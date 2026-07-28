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Zeleň pod dohledem satelitů. Ústí zkusí vesmírný program, měří i stres stromů

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  8:44
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Lukáš Urban

V Ústí nad Labem začnou stav městské zeleně hlídat satelity. Pomůže s tím inovativní analytický nástroj UpGreen, který k monitoringu parků a stromů využívá technologie původně vyvinuté pro vesmírné mise. Nový systém má výrazně zefektivnit péči o vegetaci v celém katastru a pomoci s jejím plánováním.

Hlavním přínosem nového softwaru, za jehož vývojem stojí společnost ASITIS ve spolupráci s Evropskou vesmírnou agenturou (ESA), je schopnost analyzovat stav vegetace na dálku a v dlouhodobém kontextu. Systém pracuje s pravidelně pořizovanými satelitními snímky a dokáže vyhodnotit historická data až deset let zpětně, což umožňuje sledovat vývoj městského ekosystému v čase.

Podle mluvčího magistrátu Marka Lukiniče software detailně vyhodnocuje fyziologický stav stromů – měří jejich míru stresu, celkovou vitalitu i schopnost adaptovat se na měnící se městské klima. Technické služby tak dostanou do rukou mapové podklady, které je včas upozorní na chřadnoucí dřeviny nebo lokality vyžadující okamžitý zásah.

„Digitální dohled přinese přesnější rozhodování, rychlejší reakce na problémy a lepší ochranu zeleně v době, kdy ji zatěžují horké vlny, sucho i stavební rozvoj,“ vysvětluje hlavní přínosy náměstek ústeckého primátora Michal Mohr (SPD).

Fyzická kontrola každého jednotlivého stromu je v tak velkém městě, jako je Ústí nad Labem, prakticky neproveditelná. Satelitní monitoring tento problém řeší a poskytne ucelený přehled o celém území najednou.

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Data navíc město plánuje využít jako podklad pro rozvoj takzvané modrozelené infrastruktury – například při projektování nových parků, alejí nebo při posuzování vlivu stavební činnosti na městské mikroklima.

Ústí nad Labem není prvním městem, které po této technologii sahá. Systém UpGreen je již ověřený v zahraničí a v České republice úspěšně funguje například v jihomoravské Kuřimi, kde slouží k dlouhodobému sledování vitality stromů a efektivnímu plánování investic do veřejného prostoru.

Investice do digitálního dohledu má Ústí nad Labem zajistit zdravější a odolnější zeleň, která je klíčová pro ochlazování města a zadržování vlhkosti během horkých letních měsíců. Pořízení tohoto softwarového nástroje schválila radnice za částku 356 tisíc korun.

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Zeleň pod dohledem satelitů. Ústí zkusí vesmírný program, měří i stres stromů

ilustrační snímek

V Ústí nad Labem začnou stav městské zeleně hlídat satelity. Pomůže s tím inovativní analytický nástroj UpGreen, který k monitoringu parků a stromů využívá technologie původně vyvinuté pro vesmírné...

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