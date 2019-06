Monumentální dílo v malém formátu. Malíř Zdeněk Sýkora má svou známku

„Každoročně vychází dvě až tři příležitostné známky zachycující umělecká díla z různých období, která jsou zastoupená ve významných galeriích, ale i v držení soukromých sběratelů,“ informoval Ivo Vysoudil z oddělení komunikace České pošty.

Vysoudil zdůraznil, že výběr umělců a uměleckých děl má na starost výtvarná komise.

Originál obrazu Linie č. 56 má ve sbírce Muzeum umění v Olomouci, plátno měří 2 × 2 metry. Na poštovní známku se muselo zmenšit na 40 × 50 milimetrů.

„Těší mě, že i v malém formátu působí dílo monumentálně,“ uvedla manželka malíře Lenka Sýkorová, s níž Česká pošta vydání známky konzultovala.

Obrazu dal Zdeněk Sýkora druhý název Humberto.

Zdeněk Sýkora Narodil se 3. února 1920 v Lounech, kde prožil celý svůj život.

Jako jeden z prvních malířů v dějinách výtvarného umění využil počítač jako pomocný nástroj při kompozičním řešení obrazu.

Jeho díla jsou zastoupena v řadě světových i českých sbírek.

Zemřel v roce 2011 ve věku 91 let.

„Jeho samotného prý překvapilo, jak ‚bláznivý‘ cirkus obraz připomíná. Plátno tak předčilo jeho očekávání ve všech směrech, dokonce si na zvláštní kombinace barev musel sám zvykat, takže se Humberto na rok ocitl ‚v nemilosti‘. Nakonec se ale stal výrazným reprezentantem Sýkorova díla,“ popsali dílo pracovníci Muzea umění v Olomouci.

Další Sýkorovo dílo je také na takzvané obálce prvního dne, jež provází vydání známky. Ta je žádaná především mezi sběrateli.

V levé části obálky se nachází přítisk s motivem Sýkorových černobílých kruhů a polokruhů. Obálka také nese otisk příležitostného razítka, jehož motivem jsou křivky – „žížalky“ s nápisem Louny a datem vydání – 12. 6. 2019.

„Myslím si, že Zdeněk by z toho měl velkou radost a uvítal by to s velkou úctou. Nejvíce by ho těšilo, že je na razítku uvedeno město Louny,“ dodala Sýkorová.