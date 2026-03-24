Jak se bude spalovat odpad u Mostu. Přikládání jeřábem i kontroly radiace

Miroslava Strnadová
  6:37
Éra uhlí končí a s ní prochází zásadní transformací i teplárenství. Klíčovým zdrojem energie se místo uhlí stává vytříděný komunální odpad, jehož ukládání na skládky bude za několik let minulostí. V Ústeckém kraji vzniknou hned dvě zařízení na energetické využití odpadu (ZEVO), a to téměř v sousedství – v Komořanech na Mostecku a v Chomutově. Ročně ho tu spálí stovky tisíc tun, poslouží k výrobě tepla a elektřiny pro desítky tisíc domácností v regionu.
Výstavba ZEVO v Komořanech na Mostecku. (leden 2026)

V České republice jsou dosud čtyři zařízení ZEVO. Několik dalších projektů se aktuálně připravuje, dva z nich jsou právě v Ústeckém kraji. Nejdále je výstavba ZEVO v Komořanech, která míří do finále. Za obří investicí stojí společnost United Energy. Vybudování zařízení v areálu komořanské elektrárny a teplárny vyjde na pět miliard korun, zhruba polovinu uhradí dotace.

Výstavba začala v létě roku 2024. Se zkušebním spuštěním se počítá letos na podzim, s ostrým o několik měsíců později. „Klíčové části technologie už jsou na místě, několik z nich však ještě zbývá namontovat, jako například jeřáb pro nakládání odpadu. Chybí také opláštění budovy a řada důležitých zkoušek a měření. Významným mezníkem bude příjezd a montáž komínu v závěru března,“ popsala mluvčí United Energy Gabriela Sáričková Benešová. Komín se bude tyčit do výšky 75 metrů. Skládá se ze tří částí, které stavbaři smontují na místě.

Po spuštění zařízení tu ročně spálí až 150 tisíc tun zbytkového odpadu z Ústeckého kraje, tedy takového, který již nelze dál recyklovat a skončil by tak na skládce.

Přísná pravidla budou platit pro nebezpečný odpad – ten se tu spalovat nesmí. „Pro detekci například radioaktivního odpadu bude sloužit speciální příjezdová brána, která má patřičné senzory. Pokud zachytí radiaci, bude takové vozidlo ihned odstaveno a přivoláni specialisté pro nakládání s nebezpečnými odpady,“ upozornil generální ředitel společnosti Milan Boháček.

Přivezený odpad poputuje do obřího zásobníku, takzvaného bunkru. „Ten bude uzavřen v betonovém plášti a ohromný jeřáb s rozpětím drapáků až čtyři metry v něm bude pravidelně odpad mísit a přikládat prostřednictvím obří násypky přímo do kotle,“ přiblížila mluvčí United Energy.

Aby se do okolí nešířil nepříjemný zápach, bude uvnitř pomocí odsávání vzduchu udržován neustálý podtlak. Ochranu před požárem zajistí automatická vodní děla.

Zařízení bude zásobovat dodávkami tepla na třicet tisíc domácností, řadu institucí a firem. United Energy uvádí, že jeho provozem se ušetří až 180 tisíc tun emisí CO2 a pokryje v průměru bezmála 40 procent stávající výroby tepla v komořanské teplárně. „V létě by mělo ZEVO zajistit kompletní dodávku tepla samo. V zimě a ve špičkách ho doplní kotel na biomasu a nový paroplynový blok, který je aktuálně také ve výstavbě,“ dodala Sáričková Benešová.

Zhruba o polovinu menší ZEVO má vyrůst v Chomutově. Stojí za ním společnost Actherm. Projekt nedávno získal stavební povolení od Dopravního a energetického stavebního úřadu (DESU). Nahradí zastaralou uhelnou teplárnu. Kapacita má být až 60 tisíc tun odpadu ročně.

Podle jednatele Acthermu Daniela Zemana společnost aktuálně analyzuje všechny podmínky a omezení, které úřad stanovil. „Jsou víceméně v předpokládaném rozsahu, ale musíme je přesně promítnout do celkových nákladů stavby. Pokud se potvrdí naše odhady, začneme s přípravou realizace. Samotná výstavba by pak měla probíhat v letech 2027 až 2029,“ uvedl Zeman. O jak velkou investici půjde, nechtěl nyní komentovat.

Proti zařízení v Chomutově v minulosti vystoupila část místních. Areál teplárny, kde má ZEVO být, se totiž nachází v blízkosti rodinné zástavby a obyvatelům se představa kouřících komínů a dovážení velkého množství odpadu nezamlouvá.

Kritické k ZEVO jsou i některé ekologické organizace, například Arnika dlouhodobě varuje před emisemi toxických látek, těžkých kovů a zatížením dopravy.

