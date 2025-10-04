Lepší, než jsme čekali. Ve vyjednávání si nemůžeme moc vybírat, říká Vojtěch

Eliška Hovorková
  20:28
Hnutí ANO si ve vyjednávání o nové vládě nemůže moc vybírat. V rozhovoru pro iDNES.cz to řekl bývalý ministr zdravotnictví a lídr jihočeské kandidátky Adam Vojtěch. „Voliči takto rozhodli, my to musíme respektovat a naše povinnost je sestavit funkční vládu,“ okomentoval možné vyjednávání s SPD a Motoristy. Pokud by znovu vedl resort zdravotnictví, chtěl by se jako první zaměřit na stabilizaci systému veřejného zdravotního pojištění.
Adam Vojtěch před příchodem do volebního štábu ANO. (4. října 2025)

Adam Vojtěch před příchodem do volebního štábu ANO. (4. října 2025) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Adam Vojtěch před příchodem do volebního štábu ANO. (4. října 2025)
Ve volebním štábu hnutí ANO na Chodově se začíná slavit vítězství v...
Hnutí ANO slaví vítězství ve volbách do Poslanecké sněmovny ČR. (4. září 2025)
Ve volebním štábu hnutí ANO na Chodově se začíná slavit vítězství v...
14 fotografií

Hnutí ANO získalo ve volbách přes 34 procent hlasů. Co na ten výsledek říkáte?
Určitě jsme spokojení. Je to výrazně lepší výsledek, než jsme očekávali, i podle průzkumů veřejného mínění, což jsou asi jediná relevantní data, ze kterých jsme mohli vycházet. Bereme to s pokorou. Je to mandát, který jsme dostali od voličů, kteří nám věří. A teď je nutné ten mandát přetavit do funkční vlády a začít pracovat. Jasně, dáme si skleničku, ale nemyslím si, že budeme slavit několik dní. Beru to jako závazek.

Nádhera, zní z ANO. Babiš slavil vítězství, do štábu přijel s písní

Mířili jste na jednobarevnou většinovou vládu, mluvil o ní i šéf ANO Andrej Babiš. To se vám ale nakonec nepovede. Jste i tak spokojení?
Myslím, že určitě. Důležité je, že naše čísla jsou historicky jedna z nejlepších. Dávají nám sílu, že bychom mohli mít byť ne většinovou, ale jednobarevnou vládu s podporou, protože bez hnutí ANO zřejmě žádná jiná vláda nevznikne. Z tohoto pohledu si myslím, že je šance, že bychom měli menšinovou, ale jednobarevnou vládu. To je ten cíl, se kterým půjdeme do jednání.

Babiš už mluvil o tom, že je připraven vyjednávat s SPD a Motoristy. Jak se k spolupráci s nimi a jejich podpoře stavíte?
Vždycky to beru tak, že voliči nějakým způsobem rozhodli, rozdali karty a politici jsou tu od toho, aby s těmi kartami pracovali. Myslím, že si v tomto směru nemůžeme úplně vybírat. Voliči takto rozhodli, my to musíme respektovat a naše povinnost je sestavit funkční vládu. Myslím, že třeba téma předčasných voleb by stabilitě této země nepomohlo.

Pokud bude nějaká podpora, pak je otázka, jak budou vyjednány podmínky. My jsme dostali ten nejsilnější mandát, takže voliči nás zjevně chtějí ve vládě. Musíme udělat všechno pro to, abychom ji vytvořili.

Volby ovládlo ANO, uspěli i Motoristé. Piráti předstihli SPD, Stačilo! pohořelo

Budete vy osobně součástí těch vyjednávání?
Já nejsem součástí vyjednávacího týmu. Pokud bude nějaká tematická debata, pravděpodobně o zdravotnictví, jsem připraven se toho účastnit. Jsem spoluautorem programu pro zdravotnictví, se kterým jsme šli do voleb, takže dává logiku, že se takových jednání případně zúčastním.

Ve volebním štábu hnutí ANO na Chodově se začíná slavit vítězství v parlamentních volbách 2025 do Poslanecké sněmovny. Andrej Babiš, Karel Havlíček a Alena Schillerová. (4. října 2025)
Martinický palác. Volební štáb strany Motoristé sobě. Boris Šťastný, Filip Turek a Petr Macinka. (4. října 2025)
Končící premiér a lídr koalice Spolu Petr Fiala. (4. října 2025)
Ve volebním štábu hnutí ANO na Chodově se začíná slavit vítězství v parlamentních volbách 2025 do Poslanecké sněmovny. Andrej Babiš, Karel Havlíček a Alena Schillerová. (4. října 2025)
338 fotografií

Počítáte tedy s tím, že byste znovu byl ministrem zdravotnictví?
Já nepočítám s ničím. Beru to skutečně tak, že jsem se té oblasti věnoval, jsem autorem toho programu, moje téma v rámci kampaně bylo zdravotnictví, takže se tomu chci věnovat. Ale v jaké pozici to bude, uvidíme. To není o mně, že bych se nominoval na ministra, nebo o tom rozhodl. Je to o budoucím premiérovi, který bude sestavovat vládu.

Historický výsledek, pochvaluje si Babiš. Chce vyjednávat s SPD a Motoristy

A kdybyste to tedy byl vy, kdo ministerstvo povede, co by byla vaše priorita? Na co byste se zaměřil jako první?
Pokud bych dostal tu důvěru, tak jedna z věcí, která musí být jako první, je stabilizace systému veřejného zdravotního pojištění. Bohužel za poslední roky zdravotní pojišťovny výrazně přišly o své rezervy tím, že systém hospodařil pravidelně deficitně na základě úhradových vyhlášek, které vydalo ministerstvo zdravotnictví. My budeme muset ty rezervy doplnit tak, abychom stabilizovali systém, aby byly peníze na úhradu péče pro pacienty.

Nemůžeme si dovolit, aby se zdravotní pojišťovny dostaly do platební neschopnosti a neměly třeba peníze na úhradu nějaké život zachraňující léčby. Bohužel jsou v tuto chvíli i náznaky, že by k tomu mohlo dojít.

Výsledky voleb 2025 v Česku

ANO 2011

34,59 %
strana získala 1 939 997 hlasů
80
+8

SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09)

23,32 %
strana získala 1 308 257 hlasů
52
-19

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

11,2 %
strana získala 628 549 hlasů
22
-15

Česká pirátská strana

8,92 %
strana získala 500 414 hlasů
18
-19

Svoboda a přímá demokracie (SPD)

7,79 %
strana získala 437 390 hlasů
15
-5

Motoristé sobě

6,78 %
strana získala 380 333 hlasů
13
+13

Stačilo!

4,31 %
strana získala 241 869 hlasů
0
0

PŘÍSAHA občanské hnutí

1,07 %
strana získala 60 468 hlasů
0
0

Hnutí Generace

0,44 %
strana získala 25 127 hlasů
0
0

Česká republika na 1. místě!

0,22 %
strana získala 12 449 hlasů
0
0

ŠVÝCARSKÁ DEMOKRACIE - Švýcaři si užívají nejvyšší kvality života na světě …

0,21 %
strana získala 12 090 hlasů
0
0

ČSSD – Česká suverenita sociální demokracie

0,18 %
strana získala 10 259 hlasů
0
0

Voluntia, protože dobrovolnost je základním kamenem svobodné, respektující a produktivní společnosti

0,13 %
strana získala 7 364 hlasů
0
0

Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska)

0,13 %
strana získala 7 298 hlasů
0
0

VÝZVA 2025

0,11 %
strana získala 6 332 hlasů
0
0

Jasný Signál Nezávislých

0,08 %
strana získala 4 937 hlasů
0
0

"Rebelové web: re3elove.cz program-hash: 3wtBw2bAJ621 vWSxxgJHFG…."

0,07 %
strana získala 4 180 hlasů
0
0

Moravské zemské hnutí

0,06 %
strana získala 3 838 hlasů
0
0

Hnutí občanů a podnikatelů

0,06 %
strana získala 3 716 hlasů
0
0

Volt Česko

0,06 %
strana získala 3 604 hlasů
0
0

Levice

0,05 %
strana získala 3 278 hlasů
0
0

SMS – Stát Má Sloužit

0,05 %
strana získala 2 880 hlasů
0
0

Hnutí Kruh

0,03 %
strana získala 2 206 hlasů
0
0

Balbínova poetická strana

0,01 %
strana získala 612 hlasů
0
0

Volte Pravý Blok-stranu za ODVOLAT. polit., NÍZKÉ daně, VYROVN. rozp., MIN. byrokr., SPRAV.just., PŘÍMOU demokr. WWW.CIBULKA.NET

0 %
strana získala 429 hlasů
0
0

Urza.cz: Nechceme vaše hlasy; ke svobodě se nelze provolit… Jdeme jinou cestou — najdete ji na webu www.urza.cz

0 %
strana získala 281 hlasů
0
0
Zobrazit další
Dodavatelem průběžných i konečných volebních výsledků je Český statistický úřad.

Do Sněmovny se vracíte po čtyřech letech, mezitím jste byl velvyslancem ve Finsku. Jak se na to cítíte?
Tak já jsem se v té pozici velvyslance nenudil, byla to velmi zajímavá mise a já na to velmi rád vzpomínám. Bylo to skutečně moc hezké období a ta práce mě bavila, ale teď je to prostě nějaká nová mise.

Beru to jako novou kapitolu. Je pravdou, že nejdu do neznámého prostředí. Byl jsem čtyři roky poslancem, byl jsem i téměř čtyři roky ministrem zdravotnictví. Není to tak, že bych se musel rozhlížet. Do té práce půjdu rovnou s vizí, kterou začnu naplňovat. I kdybych případně byl ministrem, tak určitě nepotřebuji sto dní hájení. Jsem připraven začít pracovat.

Volby 2025

Sledovat další díly na iDNES.tv
Vstoupit do diskuse (10 příspěvků)

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2025

Parlamentní volby se v Česku konaly 3. a 4. října 2025. Volební místnosti se uzavřely v sobotu ve 14 hodin. Výsledky budou známy ve večerních hodinách.

Volební štáby:

Nejčtenější

Volby ovládlo ANO, uspěli i Motoristé. Piráti předstihli SPD, Stačilo! pohořelo

Parlamentní volby s bezmála 35 % vyhrálo ANO, druhá koalice SPOLU získala 23 %. Andrej Babiš prohlásil, že preferuje jednobarevnou vládu svého hnutí. Do Sněmovny se dostali Starostové, Piráti, SPD i...

Zeman slavil narozeniny, dostal knihu o Hitlerovi. Jako dar si přeje výměnu vlády

Bývalý prezident Miloš Zeman v neděli oslavil své 81. narozeniny. Stejně jako minulý rok se oslava konala na zámku v Hluboké nad Vltavou. Akce proběhla ve skromnějším duchu než ta poslední. Zemanovi...

Kde je ta humanitární pomoc? Izraelci prohledali lodě Thunbergové, nic nenašli

Kde je ta humanitární pomoc, kterou údajně vezli aktivisté v čele s Gretou Thunbergovou do Pásma Gazy v konvoji lodí? Izraelská armáda prohledala všechna zadržená plavidla, ale žádnou pomoc prý...

U Gibraltaru se vynořila ruská ponorka. Prozradil ji únik paliva, hrozila exploze

U Gibraltaru se koncem září vynořila jedna z ponorek ruské Černomořské flotily. Plavidlo mělo údajně závažné technické problémy a hrozila jeho exploze. Otázkou zůstává: co dieselelektrický stroj...

Izrael zasáhl proti flotile pro Gazu, Češka žádá vládu o záchranu

Izraelská armáda v noci na čtvrtek zasáhla proti flotile více než čtyř desítek lodí, které chtěly prolomit izraelskou blokádu a dovézt humanitární pomoc do Pásma Gazy. Část aktivistů vojáci zadrželi...

Náskok ANO před SPOLU nebyl v Plzni tak velký jako jinde. Výsledky voleb podrobně

Ve volbách do Poslanecké sněmovny 2025 jasně zvítězilo hnutí ANO. Po něm následovalo SPOLU a STAN. Jinak tomu není ani v Plzeňském kraji. Jaké byly výsledky voleb v Plzni a okolí?

4. října 2025  21:15

Nádhera, zní z ANO. Babiš slavil vítězství, do štábu přijel s písní

Sledujeme online

Hnutí ANO sledovalo výsledky sněmovních voleb tradičně na pražském Chodově. Andrej Babiš slavil vítězství již při příjezdu. Z reproduktoru zněla italská píseň Sarà perché ti amo, která se pro...

4. října 2025,  aktualizováno  21:14

Porazili jsme SPD. Stačilo! dojelo na Konečnou, radoval se Hřib

Ve vládě už byli, poslední rok však strávili v opozičních lavicích. V letošních volbách Piráti doufali ve dvouciferný výsledek, ten se ale nakonec nedostavil – po sečtení většiny okrsků mají necelých...

4. října 2025,  aktualizováno  21:13

V Pardubickém kraji vyhrálo ANO, mandát získala dcera Josefa Luxe i další ženy

V Pardubickém kraji s drtivým náskokem vyhrálo hnutí ANO, které získalo více než 34 procent hlasů a ve Sněmovně posílí o dvě křesla. Následuje koalice SPOLU s 23 procenty, ta přijde o jedno...

4. října 2025  16:26,  aktualizováno  21:13

KOMENTÁŘ: Babišova satisfakce. Vrací se a má všechno ve svých rukou

Premium

Porazil Fialu, zničil Konečnou, oslabil Okamuru. Andrej Babiš a jeho hnutí ANO vyhráli sněmovní volby tak, že bez nich nejde sestavit žádnou představitelnou vládu. Což ale neznamená, že povolební...

4. října 2025  21:10

Středočeský kraj volil ANO, prstenec obcí kolem Prahy zůstal SPOLU

Sčítání hlasů skončilo ve středních Čechách před devátou hodinou večer. V kraji vyhrálo hnutí ANO, kterému dalo hlas 31 procent voličů. Druhá koalice SPOLU získala 24 procent. Třetí jsou Starostové a...

4. října 2025  16:36,  aktualizováno  21:08

SPOLU si musí vyříkat další postup, je to pro něj výzva, míní jihočeský hejtman Kuba

Andreji Babišovi se podle jihočeského hejtmana Martina Kuby (ODS) povedlo nasát hlasy i od menších uskupení, a také proto vyhrál volby. Sám na kandidátce SPOLU nefiguroval, dlouhodobě je k tomu...

4. října 2025

Zeman: Fialu bych hnal k soudu. Z boje se neutíká, budu dál volit Stačilo!

Bývalý prezident Miloš Zeman se po volbách opět ozval. V Ostravě, kam přijel podpořit hnutí Stačilo!, ostře zkritizoval premiéra Petra Fialu, poblahopřál Andreji Babišovi k „famóznímu“ výsledku a...

4. října 2025

Volby ovládlo ANO, uspěli i Motoristé. Piráti předstihli SPD, Stačilo! pohořelo

Parlamentní volby s bezmála 35 % vyhrálo ANO, druhá koalice SPOLU získala 23 %. Andrej Babiš prohlásil, že preferuje jednobarevnou vládu svého hnutí. Do Sněmovny se dostali Starostové, Piráti, SPD i...

4. října 2025

The New York Times ocenil zesnulého Klímu jako citlivého svědka v diktaturách

Americký deník The New York Times napsal, že český spisovatel Ivan Klíma, který zemřel v sobotu ráno, byl jedním z nejvnímavějších pozorovatelů života v autoritářských režimech. Jeho dílo i osobní...

4. října 2025  20:58

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Povolební jednání se rozbíhají. Babiš sedl do auta, spěchá na setkání s Motoristy

Šéf vítězného ANO Andrej Babiš podle informací iDNES.cz nečekaně z pražského Chodova, kde má hnutí ANO volební štáb, vyrazil za šéfem Motoristů Petrem Macinkou na povolební vyjednávání. Předseda SPD...

4. října 2025  20:04,  aktualizováno  20:52

Ve Zlíně zvítězilo ANO, koalice SPOLU mu šlapala na paty

Vítězem voleb do Poslanecké sněmovny 2025 se ve Zlíně stalo hnutí ANO, které zde získalo 30,7 procent hlasů. Na druhém místě skončila dosavadní vládní koalice SPOLU se ziskem 27,89 procent, třetí se...

4. října 2025  20:45

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.