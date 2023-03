Rachot z vlaků v Litoměřicích se sníží, podél trati bude protihluková stěna

Zprávy z dráhy Sledovat další díly na iDNES.tv

„Cílem stavby je trvale snížit hluk z projíždějících vlaků. Letos projde obnovou více než kilometrový úsek v Litoměřicích. Dojde zejména k rekonstrukci železničního svršku a instalaci nízké protihlukové clony o délce téměř 500 metrů. Stavbaři dále provedou renovaci tří mostů a jednoho propustku. Práce budou zahrnovat rovněž obnovu stávající opěrné zdi po obou stranách trati a výměnu trakčních stožárů,“ uvádí mluvčí Správy železnic Dušan Gavenda.

„Konkrétní umístění protihlukové clony vychází z provedené akustické studie a její rozsah je navržený s ohledem na příslušné hlukové limity. V tomto případě však nepůjde o běžnou protihlukovou stěnu, jaké lidé znají z okolí celé řady dalších dopravních staveb,“ vysvětluje Gavenda.

Clona podél trati v centru Litoměřic bude totiž i s ohledem na požadavky památkářů nižší, aby co nejméně ovlivňovala pohledy na domy v památkové rezervaci. „Nad úroveň koleje bude vystupovat do výšky přibližně jednoho metru a zároveň k ní bude i o něco blíže, než bývají standardní protihlukové stěny,“ doplňuje Gavenda s tím, že pozitivní vliv na snížení hluku z dopravy bude kromě instalace clony mít také samotná modernizace trati.

Stavba protihlukových opatření by měla začít letos v červnu a hotova by mohla být do poloviny příštího roku. Předpokládané celkové investiční náklady akce podle Správy železnic dosahují 157 milionů korun a jejím zhotovitelem bude společnost Berger Bohemia.

Po rekonstrukci v Litoměřicích chystá Správa železnic také opravy na dalších částech železniční trati mezi Ústím nad Labem a Lysou nad Labem. „V rámci další části stavby se v příštím roce vybuduje nový silniční nadjezd v Libochovanech. Tím dojde k zachování hlavního přístupu do centra obce a také k rozvodně elektrické energie,“ poznamenává Gavenda.

Za dva roky začne přestavba za 7,6 miliardy

Největší rekonstrukci železniční trati čeká úsek mezi Litoměřicemi a Ústím nad Labem. „Za dva roky by měla začít přestavba velké části významné nákladní tepny vedoucí po pravém břehu řeky Labe,“ popisuje mluvčí Správy železnic Nela Eberl Friebová.

Přestavbou projde úsek o délce přibližně pětadvaceti kilometrů. „Přínosem pro cestující bude výstavba nových nástupišť a bezbariérových přístupů ve všech stanicích a zastávkách mezi Litoměřicemi a Ústím nad Labem. Předpokládané celkové náklady stavby dosahují 7,6 miliardy korun a realizace prací by měla proběhnout v letech 2025 až 2028,“ upřesňuje Friebová.

Chystaná rekonstrukce zahrne mimo jiné i modernizaci nástupišť ve stanici Litoměřice město, kde už před nedávnem prošla obnovou samotná výpravní budova.

Projekt zahrnuje také stavbu podchodu ve stanici Velké Žernoseky, který zajistí mimoúrovňový přístup k novému ostrovnímu nástupišti. Ve stávající stanici Sebuzín se zruší nástupiště a v příznivější poloze k centru obce dojde k výstavbě nové zastávky s názvem Sebuzín-Církvice. Na zastávce Libochovany se zrenovují nástupiště.

Oprava trati počítá také s rekonstrukcí nebo přestavbou vybraných mostů a propustků. Modernizací by měly projít i tři železniční přejezdy.

„Mezi stanicemi Velké Žernoseky a Sebuzín je navržena nová odbočka nazvaná Kalvárie, která umožní vlakům přejíždět z jedné koleje na druhou a operativně tak reagovat na aktuální provozní situaci. Ve vybraných stanicích dojde k prodloužení kolejí pro nákladní vlaky o délce 740 metrů. Součástí prací bude i rekonstrukce zabezpečovacího zařízení v mezistaničních úsecích i ve všech stanicích,“ doplňuje Friebová.