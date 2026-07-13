Incident se odehrál minulý týden večer. Klášterečtí policisté tehdy zastavili osobní automobil, s nímž jednačtyřicetiletá řidička couvala do jednosměrné ulice v zákazu vjezdu. Při kontrole hlídka zjistila, že žena má platný zákaz řízení a navíc měla pozitivní test na přítomnost omamných látek. Další jízdu řidičce policisté neumožnili.
Protože odstavené vozidlo na silnici tvořilo překážku, dorazila na místo pětapadesátiletá známá řidičky s tím, že automobil přeparkuje. Předtím se však dala s policisty do řeči a zjišťovala, jaký bude další postup. Vzápětí se jich zeptala, zda by situaci nešlo vyřešit jinak. Sama si odpověděla. „Můžete. Když vás trošku podplatím. Vás podplatím,“ uvedla podle policejních záznamů žena.
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Když se policista dotázal, jakým způsobem je chce podplatit, reagovala slovy: „Jéžišmarjá, nedělejte, každej to dělá.“ A podobnou větu ještě zopakovala. Až na následný dotaz policisty, zda mu nabízí úplatek odvětila: „Já? Já ne“. To už ovšem bylo pozdě, protože předchozím vyjádřením jasně nabídla zasahujícím policistům úplatek, aby ovlivnila jejich postup a pomohla tak své známé.
Nepomohla ani své známé, ani sobě. Naopak, skončila v poutech. Vyšetřovatel ji po vyhodnocení důkazů, mezi které patří také pořízený kamerový záznam, obvinil z trestného činu podplacení. V případě uznání viny jí u soudu hrozí od jednoho roku do šesti let vězení.
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21. srpna 2025