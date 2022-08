Po desítkách let slibů obci uleví obchvat, experti začnou zkoumáním údolí

„Dopravní zátěž je obrovská, trápí nás především hluk a bezpečnost, kdy přecházení přes silnici je velmi komplikované. Jsem skutečně ráda, že jsme se dočkali dne, kdy je výstavba obchvatu zahájena,“ upozornila starostka Helena Makuková (Společně pro rozvoj obcí).

Než se však do práce pustí těžké stavební stroje, ještě to nějakou dobu potrvá. Několik měsíců budou totiž odborníci zkoumat údolí, přes které povede most. Jde o oblast, kterou ohrožují svahové sesuvy, a pokud by k nim došlo, ohroženo by bylo i několik obydlí.

„Tato stavba je unikátní tím, že nezačne klasicky zemními pracemi, ale zhotovitel nejdříve vybuduje přístupové cesty a provede geotechnický průzkum včetně monitoringu,“ vysvětlil při zahájení stavby generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Radek Mátl s tím, že se na základě získaných dat vypracuje projektová dokumentace a až poté budou následovat samotné stavební práce.

Tříkilometrový obchvat postaví sdružení pěti firem, jež nabídly realizaci za více než 820 milionů korun bez DPH. Jde o první velkou investiční akci v kraji, kterou chomutovská správa ŘSD soutěžila metodou Design & Build, tedy navrhni a postav.

Nejsložitější částí stavby bude vybudování téměř 400 metrů dlouhého a 30 metrů vysokého mostu přes údolí potoka Hutná. „Stavět se bude ve velmi komplikovaném území. Jednak tu budeme řešit stabilitu z hlediska sesuvů, jednak vysokou hladinu a agresivitu podzemní vody. Území je navíc postiženo historickou těžbou uhlí, kdy tu probíhala tzv. selská těžba a může zde být řada kaveren,“ popsal projektant Lukáš Vráblík.

Stávající trasa silnice I/27 patří k silně dopravně vytíženým, v kraji spojuje Litvínov, Most a Žatec a pak pokračuje dál na Plzeň.