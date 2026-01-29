Unikát zbraňové amnestie. To se jen tak nevidí, překvapil policii německý samopal

Autor:
  12:22
Hodně nečekaný kousek se dostal do rukou policistů na Chomutovsku při aktuální zbraňové amnestii. Někdo jim přinesl na služebnu ojedinělý samopal německé výroby z první poloviny minulého století určený ryze pro policii a armádu.

Na Chomutovsku někdo při zbraňové amnestii odevzdal samopal německé výroby Vollmer-Erma EMP, ráže 9 mm Luger. | foto: Policie ČR

„Jedná se o samopal německé výroby Vollmer-Erma EMP, ráže 9 mm Luger. Tento model se vyráběl v rozmezí let 1925 až 1940, přičemž zbraň používaly policejní složky a speciální vojenské jednotky. Dnes můžeme říct, že taková zbraň se opravdu jen tak nevidí,“ uvedla policejní mluvčí Pavla Kofrová.

Výhoda zbraně spočívala v tom, že měla zásobník z boku, takže byla lépe využitelná ke střelbě v leže.

Přesnou hodnotu samopalu podle Kofrové nelze zcela určit. Záleží na číslování zbraně, jejím technickém stavu a dalších věcech. Policejní odborníci nicméně její cenu v aktuálním stavu odhadují na 25 tisíc.

Rarita zbraňové amnestie, nálezce odevzdal německou karabinu za milion korun

Během zbraňové amnestie odevzdali lidé v Ústeckém kraji od začátku roku do dneška 57 zbraní, 228 kusů střeliva a dva kusy munice.

„Co se týká zbraní, může je držitel do konce června odevzdat na kterékoliv služebně policie. V případě munice a výbušnin ale doporučujeme maximální opatrnost. Granáty, miny a další výbušniny by měli lidé nahlásit na tísňovou linku 158. Policisté přijedou, vše zadokumentují, zkonzultují situaci s pyrotechniky a pyrotechnik si výbušninu buď převezme, nebo určí další postup,“ popsala Kofrová.

Letošní zbraňová amnestie je už šestou v historii České republiky, v minulosti se uskutečnily v letech 1996, 2003, 2009, 2014 a 2021. Před pěti lety lidé odevzdali bezmála čtyři tisíce zbraní a přes 130 tisíc kusů střeliva.

„Odevzdané zbraně a střelivo prozkoumají odborníci. Ověří, zda zbraně nebyly použité ke spáchání trestného činu. Pokud se souvislost neprokáže a zbraň nebude v pátrání, může si osoba do šesti měsíců požádat o vydání potřebných dokladů, které ji opravňují k držení zbraně,“ doplnila Kofrová.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Dvanáct na jednoho. Mladíka museli po bitce operovat, policie žádá o pomoc

Policisté hledají několik lidí kvůli napadení před restaurací v Teplicích, k...

Tepličtí policisté dál vyšetřují napadení, k němuž došlo loni v listopadu u místní restaurace. Skupina asi dvanácti lidí tam podle vyšetřování zbila osmnáctiletého mladíka tak, že skončil na...

Gedeon o podvodu syna s lístky na Barcelonu: Jsem otřesený. Ať nese následky!

Bývalý výborný ligový fotbalista Patrik Gedeon.

Zdrcený. Naštvaný. Otřesený. Bývalý fotbalový reprezentant Patrik Gedeon platil za slušňáka a dříče, teď ho jeho syn Filip, potížista se stopkou ve fotbale kvůli užívání kokainu, zatáhl do maléru....

Další malér hříšníka Gedeona. Prodával falešné vstupenky na Barcelonu

Fotbalista Filip Gedeon, potrestaný za užití kokainu zákazem startu do roku.

Od října 2024 mu běží tříletý zákaz na jakékoli organizované sportování poté, co mu v těle našli kokain. Teď má třiadvacetiletý Filip Gedeon, někdejší fotbalista Sparty, další malér. Zkoušel prodávat...

Oběd za 39 korun. V Ústí frčí levné hotovky z dodávky. Za kvalitu ručím, říká majitel

Premium
V Ústí nad Labem si lidé oblíbili nakupování levných hotovek z pojízdné...

Zatímco v mnoha restauracích už stojí oběd klidně 180 až 250 korun, v Ústí nad Labem se mnozí lidé naučili chodit na místo, kde se dá pořídit teplé hlavní jídlo za daleko nižší ceny. Řeč je o...

K desetitisícům z chomutovské ulice se majitel nehlásí. Čekal by ho přísný výslech

Peníze nalezené v Chomutově (16. ledna 2025)

O desítky tisíc korun, které minulý týden našla nálezkyně na ulici v Chomutově a odevzdala je strážníkům, se stále nikdo nehlásí. Peníze jsou momentálně uloženy v pokladně ztrát a nálezů na...

Unikát zbraňové amnestie. To se jen tak nevidí, překvapil policii německý samopal

Na Chomutovsku někdo při zbraňové amnestii odevzdal samopal německé výroby...

Hodně nečekaný kousek se dostal do rukou policistů na Chomutovsku při aktuální zbraňové amnestii. Někdo jim přinesl na služebnu ojedinělý samopal německé výroby z první poloviny minulého století...

29. ledna 2026  12:22

Policie chce obžalovat tyrana ze Siřemi i další tři lidi, kteří mu pomáhali

Dům v Siřemi na Lounsku, kde měl muž několik měsíců držet a mučit mladou ženu....

Policie navrhla obžalovat muže, který podle vyšetřovatelů mučil, znásilňoval a věznil ženu ve sklepě domu v Siřemi na Lounsku. Obžalovat chce i další tři lidi, kteří mu údajně s vězněním oběti...

29. ledna 2026  10:53,  aktualizováno  11:23

Záhada Stínadel: anonym 30 let posílá kritické koresponďáky. Je jich 298

Pavel Verbíř, vedoucí ligového mužstva fotbalistů Teplic, drží korespondenční...

Na Stínadlech řeší snad až foglarovskou záhadu hlavolamu. Záhadu korespondenčních lístků, které chodí na klub týden co týden už neuvěřitelné tři dekády. Autor: neznámý, kritický, asi osmdesátník,...

29. ledna 2026  10:03

V příběhu ústecké „díry“ může přijít posun, politici rozhodnou o dostavbě

Staveniště na Mírovém náměstí v Ústí nad Labem, kterému se tady neřekne jinak...

Ohrazené místo, kolem kterého lidé v centru Ústí nad Labem už roky chodí a kterému místní přezdívají jednoduše „Díra na Míráku“, by se mohlo konečně změnit. Opuštěné staveniště, poslední proluka u...

29. ledna 2026  8:53

Dvanáct na jednoho. Mladíka museli po bitce operovat, policie žádá o pomoc

Policisté hledají několik lidí kvůli napadení před restaurací v Teplicích, k...

Tepličtí policisté dál vyšetřují napadení, k němuž došlo loni v listopadu u místní restaurace. Skupina asi dvanácti lidí tam podle vyšetřování zbila osmnáctiletého mladíka tak, že skončil na...

28. ledna 2026  16:46

Lovosice udělají v bývalém hotelu 30 bytů, ze sálů bude jídelna pro stovky žáků

Budova bývalého hotelu Lev v centru Lovosic. (červenec 2025)

Téměř třicet nových bytů vznikne z původního lovosického hotelu Lev, který koncem minulého roku odkoupilo město. Díky vybavené kuchyni a prostorám zkolaudovaným pro stravování objekt navíc poslouží...

28. ledna 2026  15:31

Návrat kapitána. Peterka je blízko přesunu z Dukly do Ústí, má být i ve vedení

Kapitán Dukly Jan Peterka diriguje svoje svěřence v zápase se Slavii.

Chystá se velký comeback. Ústecký fotbal se těší na návrat svého bývalého kapitána Jana Peterky, který nosil pásku i v pražské Dukle. V druholigovém klubu se má navíc zařadit do funkcionářské...

28. ledna 2026  13:09

Světová opravna vagonů z Děčína rozšířila záběr, ročně přelisuje tisíce dvojkolí

Opravna železničních nákladních vozů Ryko otevřela novou výrobní halu na výrobu...

Opravna železničních nákladních vozů Ryko otevřela v Děčíně novou halu na lisování dvojkolí. Reaguje tak na rostoucí poptávku a získání nových zákazníků. Jde o investici za více než 128 milionů korun.

28. ledna 2026  8:55

Francouz v brance? Ne, Winter Classic láká na vítěze Stanley Cupu v útoku

Pavel Francouz na pódiu před fanoušky v Plzni líbá Stanley Cup.

Litvínovu vychytal titul, Coloradu zase Stanley Cup, ale teď se bývalý brankář Pavel Francouz ukáže v netradiční roli. V Osmém finále, které je součástí víkendových Povrly Outdoor Hockey Games,...

28. ledna 2026  8:22

Ozdravoval jsem chov, vysvětlil důchodce nelegální převoz opic. Dostal podmínku

Jiří Bartůněk (vpravo) v jednací síni Okresního soudu v Teplicích. (27. ledna...

Okresní soud v Teplicích uložil podmínku a peněžitý trest zkušenému chovateli Jiřímu Bartůňkovi za nezákonné nakládání se zvířaty. Sedmašedesátiletý muž navíc přechovával několik exemplářů zvířat, u...

27. ledna 2026  17:17

Otestujte NUKO® Carboxy Therapy v pohodlí domova
Otestujte NUKO® Carboxy Therapy v pohodlí domova

Hydratovaná, projasněná a mladistvá pleť bez jehel a bolesti? Přesně to slibuje NUKO® Carboxy Therapy, korejská neinvazivní karboxyterapie pro...

Legendy začaly přebírat Litvínov. Šlégr: Nebudeme sekat hlavy. Mládež změnu vítá

Jiří Šlégr a Kamil Havelka, budoucí akcionáři hokejového Litvínova.

Na jedné straně současné vedení klubu, které si nepadlo (nejen) s fanoušky do oka, na druhé budoucí vlastníci reprezentovaní slavnými odchovanci Jiřím Šlégrem a Robertem Kyselou. Hokejový Litvínov...

27. ledna 2026  13:54

Varoval ostatní, stavěl zátaras. Zmapovali jsme poslední chvíle hrdiny z Chřibské

Premium
Pietní místo před Městským úřadem v Chřibské, kde lidé uctívají zastřeleného...

Ač mohl, neutekl. Místo toho pomáhal zraněným, varoval kolegy a aktivně bránil útočníkovi v dalším postupu. Když se pak jako jediná možnost záchrany života jevil skok z okna, už se nemohl hnout,...

27. ledna 2026  13:52

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.