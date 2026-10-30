Spolek se do věci vložil poté, co se kozí problém medializoval a vyšlo najevo, že zvířatům bez majitele hrozí odstřel.
„Psali nám lidé, abychom zakročili. Kontaktovali jsme proto vedení obce Libčeves i místní myslivce. Byli velmi rádi, protože se kolem celého případu zvedla velká vlna zájmu. Snad díky tomu nebude muset do koz nikdo střílet,“ uvedla Radka Petrlíková ze spolku Bady.
Zástupci spolku se už byli na vrchu osobně podívat. V terénu si mapovali pohyb zvířat a vytipovávali nejvhodnější strategii, jak kozy z volné přírody dostat. „Našli jsme plochu, kde vybudujeme krmné místo. Kozy tam budeme postupně učit chodit,“ popsala Petrlíková.
Odchyt potrvá týdny až měsíce
Jakmile si zvířata na přísun potravy zvyknou, ochranáři na místo umístí rozměrnou odchytovou klec. Celá akce si však podle Petrlíková vyžádá čas a trpělivost.
„Bude to operace na delší dobu. Naše velká šance přijde ve chvíli, kdy začne sněžit a zvířata budou mít v přírodě méně přirozené potravy,“ podotkla s tím, že jde tak trochu o operaci ve stylu „mission impossible“, protože kozy jsou v nepřístupném terénu velmi obratné a ostražité.
Pro kozy hledá spolek nový domov. „Předběžně jsme se na tom domluvili s místními myslivci, kteří nám vhodného chovatele vytypovali,“ dodala Petrlíková.
Vzácnou vegetaci spásají ke kořenům
Stádečko zdivočelých koz žije na Brníku, který spadá do katastru obce Libčeves a je součástí chráněné lokality Oblík – Srdov – Brník, už několik let. S největší pravděpodobností jde o útěkáře ze soukromého chovu. Zatímco ochránci přírody dosud hovořili o pěti kusech, ve skutečnosti je jich na kopci zřejmě šest. Kromě dospělých zvířat je totiž na místě i jedno mládě.
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Jelikož zvířata nemají identifikační známky, majitele nebylo možné dohledat. Ačkoliv si je okolojedoucí turisté s oblibou fotografují, pro unikátní přírodní prostředí znamená jejich celoroční přítomnost pohromu. Kozy totiž na chráněném kopci okusují vegetaci ke kořenům a poškozují půdu. Zničily tak i desítky kusů zvláště chráněných druhů.
Protože vypršela lhůta, během níž se měl majitel k zvířatům přihlásit, obec musela postupovat podle zákona a vydala vyhlášku s možností odstřelu mysliveckou stráží.