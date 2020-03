Herec Godla dostal podmínku. Pobíral dávky a zamlčel příjmy z natáčení

„Nic nebudu říkat,“ utrousil Zdeněk Godla, když odcházel s manželkou od chomutovského soudu.

Podle rozsudku dopustil podvodu, když úřadům zamlčel informace o svých finančních příjmech.

V době, kdy čerpal dávky sociální podpory, nenahlásil, že má další finanční příjmy z natáčení, což by výši vyplácených dávek ovlivnilo.

Za to mu podle obžaloby hrozilo až pět let vězení, soud ale kvalifikaci zmírnil a mohl uložit trest až do výše dvou let.

„Obviněný byl shledán vinným a odsouzen na sedm měsíců vězení, s podmíněným odkladem na zkušební lhůtu patnácti měsíců,“ okomentoval rozhodnutí mluvčí chomutovského soudu Petr Vaněk.

Manželka herce, která je invalidní důchodkyně, byla uznána vinou za obdobnou trestnou činnost, soud ji ale potrestal přísněji. „Obviněná byla odsouzena na dvanáct měsíců podmíněně se zkušební lhůtou osmnáct měsíců,“ dodal Vaněk.

Není to poprvé, co Godla stanul před soudem. V minulosti byl odsouzen za loupežné přepadení, trest si odseděl ve vězení.

Zdeňka Godlu proslavil seriál z produkce České televize Most! V něm ztvárnil řidiče popelářského vozu Frantu, řada seriálových hlášek z lidověla. (Rozhovor se hercem o seriálu Most! si můžete přečíst zde.)

Úspěch v seriálu mu otevřel dveře k dalším rolím, účinkuje například seriálu Ordinace v růžové zahradě. Objevil se i v seriálu Rapl.