V zooparku nahlédli do čapího hnízda, našli tam kalhotky i podprsenku

Sbírka lidských předmětů je podle ornitologa zooparku Petra Hory neobvyklá, ale zároveň to není úplná rarita.



„Ne že by to dělali všichni čápi, ale někteří do hnízda tyhle věci nosí,“ říká s tím, že některé oblečení mohli čápi sesbírat například u nedalekého rybníka Banda, kam často létají.

„Když si tam někdo zapomene plavky, pro takového čápa je to zajímavá věc na vystlání hnízda,“ vysvětlil Hora.



Pro mláďata však může být oblečení v hnízdě nebezpečné, mohou se jim do něj třeba zamotat nohy.

Čápi bílí jsou zvlášť chráněný druh, v zooparku hnízdí už skoro pětatřicet let. V současnosti zde mají své hnízdo na vysokém torzu dubu u horního rybníka.