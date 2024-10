Vraťte nám starostku, křičeli místní na zastupitele. Obcí hýbe koupě zámku

„Vraťte nám starostku! Nemáte naši důvěru! Odstupte! Nevěříme vám! Podejte demisi!“ To všechno skandovali nespokojení obyvatelé Žitenic a místních částí Pohořany a Skalice na pondělním zasedání zastupitelstva v zaplněném sále kulturního domu.

„Zastupitelům jsem nabídl, jestli někdo má v úmyslu odstoupit, a nikdo odstoupit nechtěl. V tuto chvíli výzva občanů nebyla akceptována,“ řekl po jednání místostarosta Jiří Vachulka (1. nezávislí 2022), podle něhož šlo o provokaci z řad příznivců bývalého vedení obce. „Na druhou stranu je zde spousta lidí, kteří nám fandí. Do budoucna doufám, že se situace uklidní, nechají nás pracovat a ukáže se, že změna vedení třeba k něčemu lepšímu povede,“ dodal Vachulka. Starosta Milan Melcher (Nabízíme změnu) reagovat odmítl.

S postojem zastupitelů vyjadřovala drtivá většina lidí v sále nesouhlas. Vít Hrzán, jeden z předkladatelů výzvy na odstoupení, po jednání sdělil, že od zastupitelů čekal alespoň nějakou sebereflexi.

„Není však všem dnům konec a věřím, že voliči o změnu vedení obce budou usilovat dál. Třeba se v nich pohne svědomí a budou poslouchat voliče. Mně nešlo o to, aby se vrátila bývalá starostka, ale aby proběhly nové volby, vášně se zklidnily a zastupitelstvo mělo důvěru. Současné vedení obce totiž důvěru lidí nemá,“ vysvětlil Hrzán.

Starostku Ernu Vaňouskovou a místostarostku Zuzanu Kudrnovou zastupitelstvo odvolalo 17. září. „Důvodem odvolání starostky Vaňouskové byly dlouhodobější spory v zastupitelstvu, nesouhlas většiny zastupitelů s tím, jak vykonávala svou funkci, a v poslední době i neshody a hádky na schůzi,“ sdělil místostarosta Vachulka.

Tomu ovšem nevěří ani Vaňousková, ani část místních. Míní, že za koncem starého vedení obce je zvažovaná koupě žitenického barokního zámku ze 17. století. Většina zastupitelů totiž zámek koupit nechce. Na jaře smetli ze stolu možnost referenda, které nakonec musel řešit soud a jeho konání posvětil.

Musí o zámku jednat

Zářijového hlasování se pak zúčastnilo 676 lidí, tedy 51,49 procenta oprávněných voličů. Pro koupi se vyslovilo 68,49 procenta ze zúčastněných. Referendum je tak platné a zastupitelstvo musí o koupi zámku začít jednat.

Že mohl hrát zámek v odvolání starostky i místostarostky roli, připouští i Vachulka. „Za zády zastupitelstva jednala (starostka) ohledně koupě zámku, a to byla pomyslná poslední kapka,“ popsal nový místostarosta.

Důvody odvolání bývalá starostka podrobně rozporovala. Vysvětlila také, že jednala jako oficiální představitelka obce s majiteli zámku na jeho pozvání. Objekt vlastní Královská kolegiální kapitula svatého Petra a Pavla na pražském Vyšehradě a požaduje za něj od obce 19 milionů korun.

Lidé v sále se dožadovali, aby se dalšího jednání s vlastníkem zámku znovu účastnila i odvolaná starostka Vaňousková. Zastupitelé to několik hodin odmítali, svolili k tomu až téměř na konci jednání. „Pověřili ji k tomu, za co ji odvolali. To je pro mě dost nepochopitelné,“ divila se po jednání obyvatelka Žitenic Petra Černá.

Starosta Milan Melcher je podle Vachulky připraven jednání s kapitulou vyvolat v nejbližší době.

Podle místních přišlo odvolanou starostku na jednání zastupitelstva podpořit asi 250 lidí. Řada z nich vyjadřovala svůj postoj i tím, že se oblékla do červené barvy. „Kdo má na sobě něco červeného, vyjadřuje tím podporu odvolané starostce. Nemají to ale všichni, někteří jsme se o tom dozvěděli až tady,“ vysvětlila jedna z podporovatelek.

Odvolaná starostka Vaňousková také při svém příchodu na zastupitelstvo, jehož je řadovou členkou, vzbudila bouřlivý potlesk. Ten pak provázel i projevy jejích příznivců a podporovatelů.