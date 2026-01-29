Unikát zbraňové amnestie. To se jen tak nevidí, překvapil policii německý samopal

„Jedná se o samopal německé výroby Vollmer-Erma EMP, ráže 9 mm Luger. Tento model se vyráběl v rozmezí let 1925 až 1940, přičemž zbraň používaly policejní složky a speciální vojenské jednotky. Dnes můžeme říct, že taková zbraň se opravdu jen tak nevidí,“ uvedla policejní mluvčí Pavla Kofrová.
Výhoda zbraně spočívala v tom, že měla zásobník z boku, takže byla lépe využitelná ke střelbě v leže.
Přesnou hodnotu samopalu podle Kofrové nelze zcela určit. Záleží na číslování zbraně, jejím technickém stavu a dalších věcech. Policejní odborníci nicméně její cenu v aktuálním stavu odhadují na 25 tisíc.
Během zbraňové amnestie odevzdali lidé v Ústeckém kraji od začátku roku do dneška 57 zbraní, 228 kusů střeliva a dva kusy munice.
„Co se týká zbraní, může je držitel do konce června odevzdat na kterékoliv služebně policie. V případě munice a výbušnin ale doporučujeme maximální opatrnost. Granáty, miny a další výbušniny by měli lidé nahlásit na tísňovou linku 158. Policisté přijedou, vše zadokumentují, zkonzultují situaci s pyrotechniky a pyrotechnik si výbušninu buď převezme, nebo určí další postup,“ popsala Kofrová.
Letošní zbraňová amnestie je už šestou v historii České republiky, v minulosti se uskutečnily v letech 1996, 2003, 2009, 2014 a 2021. Před pěti lety lidé odevzdali bezmála čtyři tisíce zbraní a přes 130 tisíc kusů střeliva.
„Odevzdané zbraně a střelivo prozkoumají odborníci. Ověří, zda zbraně nebyly použité ke spáchání trestného činu. Pokud se souvislost neprokáže a zbraň nebude v pátrání, může si osoba do šesti měsíců požádat o vydání potřebných dokladů, které ji opravňují k držení zbraně,“ doplnila Kofrová.