Kriminalisté dopadli trojici mladíků, kteří v Žatci za bílého dne okradli sedmdesátiletého seniora. Podle policie ho v ulicích města nějakou dobu sledovali a poté mu vytrhli z ruky tašku s penězi a osobními věcmi. Pachatele policisté dopadli díky kamerovým záznamům, přestože se snažili se maskovat.

Případ se stal před několika týdny, policisté o něm informovali až nyní. Kriminalisté při vyšetřování podle kamerových záznamů a dalších důkazů zjistili, že si pachatelé seniora, který se vydal do města na nákup, nejprve vytipovali a nějakou dobu ho sledovali.

V momentě, kdy poblíž nebyli jiní lidé, si stáhli trička, která si omotali kolem hlavy a zakryli si jimi obličej, aby se tak maskovali. „V nestřežený okamžik mu pak za běhu sebrali malou pánskou tašku,“ popsal mluvčí lounské policie Jakub Mareš. Doplnil, že okradený muž se snažil zloděje dostihnout, což se mu ale nepodařilo.

Pachatelé penzistovi způsobili škodu přes devět tisíc korun. Při loupeži ho nezranili.

Osmnáctiletý a devatenáctiletý muž ze Žatecka a dvacetiletý mladík z Mostecka byli zadrženi v místě svého bydliště. V případě prokázání viny jim hrozí až dva roky vězení.

