Samce až příliš utlumila antikoncepce, mládě rysa mají v Děčíně po pěti letech

Autor: ,
  9:45
Děčínská zoo po pěti letech odchovala mládě rysa ostrovida. Důvodem pauzy od posledního mláděte bylo rozhodnutí koordinátora Evropského záchovného programu, který v roce 2020 nedoporučil množení druhu v následující sezoně, protože se tehdy odchov rysů podařil v mnoha zahradách a pro další zvířata by se obtížně hledalo umístění. Odchov zkomplikovala také antikoncepce.
Děčínská zoologická zahrada po pěti letech odchovala mládě rysa ostrovida.

Děčínská zoologická zahrada po pěti letech odchovala mládě rysa ostrovida. | foto: Alena Houšková, Zoo Děčín

Děčínská zoologická zahrada po pěti letech odchovala mládě rysa ostrovida.
Děčínská zoologická zahrada po pěti letech odchovala mládě rysa ostrovida.
Děčínská zoologická zahrada po pěti letech odchovala mládě rysa ostrovida.
Děčínská zoologická zahrada po pěti letech odchovala mládě rysa ostrovida.
5 fotografií

„Řešením byla aplikace antikoncepčního čipu. Kdo by ale čekal, že jej dostala samice, ten se mýlí. Čip jsme aplikovali samci,“ uvedl k opatření před nakrytím zoolog Petr Haberland.

„U kočkovitých šelem je ze zdravotního hlediska lepší podávat antikoncepci samcům, protože u samic hrozí v souvislosti s antikoncepcí rakovinné bujení a další komplikace,“ doplnil zoolog.

Na Šumavě vznikly jedinečné snímky, žena zblízka vyfotila mládě rysa

Podávání antikoncepce zvířatům v zoologických zahradách patří mezi ne zcela probádané oblasti. Teprve vznikají podrobnější návody, jaké přípravky a v jakém množství je vhodné použít u konkrétních druhů zvířat.

„Účinek čipu se tak protáhnul na delší dobu, než jsme čekali. Zatímco koordinátor chovu již množení opět povolil, u našeho rysa se stále projevovaly účinky antikoncepce. Už jsme se obávali, že jsme rysa antikoncepcí úplně vyřadili z chovu, protože poměrně ztloustnul a přestal mít o říjnou samici zájem. Ale naštěstí jsme letos hned po novém roce opět pozorovali pokusy o páření,“ popsal dění zoolog.

VIDEO: Zoo ukázala mládě zebry, které se narodilo ve výběhu. Je to sameček

Napoprvé samice nezabřezla, podařilo se to při druhém mrouskání. „Proto se kotě narodilo až na konci července,“ podotkla mluvčí zoo Alena Houšková.

Teď je tedy mládě necelé dva měsíce staré. Pohlaví zoo zatím nezná. Samice se samcem si potomka bedlivě střeží. Matka ho dlouhou dobu schovávala v porodní boudě a až v posledním týdnu začali chovatelé pozorovat, že se mládě více osměluje, vychází ven a začíná zkoumat okolní svět.

Děčínská zoologická zahrada po pěti letech odchovala mládě rysa ostrovida.
Děčínská zoologická zahrada po pěti letech odchovala mládě rysa ostrovida.
Děčínská zoologická zahrada po pěti letech odchovala mládě rysa ostrovida.
Děčínská zoologická zahrada po pěti letech odchovala mládě rysa ostrovida.
Děčínská zoologická zahrada po pěti letech odchovala mládě rysa ostrovida.
5 fotografií

„Že se mládě narodilo jen jedno, ač běžně bývají ve vrzích rysů dvě až tři, výjimečně i pět koťat, připisujeme ještě dozvukům působení antikoncepce a také vyššímu věku rodičů,“ míní zoolog.

Chovný pár rysů sestavila děčínská zoo v roce 2016. Samec je dvanáctiletý a pochází ze Zoo Liberec, samice je desetiletá a přicestovala ze Zoo Hluboká. Společně odchovali v minulosti již čtyři mláďata, letošní je tedy jejich pátým potomkem.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

„Ústecký čert“ roky křísil ghetto, teď končí. Nemám sílu bojovat s úřady, říká

Premium

Třináct let pomáhal zvelebovat Předlice, romské ghetto v Ústí nad Labem. Teď Boris Rudý, svérázný muž známý výrazným tetováním a rohy, končí. Říká, že už nešlo dál pokračovat ve smysluplné práci,...

Mrtvá žena, volejte policii. Uklízející odsouzence vyděsil nález na černé skládce

Černé skládky v Ústí nad Labem obvykle skrývají matrace, starý nábytek nebo vyhozené spotřebiče. Před pár dny ale jedna z nich vyděsila všechny, kdo se podíleli na jejím úklidu. Alternativně...

Vrah Vocásek uspěl. Po 38 letech míří na svobodu, žalobkyně podala stížnost

Nejdéle vězněný Čech je blízko svobodě. Okresní soud v Mostě dnes vyhověl žádosti o podmínečné propuštění na doživotí odsouzeného vraha Zdeňka Vocáska (nyní přejmenovaného na Navrátila). Žalobkyně...

Jako z Hollywoodu. Vrtulník přistál na hřišti a Ústí dostalo „potetované“ dresy

Fanoušci šli na fotbal, ocitli se v kině. Grand finále ságy nových dresů pojal ústecký Viagem hollywoodsky. Velkolepě. Nevídaně. Chvíli před páteční druholigovou bitvou s Prostějovem přistál na...

Nejdéle vězněný Čech chce na svobodu. Žalobkyně vraha Vocáska pustit nedoporučuje

Okresní soud v Mostě rozhoduje o případném propuštění nejdéle vězněného Čecha, na doživotí odsouzeného Zdeňka Vocáska. Podle znalců již není pro společnost nebezpečný. Žalobkyně ale s propuštěním...

Samce až příliš utlumila antikoncepce, mládě rysa mají v Děčíně po pěti letech

Děčínská zoo po pěti letech odchovala mládě rysa ostrovida. Důvodem pauzy od posledního mláděte bylo rozhodnutí koordinátora Evropského záchovného programu, který v roce 2020 nedoporučil množení...

23. září 2025  9:45

Po zavření mostu parkovací divočina. Auta zahltila Roudnici, začne je odtahovat

Radnice v Roudnici nad Labem začne tvrdě postihovat řidiče, kteří v centru města nerespektují pravidla parkování. Pomoci jí má schválená vyhláška, že špatně parkující auta budou nyní odtahována....

23. září 2025  6:56

Brozanům nazpíval hymnu Ztracený, teď se třesou na Slavii: Konečně máme stadion!

Premium

Jindy trochu ospalá vesnice, tedy pardon, vlastně městys, se v úterý promění v pulzující místo. Přijede pouť? Ne, fotbalová Slavia! Ve třetím kole domácího poháru. Díky ní se na chvíli zdvojnásobí...

23. září 2025

Pomohlo by snížit DPH na potraviny či zvýšit rodičák, navrhuje jednička Pirátů

Lukáš Blažej Chorovský je jedničkou kandidátky České pirátské strany v Ústeckém kraji. V regionu by chtěl ve sněmovních volbách porazit SPD a na celostátní úrovni je cíl získat více než čtyři...

22. září 2025  17:57

Peklo ústeckého půlmaratonu. Kolabovaly desítky běžců, rekordy šly stranou

V horoucí peklo se proměnil sobotní půlmaraton v Ústí nad Labem. Kvůli nezvykle tropickému počasí a teplotám atakujícím třicítku kolabovaly na trati a v cíli desítky závodníků, záchranáři se...

22. září 2025  12:52,  aktualizováno  15:04

Ústí se zadrhlo, podle Habancovy průměrové tabulky se ovšem drží plánu

Ústecký propad? Trenér druholigového nováčka Svatopluk Habanec mluví o práci v mezích plánu. Vytvořil si vlastní průměrovou tabulku a v ní se stále fotbalový Viagem pohybuje v požadované úrovni....

22. září 2025  13:28

Stovky prasat uhynuly žízní, chovatel mlčel. Žalobce rozhodl, že k soudu nemusí

Chovatel z Vrbna nad Lesy na Lounsku, v jehož chovu uhynulo přes 700 prasat, nepůjde před soud. Okresní státní zastupitelství v Lounech jeho trestní stíhání podmíněně zastavilo. Zvířata podle Státní...

22. září 2025  12:26

Do Ústí nikdy! A do NBA? Chci to tam dotáhnout, sní basketbalový úkaz Houška

Premium

Při otázce, co zdědil po tátovi, se Marek Houška rozesměje: „Uši!“ Legenda basketbalového Děčína a bývalý reprezentant Jakub Houška syna nezapře, předal mu ale naštěstí i sportovní vlohy. V 16 letech...

22. září 2025

Už ho nechceme. Kraj nepřevezme nádraží u Litvínova, kde plánoval muzeum

Historické nádraží v Louce u Litvínova, které je součástí Moldavské dráhy, se nakonec muzeem nestane. Ústecký kraj totiž upustil od plánu převzít památkově chráněnou, ale opuštěnou a chátrající...

22. září 2025  9:25

Teplice ožily, Frťala perlil: Ovzduší nic moc, ale Autovi se tu dýchá dobře

Ještě tomu chybějí góly, ale už to nevypadá tak beznadějně. Fotbalisté Teplic zastavili sérii ligových krachů, uhráli bod ve středeční dohrávce v Ostravě (1:1), v sobotu remizovali 0:0 i na půdě...

22. září 2025  9:19

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Duel v Lovosicích ukončila kapající voda. Budu chytat s deštníkem, žertoval gólman

Čtyři hodiny cesty, devět minut zápasu. Házenkáři Frýdku-Místku se v Lovosicích ani pořádně nezahřáli a už zase jeli domů. Chvíli po startu sobotního extraligového utkání začala na palubovku kapat...

21. září 2025  12:08

Zarazila mě chudoba. Ústí je zajímavě rozporuplné, říká německá spisovatelka

Když německá spisovatelka Peggy Mädlerová před několika týdny poprvé vystoupila z vlaku v Ústí nad Labem, uviděla město, které na ni působilo rozpolceně. Rezidenční pobyt tady si vylosovala v rámci...

21. září 2025  8:50

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.