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Zdrogovaný řidič náklaďáku usnul a zabil dělníka, policie ho po roce obvinila

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  15:41

Dopravní nehoda kamionu a dodávky na silnici I/13 u Želenic na Mostecku (8. září 2025) | foto: HZS Ústeckého kraje

Za loňskou tragickou nehodu u Želenic na Mostecku, při které zemřel člověk, mohl podle policie řidič nákladního auta, který za volantem usnul. Policie nyní obvinila šoféra z Klášterce nad Ohří z usmrcení z nedbalosti a z těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti. V případě uznání viny mu hrozí až šest let vězení.

Nehoda se stala loni v září kolem poledne. Řidič nákladního vozu s návěsem jel ve směru na Most a u krajnice narazil do muže, který pracoval u zastaveného pracovního vozidla. To mělo zapnutý oranžový maják a mimo vůz byla vyvedena také LED světelná lišta. Dělník na místě zemřel. Řidič měl pozitivní test na THC (tetrahydrokanabinol).

Obviněný řidič, kterému je 45 let, přecenil podle policie své síly a usnul. „Nevěnoval se tedy plně řízení,“ napsali policisté. Vyšetřovatel proto zahájil jeho trestní stíhání. Kriminalisté si při vyšetřování vyžádali znalecké posudky z oboru soudního lékařství a k technickému stavu vozidla.

Řidič kamionu pod vlivem drog narazil do dodávky a dělníků, jeden zemřel

Policie v souvislosti s nehodou upozornila řidiče, aby za volant usedali odpočatí. „Plánujte si pauzy. Při dlouhých cestách dělejte pravidelné přestávky minimálně každé dvě hodiny,“ uvedli policisté. Podle nich není rozumné překonávat únavu kofeinem nebo hlasitou hudbou. „Jediným účinným řešením je krátký spánek na bezpečném místě,“ dodali.

Podobný případ jako u Želenic se stal v roce 2020. Řidič kamionu tehdy najížděl ve směru od obce Ohníč na Teplicku na silnici I/13. V místě, kde byl v té době levý pruh uzavřen, naboural do odstaveného nákladního auta, které náraz odhodil na další vůz.

Obě vozidla následně narazila do pracovníků, kteří prováděli údržbu středových svodidel. Na místě zemřeli muži ve věku 41, 42 a 55 let. S trvalými následky vyvázl pracovník údržby. Soud muži uložil 2,5 roku vězení a trest zákazu řízení motorových vozidel po dobu pěti let.

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