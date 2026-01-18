V Doupovských horách vznikne rezervace pro zubry, přispět může i veřejnost

Miroslava Strnadová
  8:43
V Doupovských horách na západě Ústeckého kraje vznikne rezervace pro zubry evropské, kteří byli v minulosti na území České republiky vyhubeni. Spolu s tímto mohutným sudokopytníkem se tam budou pást i divocí koně.
V Doupovských horách na západě Ústeckého kraje vznikne rezervace pro zubry evropské. | foto: archiv Akademie věd

Smyslem projektu je podpořit populaci zubrů a také obnovit biologickou rozmanitost zdejší krajiny. Území má zabírat plochu více než 130 hektarů. Ochránci přírody už začali s výkupem pozemků.

V Doupovských horách na západě Ústeckého kraje vznikne rezervace pro zubry evropské. Na území se zachovala pestrá mozaika kvetoucích luk s mnoha vzácnými druhy květin včetně orchidejí, motýlů a ptáků a střídá se s mokřady a starými sady.

Doupovské hory se rozkládají především v Karlovarském kraji, menší část zasahuje i do Ústeckého kraje. Část území je pro veřejnost uzavřená, nachází se tam vojenský újezd. Slouží k obraně a výcviku ozbrojených sil.

Na území se zachovala pestrá mozaika kvetoucích luk s mnoha vzácnými druhy květin včetně orchidejí, motýlů a ptáků se střídá s mokřady a starými sady. „Jde o naprosto ideální lokalitu pro zubry,“ uvedl Miloslav Jirků z Biologického centra Akademie věd České republiky, který se ochraně zubrů v Česku věnuje.

V Milovicích se letos narodilo už osm zubrů, nejvíc v historii rezervace

Vznik rezervace, kde se budou zubři a divocí koně pást, také krajině pomůže udržet si otevřený a pestrý charakter.

Ochranářské společnosti Česká krajina a Refugium, které na projektu spolupracují, už začaly s výkupem potřebných pozemků. Přispět může i veřejnost. Vybírá se částka 2,5 milionu korun, která bude na vznik rezervace použita, vybráno je zhruba třicet procent z celkové sumy.

V první fázi projektu by mělo v rezervaci žít sedm zubrů a dvanáct divokých koní, zvířat by mělo postupně přibývat.

Největší stádo zubrů u nás žije v rezervaci velkých kopytníků u středočeských Milovic, čítá přes 160 jedinců, má rozlohu 350 hektarů.

17. července 2021
