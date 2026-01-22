Žena upadla do bezvědomí a na plotně hřála jídlo. Do požáru chyběla chvíle

V polovině ledna odpoledne se z bytu v mosteckém paneláku linul dým a po domě byl cítit zápach spáleniny. Jedna z obyvatelek proto zavolala na tísňovou linku. „Spolu s oznamovatelkou policisté identifikovali bytovou jednotku a získali informaci, že by se v ní měla nacházet mladá žena,“ popsal začátek zásahu policejní mluvčí Václav Krieger.
Policisté dveře do bytu vypáčili a v zakouřené chodbě objevili ležící ženu v bezvědomí. „Tu společnými silami přemístili na společné prostory domu, kde ihned zjišťovali stav životních funkcí. Slečna dýchala slabě a komunikace nebyla schopna. Policisté zajistili lepší průchod kyslíku dýchacími cestami a poskytli ji neodkladné prvotní ošetření,“ uvedl Krieger.
Ženu si ve stabilizované poloze převzali záchranáři a transportovali ji do nemocnice.
Následné šetření hasičů odhalilo banální, leč nebezpečnou příčinu - zapomenuté jídlo na sporáku, které se začalo silně pálit.
„Možná to bylo pár minut, než by se bytem nekontrolovaně rozšířil požár. Možná to bylo i pár minut, než by se žena nadýchala většího množství zplodin,“ sdělil Krieger.
Díky včasnému oznámení a zásahu policistů skončil incident bez vážných zranění i majetkových škod. Hasiči prostor odvětrali a potvrdili, že další nebezpečí již nehrozí, byť situace mohla nabrat mnohem vážnějších rozměrů.