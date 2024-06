S Turkem a Konečnou se dá mluvit, to v případě SPOLU nejde, říká Babiš

Už v noci z neděle na pondělí jste mluvil o fantastickém výsledku. Jste pořád tak nadšený?

Ano, jsem absolutně nadšený. Je to pro nás obrovská motivace. Nakopnutí na cestě za hlavním cílem, a to vyměnit tuto vládu, která ničí naši zemi, kašle na lidi.

Hlavním soupeřem byla pro vás koalice SPOLU, kterou jste porazili o více než 100 tisíc hlasů. Jak tento výsledek čtete?

Musím přiznat, že s takovýmto výsledkem jsem nepočítal. Když jsem viděl tu vysokou účast v Praze a v Brně, kde z pro mě nepochopitelných důvodů nemáme dobré výsledky, tak jsem si fakt myslel, že nás přeskočí, že nevyhrajeme.

Podepsalo se podle vás na výsledku koalice SPOLU i současné vládnutí?

Byla to kombinace selhání a zrady Fialovy vlády a toho, že nám se podařilo mobilizovat naše voliče. Upřímně ale, já vůbec nechápu, kdo může dneska ještě koalici SPOLU volit. Vždyť je to nesourodé uskupení, jejich kandidáti mají naprosto protichůdné názory, nemají vlastně ani program. Jejich vláda podvedla lidi, v čem mohla. Zvýšili všem lidem daně, a to nejvíc v historii, obrali důchodce o 1000 korun měsíčně, teď zvyšují věk odchodu do důchodu. Způsobili rekordní inflaci a nejvyšší ceny energií, reálné mzdy se propadly nejvíce ze všech vyspělých zemí světa. Sebrali peníze rodinám zrušením školkovného a zrušením slev na jízdné. Je to nejhorší a neprolhanější vláda, jaká tu od revoluce byla. Teď měli jen antibabiš, chtěli mě porazit, což se nepovedlo. Takže jsem zvědav, co teď zástupci koalice SPOLU budou v Bruselu prosazovat. Navíc ta jejich kampaň byla fakt nechutná.

Jak to myslíte?

Tak, že my jsme měli pozitivní kampaň. Po atentátu na Slovensku jsem také přestal vystupovat ve Sněmovně, neútočili jsme. Oni naopak o nás furt říkali, že jsme jen Putinovy podržtašky, při zahájení jejich kampaně nás pan Vondra označil za Putinovy užitečné idioty, malovali nám na tváře ruské vlajky a celou dobu jen nálepkovali, uráželi, označovali za bezpečnostní riziko a strašili tím, že potáhneme zemi na východ. Přitom s Putinem se paktovala Nečasova vláda, ve které seděl i premiér Petr Fiala. Jsem rád, že jim to lidi ve volbách sečetli.

Jednička vaší kandidátky Klára Dostálová už ve volebním štábu zmínila, že si dokáže představit spolupráci i s dalšími českými europoslanci. Mluvila i o možné spolupráci se zástupci koalice SPOLU?

Ale vždyť celá pětikoalice vždycky zneužívala Evropský parlament jen na boj proti Babišovi. My budeme spolupracovat s těmi, kteří budou prosazovat stejné zájmy českých občanů stejně jako my.

V eurovolbách propadli Piráti a také lidovci. Překvapilo vás to?

U pana Jurečky se to dalo očekávat. To je sice profesionální politik, ale v politice už dávno neměl být. Vždycky si jen zařídil nějaký resort, aby se postaral o spolustraníky, a ti ho pak znovu volili. Přitom on byl prvním ministrem, který devastoval resort zemědělství a naše lesy a teď pokračuje okrádáním důchodců a ničením sociálních služeb.

A jak čtete výsledek předsedy Ivana Bartoše?

Ať si sami zhodnotí, jestli udělali dobrý výsledek. Překvapilo mě ale, že volby za ně vyhrála ta paní, která propaguje drogy (Markéta Gregorová).

O lídrovi kandidátky ANO se také rozhodovalo poměrně dlouho. Byla nakonec Klára Dostálová dobrou volbou?

Naprosto. Nikdy v minulosti nezískal ve volbách do Evropského parlamentu tolik preferenčních hlasů. My jsme na ni vsadili, protože kromě toho, že tomu skutečně rozumí, zná evropskou problematiku a byla ministryní, tak je skvělá i v debatách. Teď je mi samozřejmě líto, že odchází do Bruselu. Co pro mě ale bylo úplně největším překvapením, tak to byl výsledek Jaroslavy Pokorné Jermanové, která se vlastně stala největším skokanem těchto voleb.

Zmínil jste, že Klára Dostálová odchází do Bruselu. Koho bude ANO nominovat na místopředsedu Sněmovny?

Máme asi tři tipy.

Ano, mluví se o Radku Vondráčkovi, Aleši Juchelkovi a Richardu Brabcovi. Koho z nich preferujete vy?

Musí to být člověk, který zvládne řízení schůze a měl by rád a dobře vystupovat. S tou funkcí se pojí přednostní právo a my potřebujeme někoho, kdo ho bezezbytku využije. Ale na tom se musí hlavně dohodnout klub, takže se o tom ještě budeme bavit.

Největším překvapením eurovoleb bylo zvolení Filipa Turka a výsledek Přísahy a Motoristů. Čekal jste to?

Tak pan Turek byl samozřejmě novou tváří eurovoleb. Starostové proti němu jeli brutální kampaň, k níž se přidala dokonce i SPD. A právě to podle mě mělo ten efekt, že pan Turek nakonec udělal ještě víc, než se čekalo. Lidi nemají rádi, když se někomu už moc ubližuje.

Kateřina Konečná ze Stačilo! také udělala neuvěřitelný výsledek. Dokázal byste si představit, že by s těmito uskupeními ANO do budoucna mohlo spolupracovat?

My budeme spolupracovat se všemi, kteří se ztotožní s naším programem. Navíc jak pan Turek, tak paní Konečná jsou schopni normálně komunikovat, což v případě koalice SPOLU nejde.

Na podzim nás čekají krajské volby. S čím konkrétně do nich půjdete a kdy odstartujete kampaň?

Hlavním heslem by mělo být: Když nepomůže vláda, pomohou kraje. Za naší vlády jsme právě krajům změnili rozpočtové určení daní, aby dostávaly víc peněz, takže teď by mohly pomoci tam, kde peníze chybí. No a protože současná asociální vláda nedává peníze do zdravotnictví, školství nebo sociálu, tak by to mohlo být třeba tam. Přece není možné, abych v Praze navštívil školu a kuchařky tam braly 18 500 korun. To je výsměch, skandál.

A kdy tedy odstartujete kampaň?

Moc času nezbývá. Je potřeba se do toho pustit skoro okamžitě.