Hnutí ANO získalo ve volbách přes 34 procent hlasů. Co na ten výsledek říkáte?
Určitě jsme spokojení. Je to výrazně lepší výsledek, než jsme očekávali, i podle průzkumů veřejného mínění, což jsou asi jediná relevantní data, ze kterých jsme mohli vycházet. Bereme to s pokorou. Je to mandát, který jsme dostali od voličů, kteří nám věří. A teď je nutné ten mandát přetavit do funkční vlády a začít pracovat. Jasně, dáme si skleničku, ale nemyslím si, že budeme slavit několik dní. Beru to jako závazek.
Mířili jste na jednobarevnou většinovou vládu, mluvil o ní i šéf ANO Andrej Babiš. To se vám ale nakonec nepovede. Jste i tak spokojení?
Myslím, že určitě. Důležité je, že naše čísla jsou historicky jedna z nejlepších. Dávají nám sílu, že bychom mohli mít byť ne většinovou, ale jednobarevnou vládu s podporou, protože bez hnutí ANO zřejmě žádná jiná vláda nevznikne. Z tohoto pohledu si myslím, že je šance, že bychom měli menšinovou, ale jednobarevnou vládu. To je ten cíl, se kterým půjdeme do jednání.
Babiš už mluvil o tom, že je připraven vyjednávat s SPD a Motoristy. Jak se k spolupráci s nimi a jejich podpoře stavíte?
Vždycky to beru tak, že voliči nějakým způsobem rozhodli, rozdali karty a politici jsou tu od toho, aby s těmi kartami pracovali. Myslím, že si v tomto směru nemůžeme úplně vybírat. Voliči takto rozhodli, my to musíme respektovat a naše povinnost je sestavit funkční vládu. Myslím, že třeba téma předčasných voleb by stabilitě této země nepomohlo.
Pokud bude nějaká podpora, pak je otázka, jak budou vyjednány podmínky. My jsme dostali ten nejsilnější mandát, takže voliči nás zjevně chtějí ve vládě. Musíme udělat všechno pro to, abychom ji vytvořili.
Budete vy osobně součástí těch vyjednávání?
Já nejsem součástí vyjednávacího týmu. Pokud bude nějaká tematická debata, pravděpodobně o zdravotnictví, jsem připraven se toho účastnit. Jsem spoluautorem programu pro zdravotnictví, se kterým jsme šli do voleb, takže dává logiku, že se takových jednání případně zúčastním.
Počítáte tedy s tím, že byste znovu byl ministrem zdravotnictví?
Já nepočítám s ničím. Beru to skutečně tak, že jsem se té oblasti věnoval, jsem autorem toho programu, moje téma v rámci kampaně bylo zdravotnictví, takže se tomu chci věnovat. Ale v jaké pozici to bude, uvidíme. To není o mně, že bych se nominoval na ministra, nebo o tom rozhodl. Je to o budoucím premiérovi, který bude sestavovat vládu.
A kdybyste to tedy byl vy, kdo ministerstvo povede, co by byla vaše priorita? Na co byste se zaměřil jako první?
Pokud bych dostal tu důvěru, tak jedna z věcí, která musí být jako první, je stabilizace systému veřejného zdravotního pojištění. Bohužel za poslední roky zdravotní pojišťovny výrazně přišly o své rezervy tím, že systém hospodařil pravidelně deficitně na základě úhradových vyhlášek, které vydalo ministerstvo zdravotnictví. My budeme muset ty rezervy doplnit tak, abychom stabilizovali systém, aby byly peníze na úhradu péče pro pacienty.
Nemůžeme si dovolit, aby se zdravotní pojišťovny dostaly do platební neschopnosti a neměly třeba peníze na úhradu nějaké život zachraňující léčby. Bohužel jsou v tuto chvíli i náznaky, že by k tomu mohlo dojít.
Výsledky voleb 2025 v Česku
ANO 2011
SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09)
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
Česká pirátská strana
Motoristé sobě
Stačilo!
PŘÍSAHA občanské hnutí
Hnutí Generace
Česká republika na 1. místě!
Voluntia, protože dobrovolnost je základním kamenem svobodné, respektující a produktivní společnosti
VÝZVA 2025
Jasný Signál Nezávislých
Moravské zemské hnutí
Hnutí občanů a podnikatelů
Volt Česko
Levice
SMS – Stát Má Sloužit
Hnutí Kruh
Balbínova poetická strana
Volte Pravý Blok-stranu za ODVOLAT. polit., NÍZKÉ daně, VYROVN. rozp., MIN. byrokr., SPRAV.just., PŘÍMOU demokr. WWW.CIBULKA.NET
Urza.cz: Nechceme vaše hlasy; ke svobodě se nelze provolit… Jdeme jinou cestou — najdete ji na webu www.urza.cz
Do Sněmovny se vracíte po čtyřech letech, mezitím jste byl velvyslancem ve Finsku. Jak se na to cítíte?
Tak já jsem se v té pozici velvyslance nenudil, byla to velmi zajímavá mise a já na to velmi rád vzpomínám. Bylo to skutečně moc hezké období a ta práce mě bavila, ale teď je to prostě nějaká nová mise.
Beru to jako novou kapitolu. Je pravdou, že nejdu do neznámého prostředí. Byl jsem čtyři roky poslancem, byl jsem i téměř čtyři roky ministrem zdravotnictví. Není to tak, že bych se musel rozhlížet. Do té práce půjdu rovnou s vizí, kterou začnu naplňovat. I kdybych případně byl ministrem, tak určitě nepotřebuji sto dní hájení. Jsem připraven začít pracovat.