Zázemí TJ Sokol Pokratice v Litoměřicích zničil požár, škoda je 20 milionů korun

Kabiny a zázemí fotbalového klubu TJ Sokol Pokratice v Litoměřicích zničil v sobotu požár. Hasiči škodu předběžně odhadli na 20 milionů korun, příčiny vyšetřují. Na místě zasahovalo pět jednotek, zraněný nikdo nebyl, řekl mluvčí Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje.
Požár byl na operační středisko hasičů nahlášen v sobotu krátce před 14:30, oheň podle výkonného výboru klubu zasáhl kabiny a zcela zničil zázemí. V sobotu proto musel klub podle informací na sociálních sítích zrušit zápasy A-mužstva a B-mužstva, dnešní zápasy přípravek přesunul do Bohušovic.

„Nyní musíme řešit, co dál. Klub má přes 100 dětí a je potřeba řešit další program, děkujeme všem za solidaritu a nabízenou pomoc,“ uvedl klub.

„Zatím nevíme, co to způsobilo. Možná nějaký zkrat v kabině. Je to pro nás aktuálně hodně těžké. Na všem jsme se tady nadřeli. Kluci tam měli sraz, ale na zápasy už neodjeli. Shořely tam dresy, míče, prostě všechno,“ řekl člen výkonného výboru TJ Sokol Pokratice Miloslav Macel Litoměřickému deníku.

