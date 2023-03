Žirafy na dosah. Ústecká zoo postaví u pavilonu mohutných savců vyhlídku

„Naším cílem je zde vybudovat příjemné odpočinkové místo s občerstvením, samozřejmě v africkém stylu. Zároveň vytvoříme místo, kde budou probíhat pravidelná komentovaná setkání a krmení žiraf. Tak se návštěvník bude moci dostat k těmto charismatickým savcům téměř na dosah ruky,“ řekla ředitelka zahrady Ilona Pšenková.

„Maximální důraz bude kladen na estetickou hodnotu projektu a využití přírodních materiálů, jako je kámen a dřevo,“ zmínila.

V písčitých výbězích lidé také uvidí nové druhy zvířat – plemeno skotu watusi či pštrosy a vodušky jelenovité, které ústecká zahrada v minulosti úspěšně chovala, ale před 20 lety jejich chov ukončila.

V celém areálu bude navíc zasázeno více než 50 druhů rostlin a u vyhlídky návštěvníci najdou QR kódy, které jim přiblíží život v savanách. „Pokud vše půjde podle plánu a klimatické podmínky to dovolí, měl by být projekt hotov do zahájení sezony, nejpozději do konce června,“ uvedla ředitelka.

Práce budou stát přes milion korun a zaplatí je magistrát, jehož příspěvkovou organizací zoo je.

Další novinkou pro nadcházející sezonu by mělo být rozšíření bývalého pavilonu orangutanů pro nové obyvatele, jimiž budou kočkodani Brazzovi.

„Také bychom rádi dokončili přestavbu tří terárií v exotáriu. Po adaptaci pavilonu slonů se sem přestěhují savci jihovýchodní Asie, hlavními druhy zde budou tapír čabrakový a prase visajánské. Venkovní výběh slonů bude nově pro koně Převalského,“ dodala Pšenková.