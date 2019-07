Trať z Děčína do Německa se na víkend zavře, vlaky nahradí autobusy

Všechny vlaky jedoucí přes hranici nahradí autobusy, a to i mezistátní rychlíky EuroCity (EC). Výluka začne dnes ve 22 hodin a skončí v pondělí ve čtyři hodiny ráno.

Z osobních vlaků a vnitrostátních rychlíků se bude přesedat do autobusů v Děčíně a Bad Schandau.

Linka U28 z Děčína přes Bad Schandau do Rumburku pojede jen do stanice Schöna, a to podle pravidelného jízdního řádu. V opačném směru bude platit výlukový jízdní řád a spoje pojedou o pět minut později.

Vlaky EC budou jezdit pouze na úseku Praha – Děčín. Lidé cestující do Lipska, Berlína, Hamburku, Kielu či jiných měst dál v Německu z nich ale musí vystoupit už v Ústí, odkud je autobus převeze do Drážďan a tam přestoupí na náhradní vlaky InterCity (IC).

„Sobotní vlak EC 259 Porta Bohemica spojující Prahu a Lipsko nepojede v úseku Lipsko – Ústí nad Labem a zcela zrušeny jsou o tomto víkendu i turistické vlaky Letní kometa z Ústí a Litoměřic do Drážďan,“ upozorňují České dráhy.

Více informací o výluce najdete na webu ČD zde, na webu Deutsche Bahn a na vývěskách ve stanicích.