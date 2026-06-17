Podle zmíněného rozsudku ortodontista pacientky takto fotil minimálně dva roky, konkrétně mezi lety 2023 až 2025. Dívky vždy postavil oblečené ke dveřím své ordinace.
„Z těchto fotografií vyrobil za pomoci AI technologie závadové snímky s prvky dětské pornografie, na nichž byly dívky svlečeny donaha, bylo jim změněno původní tělo za nahé, a které se přizpůsobilo jejich původní postavě, přičemž na změněných fotografiích je viditelné poprsí a obnažený genitál,“ stojí v rozsudku.
Rozhodně to nedělal ke svému uspokojení, což je paradoxní.