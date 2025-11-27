Dvě stě tun na novém mostě. Kolos mezi Žatcem a Mostem v zatěžkávací zkoušce obstál

Statická zkouška měla prověřit, jak se nosník mostu pod zatížením prohýbá. Odborníci mimo jiné měřili sedání opěr a pilířů, posuny mostovky v místech ložisek a vyhodnocovali také teplotu vzduchu, konstrukce a rychlost větru.
Původní termín počítal s otevřením obchvatu až v únoru 2026. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) si od něj slibuje výrazné snížení dopravy, kterou byla podle nich obec dlouhodobě zatěžkána. Silnice I/27 v Ústeckém kraji totiž spojuje Litvínov, Most a Žatec a pak pokračuje na Plzeň.
„Obchvat odvede tranzitní dopravu mimo obec, což sníží provoz, hluk a riziko nehod v Žiželicích,“ popsala mluvčí ŘSD Kamila Zahálková. Havárie podle ní hrozily zejména v zimním období kvůli nebezpečným sjezdům a zatáčkám. V místě byla také problematická vysoká míra prašnosti.
Sesuv nehrozí, říkají technici ŘSD
Most dlouhý 380 metrů, který se tyčí do výšky 30 metrů, zároveň zajišťuje mimoúrovňové křížení železniční tratě Praha–Chomutov. Tím se také odstraní současný železniční přejezd, který je podle ŘSD nebezpečný.
„Nový úsek výrazně zlepší plynulost a bezpečnost na silnici I/27 mezi městy Žatec a Most – řidiči tak ušetří čas a vyhnou se objížďkám, které byly nutné během uzavírky,“ uvedla dále Zahálková. Obchvat podle ní řidičům výrazně ukrátí cestovní dobu.
|
O půl roku dřív. Otevřela se spojka na D35, experti čekají méně nehod i úlevu obcím
Tříkilometrový obchvat překonává údolí potoka Hutná a současně i železniční trať. Součástí stavby je také chodník s podchodem pro pěší u autobusové zastávky. Stavbaři už dříve informovali, že eliminovali všechna rizika, která souvisejí se zdejším podložím. Obchvat totiž vede územím, kde je poměrně vysoké riziko sesuvu.
Ředitelství silnic a dálnic zakázku zadalo formou design & build, tedy navrhni a postav. V ní zvítězilo sdružení Silnice Group, Eurovia, SMP CZ, Valbek a Geofos s cenou 783 milionů korun bez DPH.