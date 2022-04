V zoo vyhořely rozvodné skříně, výpadek proudu ohrozil život řady zvířat

„Výpadek elektřiny přináší největší riziko pro ryby, které potřebují permanentně okysličovanou vodu. Proto jsme ve chvíli odhalení problému napojili exotárium na elektrickou centrálu, která rozvodné skříně překlenula a zajistila funkčnost světla, tepla i všech potřebných technologií pro chod akvárií a terárií,“ přiblížil první okamžiky po zjištění havárie mluvčí zoo Vít Lukáš.

Podle něj jsou díky rychlému zásahu všechna zvířata včetně ryb v pořádku. Žádná nakonec ani neprochladla, jelikož pavilony jsou vyhřáté dobře a nevychladnou do rizikových teplot rychle.

„Naštěstí také havárie nastala přes den, kdy nebyly venkovní teploty pod bodem mrazu. Situaci řešila technická služba, vedoucí technického útvaru, elektrikář a paní ředitelka, kteří okamžitě začali pátrat po místě vzniku výpadku, aby ho mohli následně vyřešit,“ doplnil mluvčí.

Hledat příčinu nepříjemné situace se vydali i městští energetici. „Je na přívodním kabelu do celé zoo,“ oznámil pak primátor Petr Nedvědický (ANO).

Ředitelka zoo Ilona Pšenková už podle něj na opravu kabelu připravovala projekt. „Současně právní oddělení města připravovalo výběrové řízení na výměnu kabelu,“ sdělil primátor.

Havárie teď vše urychlí. Zastupitelé hned v pondělí, kdy měli shodou okolností schůzi, jednomyslně schválili uvolnění zhruba 2,2 milionu korun z fondu na záchranu zoo, za něž se přívodní kabel opraví hned.

Elektřina totiž sice momentálně v zahradě funguje dobře, nicméně jen provizorně, a je proto nutné opravu provést co nejdříve, aby se snížilo riziko opakování havárie.

„K výpadkům teď nedochází, nicméně přívodní kabely jsou značně poškozeny. Doufáme, že do opravy vydrží,“ přiblížil mluvčí Lukáš s tím, že zahrada je proto nyní pro jistotu 24 hodin denně pod dohledem bezpečnostní služby, která by případné výpadky elektřiny ihned hlásila.

„Největší obavy máme, aby nám neshořely přívodní kabely dříve, než k opravě dojde. S rozvodnými skříněmi si dokážeme poradit operativně, u kabelů je to ale mnohem větší problém,“ poznamenal Lukáš.

Zoo postihly komplikace ve chvíli, kdy se do ní během několika týdnů vrátí zástupci Evropské asociace zoologických zahrad a akvárií (EAZA), kteří jí v roce 2019 pozastavili členství v tomto prestižním klubu kvůli nevyhovujícím podmínkám chovu některých druhů zvířat.

Zástupci EAZA mají nyní rozhodnout, zda zoo v klubu zahrad zůstane, či z něj bude vyloučena. Pokud se tak stane, nemohla by se zapojovat do řady chovných programů a přišla by o zajímavé druhy zvířat.

Už na konci března do rostocké zahrady odešla samice orangutana bornejského Cantik, druhá samička Dawang má za několik měsíců odejít do parku Kristiansand v Norsku. Na konci návštěvnické sezony se pak se zahradou rozloučí slonice Delhi. Právě výběhy pro tato zvířata i další EAZA nejvíce kritizovala.