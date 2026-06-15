Jedním z míst, kde se problémy s dostupností zubní péče promítají nejviditelněji, jsou pohotovosti. Zatímco ten, který svého lékaře má, často akutní problém o víkendu vyřeší telefonickou konzultací nebo počká na pondělní termín v ordinaci, lidé bez registrujícího stomatologa mnohdy nemají jinou možnost než vyhledat akutní pomoc.
A tak pohotovost Krajské zdravotní v Ústí nad Labem během jedné přibližně desetihodinové služby ošetří v průměru 40 pacientů, v Mostě jich lékaři denně evidují více než 30. Podobná čísla hlásí také Děčín. Jen tato tři zařízení během víkendu řeší problémy dvou set lidí.
„Nejčastěji jde o akutní bolesti zubů, záněty nebo otoky. Snažíme se přimět pacienta najít si zubaře, k trhání zubů přistupujeme jako k poslední variantě,“ uvádí zdravotní sestra z mostecké pohotovosti.
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Jenže najít stomatologa není jednoduché. Stačí se podívat do lokálních skupin na sociálních sítích. Dotazy typu „Nevíte o zubaři, který ještě bere?“ patří mezi nejčastější.
Redakce obvolala v uplynulých několika dnech deset zubařů, z toho by registrovali nového pacienta jen dvě kliniky. Jednou z ordinací, která aktuálně nové pacienty přijímá, je Zubní klinika Vozniakových v Ústí nad Labem.
Hlavně v menších městech a okrajových částech regionu bývají kapacity často naplněné. Například stomatoložka Martina Šmídová z Ústí nad Labem ještě před dvěma týdny nové pacienty registrovala. Dnes už má stop stav a ve své péči eviduje více než 2 200 klientů.
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Ještě výrazně vyšší počet pacientů má ordinace zubního lékaře Řezníčka v Lovosicích. Ve své péči má přibližně čtyři tisíce pacientů a nové již nepřijímá. Nadále se však snaží registrovat alespoň rodinné příslušníky těch stávajících. Stejný přístup zvolili i další oslovení.
Na zdravotní pojišťovny se kvůli hledání zubního lékaře obracejí stovky lidí. Jen VZP evidovala od začátku letošního roku do konce května v Ústeckém a Libereckém kraji 1 198 dotazů a požadavků souvisejících se zajištěním zdravotní péče. VoZP během roku 2025 zaznamenala přibližně 150 žádostí pojištěnců z Ústeckého kraje o pomoc při hledání stomatologa.
„Klienti se při hledání lékaře mohou obrátit na naše klientské pracoviště nebo call centrum. Poskytneme jim kontakty na smluvní lékaře v okolí,“ uvedla mluvčí VZP Viktorie Plívová.
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VZP zároveň podporuje vznik nových ordinací. V Ústeckém kraji jich od roku 2023 vzniklo s podporou pojišťovny 14, které zaregistrovaly téměř 5 500 klientů.
Problém sehnat zubaře může být v budoucnu ještě vyšší. Ke konci roku 2025 působilo v Ústeckém kraji celkem 468 zubních lékařů. Na více než 808 tisíc obyvatel tak připadá jeden stomatolog na zhruba 1 728 obyvatel. V kraji pak působí 79 stomatologů starších 70 let, dalších 43 je ve věku 65 až 69 let a 32 lékařů spadá do věkové skupiny 60 až 64 let. Celkem je tak 154 zubních lékařů starších 60 let, což tedy v regionu představuje téměř třetinu. Každý odchod do důchodu tak přináší komplikaci mnoha lidem.
V Ústeckém kraji přibývají větší soukromé stomatologické kliniky. Právě tyhle zpravidla berou nové pacienty. Příkladem může být Tomadental na ústeckém Střekově, která spolupracuje se zdravotními pojišťovnami včetně VZP. Podle údajů zveřejněných na webu zde od roku 2018 ošetřili více než 21 tisíc pacientů a téměř 7 800 klientů absolvovalo dentální hygienu.
Klinika nabízí také možnost financování náročnějších zákroků formou splátek. Bílé výplně zde stojí od 1 900 korun, ošetření kořenových kanálků od 2 400 korun a implantáty od 24 tisíc korun.
Dalším příkladem je DentalPro v Teplicích. Společnost provozuje tři pracoviště s celkem třinácti ordinacemi stomatologie a dentální hygieny. Klinika poskytuje jak výkony hrazené zdravotními pojišťovnami, například preventivní prohlídky nebo některá rentgenová vyšetření, tak nadstandardní placenou péči. Podle zveřejněného ceníku je preventivní prohlídka hrazena zdravotní pojišťovnou, speciální 3D CT vyšetření stojí 1 000 korun.