Z pohledu Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), které má silnici ve správě, se jednalo o poměrně netradiční stavbu. Byla stavěná metodou Design and Build, tedy navrhni a postav. Navíc se nachází v sesuvovém území.
„Stavba měla obrovské problémy z tohohle hlediska,“ uvedl šéf ŘSD Radek Mátl. Od začátku území podléhalo geotechnickému monitoringu. „Svah nás zlobil po celou dobu stavby. Museli jsme ho zpevňovat. Byly tam dokonce i posuny během té doby a ohrožovalo to kostelík,“ řekl ředitel s tím, že jsou na stavbě čidla, která ji budou nadále monitorovat.
Pracím v problematickém území předcházel také geotechnický průzkum, aby bylo co nejlépe navržené založení stavby. „To se týká nejen mostu ale i komunikace směrem na Chomutov, která je podchycená opěrnými zdmi,“ informoval ředitel společnosti Stavby mostů Luboš Lobík. Nejsložitější na výstavbě obchvatu pak podle něj byly samotné piloty, na kterých stavba stojí. Nejdelší mají přes 30 metrů a jsou celé v podzemí.
16. června 2025
Místní na obchvat čekali přes 40 let. Stavařům v pondělí přinesli domácí jablečný závin jako poděkování. „Je to obrovská úleva od hromadné dopravy, která projížděla vesnicí, a můžeme ze statistiky říct, že to bylo kolem osmi tisíc vozidel denně,“ uvedla zastupitelka obce Lenka Mangová Mottlová. Místní se těší na klid, který odklon dopravy přinese.
V obci se ještě opravuje místní silnice. „Vzhledem k tomu, že komunikace byla využívána pro výstavbu, tak intenzivní zátěž těžké dopravy měla vliv na kvalitu podloží,“ řekla zastupitelka.
Řidiči během stavby museli využívat dlouhou objížďku. Někteří motoristé však nerespektovali dopravní značení, uvázli ve slepé ulici a museli z vesnice v mnoha případech vycouvat.
6. dubna 2023