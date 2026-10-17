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ANALÝZA: Proč Rakušan slaví. Volby byly hlavně o symbolických vzkazech

Petr Kolář
  20:00

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Volební štáb na Malostranském náměstí v Praze (Starostové). Na snímku Vít Rakušan. (17. října 2026) | foto:  Jan Zátorský, MAFRA

Po zveřejnění výsledků komunálních a prvního kola senátních voleb šéf hnutí ANO Andrej Babiš s místopředsedou Karlem Havlíčkem vykládali, že to sice nebylo tak dobré, jak čekali, ale úplně špatné také ne. Když se sečetly hlasy po druhém kole senátního klání, už to premiér a předseda ANO řekl natvrdo: „Pro naše hnutí je výsledek katastrofální. Jak v komunálních, tak senátních volbách.“

Senátní volby 2026: druhé kolo

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Ze třinácti postupujících „jeho“ lidé nevydolovali ani jedno křeslo v horní komoře Parlamentu. Byť tedy obhajovali jedno jediné, je na tom nyní ANO hůř.

Jednoznačným vítězem jsou Starostové a nezávislí. Dva jeho kandidáti uspěli rovnou v kole prvním, dalších osm ve druhém. Ze všech stran a hnutí je to zdaleka nejvíc. Vít Rakušan, předseda STAN, se pak „rozjel“ víc, než je u něho obvyklé.

Jak přesně bude koalice „SPOLU 2“ vypadat, jasné není. Po víkendu se však zdá být zřejmé, kdo bude celé toto dění režírovat.

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