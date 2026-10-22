Našla kabelku se 100 tisíci a šla na policii. Majitelka dostala své peníze zpět

Nálezkyně přinesla dámskou kabelku na obvodní oddělení Policie ČR v Mostě, aniž by znala totožnost majitelky. Ve stejné době vytočila tísňovou linku 158 žena, která ztrátu kabelky v jednom z obchodů v centru okresního města nahlásila.
|
Senior zapomněl v nákupním vozíku tašku s milionem, nálezkyně ji odevzdala
Operační důstojník ženu ihned nasměroval na mosteckou služebnu. Policisté po ověření totožnosti kabelku majitelce předali. V tašce nechyběly osobní věci ani finanční hotovost ve výši 100 tisíc korun. Majitelka na místě nálezkyni poděkovala a vyplatila jí finanční nálezné.
„Díky poctivému jednání nálezkyně se tak celý příběh obešel bez zbytečných komplikací a měl šťastný konec. Tento případ je důkazem, že poctivost a ohleduplnost mezi lidmi mají stále své místo,“ uvedl tiskový mluvčí mostecké policie Václav Krieger.