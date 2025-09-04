Muž si v supermarketu vzal dvě lahve rumu a bez zaplacení s nimi prošel za pokladny. Když ho oslovil člen ostrahy a požádal ho, aby ukázal batoh, začal se s ním přetlačovat a snažil se utéct. Během potyčky dokonce vytáhl zavírací nůž, který svíral s prstem připraveným na odjištění.
Ostraha ho sice povalila na zem, ale muž se nechtěl vzdát. Potyčka pokračovala na zemi. Muž ve snaze uniknout, dokonce chytil člena ochranky za intimní partie. Nakonec se mu podařilo uprchnout.
Po příjezdu do obchodu policisté získali popis neznámého muže a začali po něm pátrat.
„Kriminalistům se operativním šetřením podařilo zjistit totožnost podezřelého a vyžádali si od státního zástupce souhlas se zadržením. Muže pak díky osobní znalosti vypátrali a zadrželi jejich kolegové z obvodního oddělení,“ uvedla policejní mluvčí Miroslava Glogovská.
Vyšetřovatel už muže obvinil z krádeže a vydírání. Jelikož si obviněný v minulosti odpykával nepodmíněný trest mimo jiné právě za krádež, hrozí mu v případě prokázání viny u soudu až osmileté vězení.