Ze třinácti postupujících „jeho“ lidé nevydolovali ani jedno křeslo v horní komoře Parlamentu. Byť tedy obhajovali jedno jediné, je na tom nyní ANO hůř.
Jednoznačným vítězem jsou Starostové a nezávislí. Dva jeho kandidáti uspěli rovnou v kole prvním, dalších osm ve druhém. Ze všech stran a hnutí je to zdaleka nejvíc. Vít Rakušan, předseda STAN, se pak „rozjel“ víc, než je u něho obvyklé.
Jak přesně bude koalice „SPOLU 2“ vypadat, jasné není. Po víkendu se však zdá být zřejmé, kdo bude celé toto dění režírovat.