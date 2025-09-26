Babišův comeback může vést k posunu sil v Evropě a oživení V4, píší Financial Times

Autor: ,
  8:46
Návrat Andreje Babiše k moci by pro Česko znamenal posvěcení euroskeptické a antiimigrační politiky a také odporu vůči establishmentu po čtyřech letech umírněnější vlády středopravé koalice, napsal britský list Financial Times (FT). Mohl by také vést k posunu poměru sil v Evropě a oživit projekt Visegrádské čtyřky, tedy spolupráce Maďarska, Slovenska, Polska a Česka.
Do Liberce dorazil Andrej Babiš se svým týmem v rámci předvolební kampaně. (23....

Do Liberce dorazil Andrej Babiš se svým týmem v rámci předvolební kampaně. (23. září 2025) | foto: Ota Bartovský, MAFRA

Andrej Babiš zahájil oficiální kampaň pro říjnové volby do Sněmovny. (4. září...
Andrej Babiš zahájil oficiální kampaň pro říjnové volby do Sněmovny. (4. září...
Andrej Babiš zahájil oficiální kampaň pro říjnové volby do Sněmovny. (4. září...
Andrej Babiš zahájil oficiální kampaň pro říjnové volby do Sněmovny. (4. září...
24 fotografií

Pokud ANO po parlamentních volbách sestaví vládu, je podle FT otázkou, nakolik bude radikální.

List připomíná, že podle kritiků by výhra ANO posílila ruského prezidenta Vladimira Putina a jeho vliv v Evropě, neboť Babiš je prý podobně jako Viktor Orbán v Maďarsku či Robert Fico na Slovensku proti navyšování vojenské podpory napadené Ukrajině.

FT také připomínají, že ANO v europarlamentu založilo novou frakci společně s francouzským Národním sdružením (RN) či rakouskými Svobodnými, tedy krajně pravicovými stranami, které historicky podporují Rusko.

ANO po volbách odmítá jednat o požadavcích na odchod z EU a NATO, řekl Havlíček

Babiš ale podle FT trvá na tom, že na rozdíl od Fica či Orbána, kteří oba od začátku ruské agrese na Ukrajině už navštívili Moskvu, s Putinem nikdy nemluvil. Útok na Ukrajinu označil za velkou chybu, věří ale také, že ruská hrozba je přeceňována, zvlášť při srovnání se silou NATO.

„Putina se vážně nebojím, protože jsme už silní,“ cituje tento respektovaný list Babiše.

FT připomínají, že Babiš se dlouho snažil prezentovat jako jiný podnikatel, který se dal na politiku: nynější americký prezident Donald Trump. Stejně jako on se postupně posouval doprava, brojil proti migraci a tomu, co vnímá jako snahy Bruselu omezit českou suverenitu.

Deník také zmiňuje pokračující spory kolem koncernu Agrofert a zisku dotací. Připomíná, že Babiš trvale odmítá pochybení a požadavky, aby dotace vrátil, má za „výmysly z Bruselu a všech tamních neokomunistických Pirátů“.

Babišovo vítězství by podle listu znamenalo, že se k moci ve střední Evropě po polském prezidentovi Karolu Nawrockém dostane další Trumpův obdivovatel. Listu však Babiš řekl, že nepřistoupí na Trumpovo přání, aby země NATO na svou obranu vydávaly pět procent HDP, protože to je neslučitelné s jeho plány na jiné výdaje. „Pokud mi Trump řekne, že mám skočit z okna, tak neskočím,“ cituje Babiše britský list.

Šéf hnutí ANO tak argumentem, že peníze daňových poplatníků mohou být využity lépe než na zásoby zbraní, může podle FT napnout snahy EU a NATO o zachování jednoty v otázkách obrany, o což se až dosud snažil „pražský tandem“ premiéra Petra Fialy a prezidenta Petra Pavla.

Předvolební průzkumy pro parlamentní volby

Zdroj: průzkumy agentur STEM, Ipsos, Kantar, Median, NMS

Vstoupit do diskuse (38 příspěvků)

Rakušan v Rozstřelu: Bek zklamal, ministrem školství za STAN už nebude

Nejčtenější

Tajemná obálka otevřena: Masaryk psal o vážné nemoci, Němcích i svém „funusu“

Tajemná obálka s posledními slovy T. G. Masaryka se za účasti prezidenta Petra Pavla otevřela na lánském zámku. Podle archivářů a expertů je většina slov na pěti stránkách formátu A5 v angličtině....

OBRAZEM: Lichotky Kate a ruka na zádech. Trumpa u krále oslnili, došlo i na faux pas

Americký prezident Donald Trump se už podruhé na pozvání britského Karla III. vydal do Velké Británie a i se svou ženou Melanií navštívil královskou rodinu. Společně povečeřeli i zhlédli vojenskou...

Turbokruháč v Plzni je změtí semaforů a cedulí, kroutí lidé hlavou. Ale i vtipkují

Přestavěná okružní křižovatka na Borských polích v Plzni ještě nezačala sloužit řidičům a už někteří mají obavu, jak se ve změti semaforů a cedulí vyznají a co si počnou, když se náhodou zařadí do...

Macronovi předloží fotografické důkazy, že první dáma Francie je žena

Francouzský prezident Emmanuel Macron a jeho manželka Brigitte plánují u soudu ve Spojených státech předložit fotografické a vědecké důkazy o tom, že první dáma Francie je žena. Prezidentský pár chce...

Šimkovičová letenkou za 360 tisíc naštvala Slováky a rozhádala Pellegriniho s Dankem

Slovenská ministryně kultury Martina Šimkovičová letěla do USA i se svou mluvčí byznys třídou za více než 15 tisíc eur. Téma utrácení, jež v době konsolidace pobouřilo Slováky, se v úterý přeneslo i...

Pátý den Dozimetru. Hlubuček dál vypovídá, po něm přijde muž z DPP

Také v pátek pokračuje hlavní líčení v kauze Dozimetr. Po čtvrteční několikahodinové obhajobě Petra Hlubučka, jednoho z hlavních obžalovaných v celé kauze, je na řadě opět on. Státní zástupce Adam...

25. září 2025,  aktualizováno  26.9 9:06

Pět tisíc jako dárek? Byla to chyba, říká lídr kandidátky SPOLU Marek Výborný

Jako trojka na kandidátce koalice SPOLU poslanec KDU-ČSL Marek Výborný obdržel před čtyřmi roky ve volbách v Pardubickém kraji 13 351 preferenčních hlasů, suverénně nejvíc ze všech kandidátů. Tehdy...

26. září 2025  8:58

Turecko obměňuje flotilu. Národní dopravce koupí dvě stovky letadel Boeing

Aerolinky Turkish Airlines plánují koupit až 225 letadel Boeing. Je to jedna z největších akvizic letadel uskutečněných společností, která si stanovila za cíl obnovit do roku 2035 celou flotilu.

26. září 2025  8:57

Chybí vám materiál na stavbu? Naberte si levně dlažbu na ulici, nabízejí obce

Sehnat stavební materiál s pořádnou slevou v případě, že je například na zahradě potřeba jen vydláždit chodník k záhonku, může být leckde oříšek. I proto se obce na jižní Moravě vytasily s nabídkou:...

26. září 2025  8:52

Ve sněmovně mi vadí arogance moci, už se to otočí, doufá Berkovcová z ANO

Trpělivě stoupá v hierarchii hnutí ANO i na českém politickém žebříčku. Ani oponenti ve sněmovně nemohou o Janě Berkovcové říct, že by byla politickou rychlokvaškou. Z opoziční zastupitelky zvolené...

26. září 2025  8:47

Babišův comeback může vést k posunu sil v Evropě a oživení V4, píší Financial Times

Návrat Andreje Babiše k moci by pro Česko znamenal posvěcení euroskeptické a antiimigrační politiky a také odporu vůči establishmentu po čtyřech letech umírněnější vlády středopravé koalice, napsal...

26. září 2025  8:46

Devadesátá léta byla výjimečná, institucím jsme důvěřovali mnohem víc, říká Buzková

Odolnost společnosti stojí a padá s důvěrou v instituce. A tu Češi podle nového průzkumu Solvo postrádají. Podle jejich Indexu odolnosti věří hlavně hasičům a záchranářům, zatímco vláda nebo Sněmovna...

26. září 2025  8:37

Prezident Trump podepsal příkaz o plánu na prodej TikToku za 14 miliard dolarů

Americký prezident Donald Trump v pátek podepsal exekutivní příkaz, podle něhož plán prodeje amerických operací sociální sítě TikTok americkým a světovým investorům splní bezpečnostní požadavky...

26. září 2025  8:26

VIP vězení, cela po Šakalovi? Francouzi spekulují, kam zavřou Sarkozyho

Pařížský soud shledal bývalého francouzského prezidenta Nicolase Sarkozyho vinným z podílu na zločinném spiknutí v kauze nelegálního financování kampaně penězi z Libye. Nyní ale vyvstává otázka, ve...

26. září 2025  7:57

V Rusku zajistili 2700 údajně pašovaných dronů z Číny. Chtějí je nasadit proti Kyjevu

Ruští celníci na hranici s Čínou na Dálném východě zajistili skoro 2700 dronů. Pokud soud nařídí jejich konfiskaci, plánují je poslat vojákům, kteří bojují za Rusko proti Ukrajině.

26. září 2025  7:19

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Trumpova nová várka vysokých cel. Nyní na léky, nábytek a nákladní automobily

Americký prezident Donald Trump oznámil novou várku vysokých cel na širokou škálu zboží dováženého do Spojených států, včetně 100procentního cla na léky, 50procentního cla na kuchyňský nábytek a...

26. září 2025  7:06

Chceme jednobarevnou vládu. Pro lidi je to šance na stabilitu, říká lídryně ANO

Zuzana Schwarz Bařtipánová, starostka Bíliny a jednička kandidátky ANO v Ústeckém kraji, chce po sněmovních volbách vidět jednobarevnou vládu, aby její hnutí mohlo řídit republiku bez koaličních...

26. září 2025  6:50

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.