Mladý řidič zemřel při závodech. Narazil do stromu a jeho vůz začal hořet

Papírenská společnost Mondi Štětí uvedla do provozu nový obří stroj na výrobu neběleného kraftového papíru, který se používá na průmyslové pytle. Investice za 10 miliard korun s sebou přinesla i...

Je horlivým odpůrcem snižování kvóty cizinců v Národní basketbalové lize, přesto Tomáš Hrubý coby šéf ústecké Slunety hlásí: „Naším cílem je nemít tolik jako v minulých letech. Uvidíme, jestli se to...

Ústecká čtvrť Předlice je místem bídy a diskriminace mnohých Romů, na sex se zde prodávají i desetileté dívky a mezi zájemci o mladé prostitutky nechybí ani Němci. V reportáži to uvedl deník Bild,...

Zapálil koš, zůstává u nás. Frustrující riziko, říká ředitel vyhořelého domova

Premium

Je to už přes pět let, co ve Vejprtech vyhořel domov pro mentálně postižené. Tragédie si vyžádala devět životů. Způsobil ji nepříčetný klient. Vyšetřovatelé však za viníka označili i ředitele ústavu...