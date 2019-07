Zloděj vykradl šedesát aut, družka měla při zadržení v podprsence šperky

„Vybíral si čistě vozidla, ve kterých byly viditelně odložené věci. Dostával se do nich násilím a pak bral všechno, co našel. Dělal to přes den i v noci,“ řekl Tomáš Gerstner, vrchní komisař z chomutovské policie, která vyšetřování případu vede.

Právě v chomutovském okrese totiž muž vykradl nejvíce aut. Počínal si tak ale i v dalších koutech Ústeckého kraje a také třeba v Kladně, Karlových Varech, Rakovníku, Jihlavě nebo Brně.

Policisté evidují mužovy krádeže od dubna do července, kdy ho zadrželi poté, co ho už nějakou dobu sledovali.

Muže následně obvinili z několika trestných činů. Mimo jiné z krádeže či poškození cizí věci. Hrozí mu vězení od dvou do osmi let, v současné době je ve vazbě.

„V minulosti už byl za obdobnou činnost sedmnáctkrát pravomocně odsouzen,“ podotkl Gerstner.

Nepotřebné věci zloděj vyhazoval za jízdy z auta

Obviněný muž při vyšetřování částečně spolupracuje. Kriminalistům vylíčil, kde kradl a kde lup prodával. Popsal jim například, jak se snažil hned použít platební karty a že nepotřebné věci vyhazoval za jízdy z auta.

Ukradené hotovosti a peníze z prodaných věcí utrácel se svou družkou mimo jiné za drogy. Část lupu policisté zajistili při domovní prohlídce.

Prozatímní celková škoda dosahuje podle policistů bezmála 900 tisíc korun, z toho přes půl milionu tvoří ukradené věci a zbytek poškození vozidel.

„Není to suma konečná, stále prošetřujeme další trestnou činnost, kterou mohl spáchat,“ sdělil Gerstner. Kriminalisté spolupracují i s německými kolegy, protože existuje podezření, že muž vykrádal vozy i za hranicemi.

Zlodějova družka měla v podprsence schované šperky a pervitin

Policisté se zabývají také družkou zadrženého. Prověřují, zda o krádežích věděla, aby ji případně také mohli začít stíhat.

„Je prokázáno, že u těch vloupaček byl sám,“ sdělil Gerstner.

Družka byla s obviněným, když ho policisté na začátku měsíce zadrželi v Lounech. Když ji pak policisté převezli na služebnu a udělali osobní prohlídku, našli v její podprsence pervitin a zlaté šperky.

„Ohledně toho také ještě vedeme šetření, protože přesně nevíme, odkud to zlato pochází,“ dodal Gerstner.