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Našla kabelku se 100 tisíci a šla na policii. Majitelka dostala své peníze zpět

Autor:
  17:02

Za příkladný přístup poctivé ženě poděkoval také ředitel mosteckých policistů Jiří Volprecht. | foto: Policie ČR

Zapomenutá kabelka se stotisícovou hotovostí se vrátila své majitelce. Ve středu odpoledne ji v obchodě v centru Mostu našla poctivá žena a odnesla ji na policejní služebnu.

Nálezkyně přinesla dámskou kabelku na obvodní oddělení Policie ČR v Mostě, aniž by znala totožnost majitelky. Ve stejné době vytočila tísňovou linku 158 žena, která ztrátu kabelky v jednom z obchodů v centru okresního města nahlásila.

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Operační důstojník ženu ihned nasměroval na mosteckou služebnu. Policisté po ověření totožnosti kabelku majitelce předali. V tašce nechyběly osobní věci ani finanční hotovost ve výši 100 tisíc korun. Majitelka na místě nálezkyni poděkovala a vyplatila jí finanční nálezné.

„Díky poctivému jednání nálezkyně se tak celý příběh obešel bez zbytečných komplikací a měl šťastný konec. Tento případ je důkazem, že poctivost a ohleduplnost mezi lidmi mají stále své místo,“ uvedl tiskový mluvčí mostecké policie Václav Krieger.

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