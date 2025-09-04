Muž si půjčoval na doklady kamaráda, tomu pak chodily upomínky kvůli nesplácení

Až osm let vězení hrozí pětatřicetiletému muži z Chomutovska, který podle policie zneužil identitu svého kamaráda, aby získal statisícové půjčky. Během dvou měsíců se pokusil sjednat sedm úvěrů. Uspěl ve třech případech, kdy takto získal celkem 750 tisíc korun. Na podvod se přišlo až ve chvíli, kdy poškozenému začaly chodit upomínky kvůli nesplácení.
Transakce muž uzavíral prostřednictvím internetového bankovnictví, přičemž uváděl jméno svého známého, jeho rodné číslo i adresu. Prokazoval se jeho průkazy totožnosti. Tímto způsobem se dostal ke statisícovým půjčkám.

„Při uzavření první úvěrové smlouvy na částku 250 tisíc korun byl úspěšný a banka mu vyplatila úvěr v požadované výši. Vyplacené peníze utratil, splátky nehradil,“ popsala jednání obviněného mluvčí chomutovské policie Miroslava Glogovská.

Hned následující den muž sjednal stejným způsobem u stejné banky další úvěrovou smlouvu, tentokrát na částku 115 tisíc korun.

„Tento úvěr však již banka nevyplatila, neboť žádost o úvěr byla zamítnuta. Dotyčný se tím nenechal odradit a již o pár dní později to ještě dvakrát zkusil znovu u stejné banky, avšak žádosti o úvěry ve výši 210 tisíc a 130 tisíc korun banka také zamítla,“ uvedla Glogovská.

Muž proto zkusil opět s využitím identity svého kamaráda zažádat o půjčku u jiné banky. Jeho žádost skončila podle Glogovské úspěšně, a to i v dalším případě u jiné banky. Podvodným jednáním se mu podařilo získat dalších 500 tisíc korun, které rovněž nesplácel.

„Jeho poslední pokus podvodně získat znovu 250 tisíc korun už mu nevyšel, žádost o úvěr byla zamítnuta,“ doplnila mluvčí.

Záměnu identity nepoznala ani policie. Žena uvrhla do dluhů sestru, trest platí

Obviněný tak neoprávněně získal od tří bankovních společností 750 tisíc korun. Kdyby byla úspěšná každá jeho žádost o úvěr, škoda by dosahovala částky bezmála 1,5 milionu korun.

Poškozený na podvod přišel ve chvíli, kdy mu začaly chodit upomínky kvůli nesplácení úvěrů. Jeho známý se mu přiznal a slíbil, že začne peníze splácet. To se ale nestalo, naopak hříšník přestal komunikovat.

„Poškozený se tedy obrátil na policii a po prověření případu a zajištění důkazů vyšetřovatelka pětatřicetiletého muže obvinila ze spáchání zločinu úvěrového podvodu ve stadiu pokusu,“ dodala Glogovská

