Mexická hliníkárna Nemak zavře fabriku u Mostu, hledá zájemce o továrnu

Informaci o konci sdělil ČTK mostecký primátor Marek Hrvol (ProMOST). Vyjádření úřadu práce a firmy ČTK zjišťuje.
Továrnu má Nemak také v Podbořanech na Lounsku. Z výroční zprávy vyplývá, že průměrný počet zaměstnanců společnosti Nemak Czech Republic byl za rok 2024 celkem 367 lidí.
V okrese Most je dlouhodobě jedna z nejvyšších nezaměstnaností v celém Česku. V únoru činila 10,4 procenta, úřad práce na Mostecku evidoval 7208 dosažitelných uchazečů o práci.
Zóna Joseph má rozlohu 190 hektarů. Poslední volné pozemky prodalo město Most loni společnosti Panattoni, která teď staví v zóně distribuční centrum pro světového výrobce hraček Mattel. „Zóna je plná v tuhle chvíli. Nešťastnou novinkou je to, že odchází první investor po dvaceti letech, společnost Nemak, která hledá zájemce o továrnu,“ uvedl Hrvol.
Sedláci se dočkají milionů za pozemky pro Nemak
Výstavbě zóny předcházela řada sporů s ekologickými aktivisty, hlavně kvůli společnosti Nemak, a místním sedlákem Janem Rajterem. S tím se město nakonec dohodlo a vykoupilo od něj za 260 milionů korun pozemky v okolí zóny. Většinu peněz na to poskytl stát.
Několik kilometrů od mostecké zóny se nachází krajská strategická průmyslová zóna Triangle.