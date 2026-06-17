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Děti měnil v pornofigury, dostal podmínku. Nejsem pedofil, říká zubař z Ústí

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Budova v Ústí nad Labem, ve které má ordinaci odsouzený zubař P.V., jenž fotky svých nezletilých pacientek dosazoval do porna. | foto: Ondřej Bičiště, MF DNES

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  10:39
Dívka, které ještě nebylo ani patnáct, si stoupla ke dveřím ordinace a zatímco se různě otáčela nebo si rukama zajela do vlasů, lékař ji fotil. Za pomoci AI pak ze snímků vyrobil fotky s nádechem dětské pornografie. Redakce iDNES.cz získala detaily z rozsudku nad zubařem P. V. z Ústí nad Labem. Dohodl se na podmínce, ordinuje dál a vydal prohlášení. Stomatologická komora verdikt teprve vynese.

Podle zmíněného rozsudku ortodontista pacientky takto fotil minimálně dva roky, konkrétně mezi lety 2023 až 2025. Dívky vždy postavil oblečené ke dveřím své ordinace.

„Z těchto fotografií vyrobil za pomoci AI technologie závadové snímky s prvky dětské pornografie, na nichž byly dívky svlečeny donaha, bylo jim změněno původní tělo za nahé, a které se přizpůsobilo jejich původní postavě, přičemž na změněných fotografiích je viditelné poprsí a obnažený genitál,“ stojí v rozsudku.

Rozhodně to nedělal ke svému uspokojení, což je paradoxní.

Kateřina Klímovádozorující státní zástupkyně

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